¿Ethel Pozo extraña a Janet Barboza y Edson Dávila tras salir de ‘América Hoy’? Su contundente respuesta

En pleno programa, los conductores de 'Sin Que Decir' pusieron en aprietos a Ethel Pozo al preguntarle si extraña a su antiguo equipo de 'América Hoy'. Su respuesta y las risas no se hicieron esperar. ¡No te pierdas este divertido momento!

La mañana del 21 de julio, Ethel Pozo fue consultada en el pódcast 'Sin + Que Decir’ sobre un tema que se ha instalado en el centro de la conversación pública: si extraña a sus excompañeros de 'América Hoy’, Janet Barboza y Edson Dávila. Su respuesta fue directa y sin matices: “No, no”.

El intercambio ocurrió en medio de bromas previas en la mesa. María Pía advirtió: “No le vayas a preguntar a Ethel por sus compañeros, si los extraña”. Abneer insistió en la misma línea: “Sí, no le vayas a preguntar a Ethel si extraña a los de América Hoy”. La insistencia, sin embargo, terminó por llevar el tema al centro de la conversación.

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Cuando María Pía pasó a la pregunta frontal —“Ya, pero en serio, ¿los extrañas?”— Pozo respondió: “No, no”. El remate llegó segundos después, cuando otro integrante intervino con nombres propios: “¿Extrañas a diario a Edson?”. Ella contestó: “No, no, no, no los extraño, gracias”. Ante la segunda repregunta —“¿Extrañas a diario a la señora Janet?”— repitió: “No, gracias”.

La conductora no dejó espacio a interpretaciones: aseguró que está “muy feliz” en su nueva etapa matutina y atribuyó su respuesta a “las circunstancias y todo lo que pasó”.

“No, estoy muy feliz aquí en las mañanas. De verdad que no. (…) No, dadas las circunstancias y todo lo que pasó, no extraño. Estoy muy feliz aquí”, sostuvo.

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¿Ethel Pozo extraña a Janet Barboza y Edson Dávila tras salir de América Hoy?

La razón que dio Ethel Pozo: “Dadas las circunstancias y todo lo que pasó”

En su intervención, la hija de Gisela Valcárcel no desarrolló un listado de hechos ni abrió un nuevo capítulo sobre lo ocurrido con Barboza y Dávila. En cambio, justificó su postura con una frase que concentró el sentido de su respuesta: “Dadas las circunstancias y todo lo que pasó, no extraño”.

Ese marco —sin entrar en detalles en ese momento— funcionó como explicación suficiente para cerrar el tema en la mesa del pódcast. También le permitió sostener dos ideas a la vez: por un lado, que no existe nostalgia por el vínculo laboral anterior; por otro, que hoy se siente cómoda y entusiasmada en su actual espacio.

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En el mismo diálogo, Pozo recogió lo que se había dicho antes sobre tener “un buen recuerdo”, pero marcó distancia: “Por eso que decía Abneer, qué lindo que tenga un buen recuerdo (con La Manada). No, no extraño”. La línea reforzó su postura sin atacar directamente a nadie: no apeló a adjetivos sobre sus excompañeros, pero tampoco intentó suavizar su “no” inicial.

Ethel Pozo, con auriculares y un micrófono, participa en una conversación para el programa "Sin + Que Decir", emitido por streaming. (YouTube)

Un reencuentro con Janet Barboza y Edson Dávila: “Ahora es muy difícil que eso se dé”

La conversación sobre sus excompañeros no quedó solo en la pregunta sobre si los extraña. En otro frente, Pozo también se pronunció sobre la posibilidad de un acercamiento o reencuentro, luego de que Rebeca Escribens publicara un video en redes en el que expresó su deseo de que Pozo, Barboza y Dávila pudieran “sentarse algún día, conversar y mirarse a los ojos”.

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Ethel dijo que comprendía el gesto de Escribens y se refirió a ella con cercanía: “Me identifico mucho con Rebeca, con sus comentarios, porque yo también sentía eso en muchas ocasiones cuando trabajaba ahí. Es una gran persona, el cariño es recíproco”, declaró ante el programa Q’ Bochinche, de +QTV.

Añadió que, aunque no coincidieron en pantalla, sí compartieron momentos fuera de cámaras: “Hemos compartido cosas de mamá a mamá por WhatsApp, es una gran mujer, entiendo su postura”. Sin embargo, cuando se trató de ponerle una fecha emocional a un eventual reencuentro, fue contundente: “Ahora es muy difícil que eso se dé, Rebeca, por lo que has visto. Yo he contado la verdad y del otro lado, ya se sabe lo que ha pasado”, afirmó.

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En esa misma línea, Pozo explicó qué reacción habría esperado luego de contar que Barboza y Dávila sabían de su salida de América Hoy y no se lo dijeron. “Lo que yo hubiera esperado es que haya otra respuesta, que quizá se actuó conmigo de esa forma por algún motivo, pero la respuesta ha sido distinta”, concluyó.

El equipo de 'Sin + Que Decir' reacciona al emotivo, pero hilarante, video de Rebeca Escribens, quien tuvo que grabar un mensaje de paz escondida durante un corte comercial. ¡Las risas no faltaron! Video: Instagram Sin más que decir

Una nueva entrevista con Magaly Medina y el salto al streaming

El debut de Pozo como integrante fija del pódcast no llegó de la nada. Su primera aparición como invitada semanas atrás fue, según contaron en el mismo espacio, el punto de partida de nuevos movimientos: allí admitió públicamente que siempre quiso sentarse con Magaly Medina, y María Pía explicó cómo se activó el contacto. “Todo empezó aquí. Vino aquí, habló y ya. Y cuando salió de aquí es que le escriben de Magaly para entrevistarla”, detalló.

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Pozo llegó a su debut con un collar al que llamó su amuleto y admitió que era su primera experiencia en un formato de streaming. “Desde el primer día me sentí como en casa y esas cosas no suelen pasar”, dijo emocionada.

La confirmación de una nueva entrevista con Medina surgió ante una pregunta directa de Mario Hart. Pozo lo afirmó sin rodeos: “Sí me gustaría y me ha invitado a su pódcast y he aceptado. He aceptado porque creo que nos hemos quedado con ganas de más. Faltaron cosas para desarrollar”, señaló.

También se mencionó una fecha prevista para la grabación: jueves 23 de julio, en la casa de Medina, donde se realiza el pódcast. En paralelo, Pozo habló sobre la posibilidad de regresar a televisión, aunque sin confirmar propuestas: “No puedo decir si hay propuesta, no puedo decir nada. A mí me gustaría regresar. Yo, si dicen chamba, ahí estoy”.

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Ethel Pozo dijo que el respaldo del público tras su entrevista con Magaly Medina la sorprendió porque se había acostumbrado al hate en redes sociales.