Pati Lorena cuenta la faceta de Magaly Medina que vio fuera de cámaras: “Es súper cariñosa”

La exproductora de Gisela Valcárcel sorprendió al describir cómo fue realmente Magaly Medina cuando las cámaras dejaron de grabar. Además, contó cómo pasó de llegar a Estados Unidos con apenas 80 dólares a encontrar una nueva vida junto a su esposo. TikTok.

Pati Lorena continúa dando de qué hablar tras su paso por ‘La granja VIP’, reality de Panamericana Televisión donde se convirtió en una de las concursantes más comentadas por su personalidad frontal y por liderar el llamado ‘Team Víboras’. La tiktoker, quien además fue exproductora de Gisela Valcárcel durante una de las etapas más exitosas de la televisión peruana, volvió a captar la atención del público luego de revelar cómo fue el trato que recibió de Magaly Medina tras participar en el pódcast que conduce la popular figura de ATV.

La creadora de contenido fue una de las recientes invitadas al espacio de YouTube de la periodista de espectáculos. Durante la conversación abordó diversos aspectos de su vida personal y profesional, desde su experiencia en la televisión peruana hasta el duro proceso que enfrentó al emigrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades para ella y su familia.

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Sin embargo, más allá de las confesiones que realizó durante la entrevista, fue un video publicado posteriormente en su cuenta oficial de TikTok el que terminó llamando la atención de sus seguidores. Allí, Pati Lorena decidió contar cómo fue realmente su experiencia con Magaly Medina una vez que las cámaras dejaron de grabar.

Lejos de la imagen fuerte y confrontacional que la conductora suele mostrar en televisión, la influencer aseguró que encontró a una persona completamente distinta detrás de cámaras.

Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.

La exproductora de Gisela Valcárcel quedó sorprendida por la actitud de la conductora de ATV

A través de sus redes sociales, Pati Lorena no ocultó su satisfacción por la experiencia vivida durante la grabación del pódcast. Incluso aseguró que disfrutó cada momento de la conversación y destacó el trato cercano que recibió por parte de Magaly Medina.

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“La pasé súper lindo. Disfruté mucho de la entrevista. Ella es súper gentil. Conversamos de todo. Es súper querida, súper cariñosa. Bien atenta, me encantó estar en la entrevista en el pódcast con ella. Me gustó mucho”, expresó la tiktoker.

Sus declaraciones sorprendieron a muchos usuarios, ya que la conductora de Magaly TV La Firme es conocida por su estilo directo y por las críticas que suele realizar a personajes del espectáculo. Sin embargo, para la exproductora de televisión, la experiencia fue completamente distinta a la imagen que muchos tienen de la periodista.

La influencer explicó que durante la conversación no solo hablaron sobre su paso por ‘La granja VIP’, sino también sobre episodios muy personales de su vida, permitiéndole contar aspectos que pocas veces había compartido públicamente.

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Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.

Pati Lorena también quedó impresionada con la casa de Magaly Medina

Otro detalle que llamó la atención fue la impresión que se llevó de la residencia donde se realizó la entrevista. La creadora de contenido confesó que quedó maravillada con el inmueble de la periodista. “Lindo la verdad. Su casa es hermosa; bueno, me dijo que ya la había vendido”, comentó.

La revelación despertó curiosidad entre sus seguidores, ya que el pódcast de Magaly Medina suele grabarse en espacios de su residencia, lugar que se ha convertido en uno de los escenarios más reconocibles de su canal de YouTube.

La entrevista permitió que ambas sostuvieran una conversación relajada, lejos del formato tradicional de los programas de espectáculos, abordando aspectos personales, familiares y profesionales que marcaron la vida de la invitada.

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Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.

Durante la entrevista recordó la difícil decisión de dejar el Perú para empezar de cero en Estados Unidos

Uno de los momentos más emotivos del pódcast fue cuando Pati Lorena recordó la etapa más complicada de su vida: su llegada a Estados Unidos. La exproductora confesó que decidió emigrar buscando un mejor futuro para sus hijos, aunque ello implicó comenzar prácticamente desde cero.

Según contó, llegó al país norteamericano con apenas 80 dólares en el bolsillo y con numerosas deudas pendientes en el Perú. Durante los primeros meses enfrentó una realidad completamente distinta a la que había vivido mientras trabajaba en la televisión peruana.

Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.

Lejos de los sets de grabación y la producción televisiva, tuvo que aceptar distintos empleos para generar ingresos y poder enviar dinero a sus hijos. La tiktoker relató que trabajaba limpiando viviendas durante el día y cuidando mascotas por las noches, jornadas extenuantes que asumió con el objetivo de garantizar el bienestar de su familia.

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Todo el dinero que conseguía era enviado al Perú para cubrir la educación de sus hijos y afrontar las obligaciones económicas que había dejado pendientes antes de emigrar. La historia conmovió a los seguidores del programa, quienes destacaron la perseverancia de la influencer para salir adelante pese a las dificultades.

Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.

Cómo Tinder cambió por completo la vida de Pati Lorena

En medio de esa complicada etapa ocurrió un hecho inesperado que transformó por completo su historia. Según contó durante la entrevista, fue su hijo mayor quien le sugirió instalar la aplicación Tinder para conocer nuevas personas. Aunque al principio dudó, finalmente decidió probar suerte sin imaginar que encontraría al hombre con quien reconstruiría su vida.

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Gracias a esa aplicación conoció al empresario estadounidense al que cariñosamente llama “El gringo Felipe”. La conexión entre ambos fue inmediata y, según relató, la relación avanzó con una rapidez que ni ella misma esperaba. La pareja tomó una decisión que sorprendió incluso a sus familiares: contrajeron matrimonio apenas 23 días después de conocerse.

Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.

Su paso por ‘La granja VIP’ impulsó aún más su popularidad

Aunque Pati Lorena ya era conocida por su trayectoria detrás de cámaras en la televisión peruana y por su contenido digital, fue su participación en ‘La granja VIP’ la que terminó impulsando aún más su popularidad.

Dentro del reality destacó por su personalidad firme y por los constantes enfrentamientos con otros participantes, motivo por el cual fue considerada la líder del denominado ‘Team Víboras’, grupo que protagonizó algunos de los momentos más comentados del programa.

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Su forma directa de expresar sus opiniones dividió al público. Mientras algunos respaldaban su sinceridad, otros cuestionaban sus actitudes dentro de la competencia.

Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.

Precisamente esa autenticidad fue uno de los temas que abordó durante la conversación con Magaly Medina, donde también habló sobre los desafíos que enfrentó antes de convertirse en una figura conocida en redes sociales.

Tras difundirse los fragmentos de la entrevista y el video publicado posteriormente en TikTok, numerosos usuarios reaccionaron a las declaraciones de la influencer, especialmente por la descripción que hizo sobre la conductora de ATV.

Para muchos, sus palabras ofrecieron una faceta poco conocida de Magaly Medina, alejada del personaje incisivo que presenta cada noche en televisión. Para otros, simplemente confirmó lo que anteriores invitados ya habían comentado sobre el trato cordial y respetuoso que suele brindar una vez que termina la grabación.

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Mientras tanto, Pati Lorena continúa consolidándose como una de las figuras digitales que más crecimiento ha tenido en los últimos meses. Sus historias sobre la televisión peruana, su experiencia como inmigrante y las anécdotas de su vida personal siguen despertando el interés de miles de seguidores, quienes ahora también conocieron el lado más cercano de Magaly Medina, una faceta que la propia influencer resumió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: "Es súper querida, súper cariñosa. Bien atenta, me encantó estar en la entrevista en el pódcast con ella“.

Pati Lorena cuenta cómo la recibió Magaly Medina en su casa y sorprende con inesperado comentario. Captura: Magaly Medina el podcast.