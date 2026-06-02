MTC y LAP eliminan la TUUA nacional y firman la Adenda N.° 9 en el aeropuerto Jorge Chávez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) firmaron el 2 de junio la Adenda N.° 9, que establece la eliminación del cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) nacional de transferencia para pasajeros en conexión en el aeropuerto Jorge Chávez.
La medida, oficializada en el marco del primer aniversario del nuevo terminal, beneficiará a aproximadamente 1 millón de pasajeros al año, según informó el MTC.
Un cambio tras años de debate tarifario
El debate sobre la TUUA nacional de transferencia se intensificó durante 2025, cuando las tarifas propuestas para pasajeros en conexión doméstica se ubicaban originalmente en USD 8,01 y generaron resistencias tanto del sector privado como de organismos reguladores.
En ese momento, Juan Marcos Venegas, gerente de Planeamiento Financiero de LAP, dijo para Infobae Perú que solo USD 3,63 de esa tarifa correspondían al operador, mientras que el resto se destinaba a tributos y tasas estatales.
PUBLICIDAD
El impacto fiscal estimado para el Estado, en caso de asumir ese costo para evitar trasladarlo a los usuarios, alcanzaba hasta 178,5 millones de soles durante los 15 años restantes de la concesión, una cifra que llegó a estar sobre la mesa en las negociaciones entre el MTC, LAP, Ositrán y las aerolíneas.
Proceso de revisión y reducción de tarifas
A mediados del año pasado, Ositrán anunció la anulación y reconsideración de la TUUA de transferencia, que había sido fijada en USD 7,07 para vuelos nacionales y USD 11,32 para internacionales.
Luego de controversias y reclamos, el regulador abrió un proceso de consulta pública, ajustando los montos a USD 6,79 para nacionales y USD 10,74 para internacionales como máximos propuestos.
Posteriormente, tras nuevas rondas de diálogo, las tarifas definitivas se establecieron en USD 6,32 para vuelos nacionales y USD 10,05 para internacionales, ambas incluyendo IGV.
La internacional se empezó a cobrar en diciembre pasado. No obstante, la TUUA nacional permanecía suspendida hasta encontrar una solución definitiva sobre el modo de cubrir ese ingreso.
PUBLICIDAD
El rol de las aerolíneas y el contexto regional
El sector aerocomercial, encabezado por LATAM y representado por la IATA, rechazó reiteradamente la aplicación de la TUUA nacional de transferencia, argumentando que afectaría la competitividad de Lima como hub frente a otros aeropuertos latinoamericanos donde ese concepto no existe o se aplica parcialmente.
Con la firma de la Adenda N.° 9, el MTC y LAP acordaron la eliminación total del cobro de la TUUA nacional de transferencia para pasajeros en conexión doméstica (por ejemplo, Arequipa–Lima–Piura).
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida no afecta las inversiones comprometidas ni las obligaciones financieras del Estado y establece mecanismos de auditoría y transparencia a cargo de Ositrán.
La adenda incorpora además disposiciones sobre inversiones de terceros, reversión de áreas para obras del Metro de Lima y una cláusula anticorrupción. El ministro Aldo Prieto Barrera subrayó que la eliminación del cobro incentivará la conectividad aérea y mejorará la experiencia de viaje, según recogió el propio MTC.
PUBLICIDAD
Un interrogante pendiente: el mecanismo de compensación
Aunque la tarifa para conexiones nacionales ha quedado en cero, aún no se ha precisado públicamente cuál será el mecanismo de compensación para el operador.
En las mesas de negociación se analizaron alternativas como el subsidio estatal, la renuncia voluntaria de LAP a su parte, o la combinación de fórmulas, pero la información oficial sobre la solución final sigue pendiente.
En otras palabras, el MTC estaba dispuesto a no cobrar su parte de la TUUA nacional, pero todavía hacía falta saber cómo se iba a compensar a LAP por la suya. Si se subsidia, en la práctica, la tarifa seguiría siendo pagada por los peruanos, pero a través de sus impuestos.
La definición de este punto será clave para el equilibrio económico de la concesión y la sostenibilidad del aeropuerto Jorge Chávez como principal puerta de entrada aérea del país.
Más Noticias
Denuncian a expareja por abuso sexual a una adolescente con discapacidad en Surquillo: Acusado sigue prófugo
Los vecinos se movilizaron para exigir la captura de Jorge Jesús Centeno y pidieron intervencion del Ministerio de la Mujer y de la PNP
“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín
La central nacional regresó a Santa Anita tras quedar en el tercer lugar con la ‘U’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio
En el cierre de campaña de primera vuelta, el candidato de Juntos por el Perú anunció al etnocacerista como la persona que encabezará la “lucha contra el crimen”
Presidente José María Balcázar fue invitado por el Vaticano a reunirse con el Papa León XIV
Encuentro entre el mandatario y el pontífice se producirá el próximo 18 de junio y se espera que Balcázar invite formalmente al Papa a visitar el Perú
Multa electoral 2026: ¿cuánto pagarás si no votas o no cumples como miembro de mesa en la segunda vuelta?
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que las sanciones por no participar o faltar como miembro de mesa variarán según la condición socioeconómica del distrito, basándose en el valor actual de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD