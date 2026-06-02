Perú

MTC y LAP eliminan la TUUA nacional y firman la Adenda N.° 9 en el aeropuerto Jorge Chávez

¿Quién asumirá en adelante los costos? El mecanismo de compensación al operador tras eliminar la tarifa aún no ha sido definido públicamente por las autoridades

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Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
Más de un millón de viajeros al año se beneficiarán por la eliminación de la tarifa para conexiones nacionales en Lima.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) firmaron el 2 de junio la Adenda N.° 9, que establece la eliminación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) nacional de transferencia para pasajeros en conexión en el aeropuerto Jorge Chávez.

La medida, oficializada en el marco del primer aniversario del nuevo terminal, beneficiará a aproximadamente 1 millón de pasajeros al año, según informó el MTC.

Un cambio tras años de debate tarifario

El debate sobre la TUUA nacional de transferencia se intensificó durante 2025, cuando las tarifas propuestas para pasajeros en conexión doméstica se ubicaban originalmente en USD 8,01 y generaron resistencias tanto del sector privado como de organismos reguladores.

En ese momento, Juan Marcos Venegas, gerente de Planeamiento Financiero de LAP, dijo para Infobae Perú que solo USD 3,63 de esa tarifa correspondían al operador, mientras que el resto se destinaba a tributos y tasas estatales.

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El impacto fiscal estimado para el Estado, en caso de asumir ese costo para evitar trasladarlo a los usuarios, alcanzaba hasta 178,5 millones de soles durante los 15 años restantes de la concesión, una cifra que llegó a estar sobre la mesa en las negociaciones entre el MTC, LAP, Ositrán y las aerolíneas.

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
El debate por la TUUA en vuelos domésticos generó desacuerdos entre el MTC, LAP, Ositrán y las aerolíneas durante 2025.

Proceso de revisión y reducción de tarifas

A mediados del año pasado, Ositrán anunció la anulación y reconsideración de la TUUA de transferencia, que había sido fijada en USD 7,07 para vuelos nacionales y USD 11,32 para internacionales.

Luego de controversias y reclamos, el regulador abrió un proceso de consulta pública, ajustando los montos a USD 6,79 para nacionales y USD 10,74 para internacionales como máximos propuestos.

Posteriormente, tras nuevas rondas de diálogo, las tarifas definitivas se establecieron en USD 6,32 para vuelos nacionales y USD 10,05 para internacionales, ambas incluyendo IGV.

La internacional se empezó a cobrar en diciembre pasado. No obstante, la TUUA nacional permanecía suspendida hasta encontrar una solución definitiva sobre el modo de cubrir ese ingreso.

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MTC - aeropuerto Jorge Chavez
Las aerolíneas, encabezadas por LATAM Airlines Perú y acompañadas por la IATA, lideraron el reclamo del sector contra el cobro de la TUUA nacional de transferencia.

El rol de las aerolíneas y el contexto regional

El sector aerocomercial, encabezado por LATAM y representado por la IATA, rechazó reiteradamente la aplicación de la TUUA nacional de transferencia, argumentando que afectaría la competitividad de Lima como hub frente a otros aeropuertos latinoamericanos donde ese concepto no existe o se aplica parcialmente.

Con la firma de la Adenda N.° 9, el MTC y LAP acordaron la eliminación total del cobro de la TUUA nacional de transferencia para pasajeros en conexión doméstica (por ejemplo, Arequipa–Lima–Piura).

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida no afecta las inversiones comprometidas ni las obligaciones financieras del Estado y establece mecanismos de auditoría y transparencia a cargo de Ositrán.

La adenda incorpora además disposiciones sobre inversiones de terceros, reversión de áreas para obras del Metro de Lima y una cláusula anticorrupción. El ministro Aldo Prieto Barrera subrayó que la eliminación del cobro incentivará la conectividad aérea y mejorará la experiencia de viaje, según recogió el propio MTC.

Obras del puente Santa Rosa modificarán circulación vehicular en una zona clave del Callao. (Foto: Difusión)
Ositrán tendrá un rol clave con auditorías y transparencia, además de nuevas cláusulas sobre inversiones y obras en el aeropuerto.

Un interrogante pendiente: el mecanismo de compensación

Aunque la tarifa para conexiones nacionales ha quedado en cero, aún no se ha precisado públicamente cuál será el mecanismo de compensación para el operador.

En las mesas de negociación se analizaron alternativas como el subsidio estatal, la renuncia voluntaria de LAP a su parte, o la combinación de fórmulas, pero la información oficial sobre la solución final sigue pendiente.

En otras palabras, el MTC estaba dispuesto a no cobrar su parte de la TUUA nacional, pero todavía hacía falta saber cómo se iba a compensar a LAP por la suya. Si se subsidia, en la práctica, la tarifa seguiría siendo pagada por los peruanos, pero a través de sus impuestos.

La definición de este punto será clave para el equilibrio económico de la concesión y la sostenibilidad del aeropuerto Jorge Chávez como principal puerta de entrada aérea del país.

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