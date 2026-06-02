AETAI acusa al Gobierno de firmar una adenda “incompleta” para el aeropuerto Jorge Chávez

El gremio afirmó que la adenda no resuelve las principales observaciones del sector aeronáutico, ya que mantiene la vigencia de la TUUA de Transferencia Internacional hasta 2041. Foto: Google Maps

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) expresó su rechazo a la firma de la Adenda N.° 9 al contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, suscrita por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP). El gremio sostuvo que el acuerdo no atiende las principales preocupaciones planteadas por el sector aeronáutico, debido a que mantiene vigente la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia Internacional hasta el año 2041.

La organización cuestionó además que la decisión haya sido adoptada sin incorporar las observaciones formuladas por distintos gremios vinculados al transporte aéreo y al turismo. Según indicó, la medida podría afectar la competitividad del país como centro de conexiones regionales y tener consecuencias sobre la conectividad aérea y el empleo especializado en el sector.

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Cuestionamientos al proceso de negociación

AETAI afirmó que durante las últimas semanas presentó pronunciamientos y comunicaciones formales al MTC solicitando información sobre los informes técnicos que sustentaban la adenda, así como detalles sobre su viabilidad legal y económica. Sin embargo, señaló que el documento fue aprobado sin que esas observaciones fueran incorporadas.

El gremio sostuvo que la negociación se desarrolló con escasa transparencia y recordó que en mayo el Congreso aprobó un dictamen que declaró de interés nacional la negociación de una nueva adenda vinculada a la TUUA de transferencia. Asimismo, remarcó que existen procesos judiciales relacionados con esta tarifa y con la adenda que le dio origen en 2013.

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A ello sumó críticas por el tiempo empleado en la negociación. Según indicó, el propio viceministro de Transportes reconoció ante el Congreso que una adenda de esta magnitud suele requerir alrededor de 18 meses de evaluación, mientras que el proceso actual se habría concretado en nueve meses. Para AETAI, esta decisión compromete condiciones contractuales que se extenderán por los próximos quince años.

La controversia por la TUUA internacional

De acuerdo con el gremio, la principal observación radica en que la nueva adenda elimina la TUUA de Transferencia Nacional, pero mantiene sin cambios la tarifa internacional de USD 11,86 por tramo hasta el 2041. En ese sentido, afirmó que “el problema de fondo no está resuelto” y que la medida beneficia únicamente al concesionario aeroportuario.

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AETAI sostuvo que la permanencia de este cobro seguirá afectando a los pasajeros que realizan conexiones internacionales en Lima y restará atractivo al Jorge Chávez frente a otros aeropuertos de la región. También advirtió que la reducción del tráfico de conexión puede comprometer la sostenibilidad económica de diversas rutas aéreas.

El gremio aseguró que ocho rutas internacionales desde y hacia Lima ya han sido canceladas y consideró que la brecha competitiva con otros hubs regionales podría ampliarse si no se revisa la tarifa. Por ello, invocó a las próximas autoridades a impulsar una nueva modificación contractual que elimine también la TUUA de Transferencia Internacional.

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AETAI indicó que solicitó al MTC información sobre los informes que respaldaban la adenda y su viabilidad legal y económica. Foto: Google Maps

Impacto en la conectividad y el empleo

Desde el Sindicato de Pilotos de Lima Airport Partners (SIPLAP), su secretario general, Ronald Viñas, expresó preocupación por las consecuencias operativas de la medida. “La aviación es un ecosistema donde cada cambio en la estructura de costos tiene efectos inmediatos en la demanda, la operación y la conectividad”, señaló.

El dirigente indicó que una reducción de operaciones no solo afecta a las aerolíneas y a los pasajeros, sino también al empleo de pilotos, tripulantes, mecánicos y despachadores. En esa línea, sostuvo que la discusión sobre la TUUA trasciende el ámbito empresarial y debe evaluarse como un asunto de interés nacional.

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Respecto al papel del Jorge Chávez como centro de conexiones, Viñas consideró que mantener la tarifa internacional puede restar competitividad al aeropuerto frente a otros países. Según explicó, un mayor costo para realizar escalas genera menos pasajeros en tránsito, menor inversión y una reducción de rutas disponibles.

Pedido de una revisión integral

El representante de SIPLAP afirmó que las aerolíneas ya están ajustando decisiones operativas cuando los costos de conexión aumentan. “Cuando un hub se vuelve más caro, las rutas simplemente migran a otros aeropuertos más competitivos”, indicó.

Según AETAI, la adenda suprime la TUUA de Transferencia Nacional, pero conserva hasta 2041 la tarifa internacional de USD 11,86 por tramo. Foto: Google Maps

Añadió que esta situación puede traducirse en itinerarios más largos para los viajeros y en una menor demanda de profesionales aeronáuticos especializados. Por ello, reiteró la disposición del gremio para aportar información técnica y experiencia operativa que permita una evaluación más amplia de los efectos de la tarifa sobre la competitividad del país y el futuro de la conectividad aérea.

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