Nuevo Jorge Chávez amplía su capacidad: terminal ya está listo para recibir hasta 40 millones de pasajeros

La infraestructura del aeropuerto llegó a una extensión total de 272 mil metros cuadrados. Foto: Andina

El nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez culminó una etapa clave de su expansión luego de que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) verificara la finalización de las obras correspondientes a la Fase 1B. Con ello, la infraestructura aeroportuaria alcanzó una superficie total de 272 mil metros cuadrados, incorporando nuevos espacios operativos y equipamiento destinado a fortalecer la atención de pasajeros.

La supervisión realizada por el organismo regulador permitió constatar el paso de la Fase 1A a la consolidación de la Fase 1B, proceso que añadió 63 mil metros cuadrados a los 209 mil metros cuadrados que ya se encontraban en funcionamiento. Esta ampliación forma parte del desarrollo previsto para atender el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en los próximos años.

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Infraestructura preparada para el crecimiento de la demanda

Según informó Ositrán, la ampliación del terminal proporciona las condiciones necesarias para que el aeropuerto pueda atender hasta 40 millones de pasajeros al año, volumen proyectado para el 2030. La etapa constructiva de esta expansión concluyó en marzo de este año.

No obstante, el organismo precisó que la entrada en operación de algunas instalaciones se realizará de forma gradual. La habilitación de determinados espacios y equipos dependerá de la evolución de la demanda y del incremento del flujo de usuarios que registre el terminal aéreo.

Según Ositrán, la ampliación permitirá que el aeropuerto atienda hasta 40 millones de pasajeros al año hacia 2030. Foto: Ositran

Más áreas de atención y control para los viajeros

Entre las principales incorporaciones de la Fase 1B figura una cuarta isla de facturación equipada con 30 mostradores. Esta nueva área se suma a las tres islas previamente instaladas, permitiendo que el terminal disponga ahora de 120 counters para el proceso de registro de pasajeros.

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Asimismo, la supervisión verificó la instalación de cinco nuevos tomógrafos para los controles de seguridad. Estos equipos ya se encuentran ubicados en sus respectivas áreas y preparados para entrar en funcionamiento conforme avance la implementación progresiva de los nuevos espacios.

Incremento de salas de embarque y puentes de abordaje

La expansión también incluyó la entrega de 19 nuevas salas de embarque entre julio de 2025 y febrero de 2026. Gracias a esta incorporación, el terminal cuenta actualmente con 46 salas de embarque conectadas a 44 puentes de abordaje para pasajeros.

A esta infraestructura se añaden las 13 salas remotas que ya operaban desde la Fase 1A en el nivel P10. De esta manera, el aeropuerto amplía su capacidad para gestionar simultáneamente un mayor número de vuelos y pasajeros.

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Entre las novedades de la Fase 1B destaca la habilitación de una cuarta isla de check-in con 30 mostradores. Foto: Andina

Refuerzan sistema de manejo de equipajes

En materia de equipajes, Ositrán comprobó la instalación de dos nuevos hipódromos de recogida, elevando a ocho el total disponible en el terminal. De estos, tres están destinados a vuelos internacionales, tres a operaciones nacionales y dos tienen un uso mixto.

La supervisión también abarcó el nivel sótano, donde se verificaron dos nuevos puntos de inserción para equipajes de llegada. Además, se constató la culminación de diversos ambientes destinados a oficinas para aerolíneas y entidades públicas que operan dentro del aeropuerto.

Fiscalización para garantizar el cumplimiento contractual

Las labores de supervisión realizadas por Ositrán tienen como objetivo asegurar que las obras ejecutadas por Lima Airport Partners (LAP) se ajusten a las exigencias establecidas en el Contrato de Concesión.

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De acuerdo con el organismo regulador, estas verificaciones permiten confirmar la entrega de las áreas comprometidas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas previstas para el desarrollo del nuevo terminal del Jorge Chávez.