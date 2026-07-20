De la camiseta argentina al mensaje de consuelo: los famosos peruanos que vivieron la derrota ante España en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España generó reacciones de figuras peruanas en redes sociales y desde el estadio MetLife de Nueva Jersey.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España dividió al mundo, y Perú no fue la excepción. Mientras ‘La Roja’ festejaba en el estadio MetLife de Nueva Jersey, varias figuras del espectáculo peruano que habían apostado públicamente por la albiceleste procesaban la derrota desde sus redes sociales, algunas con mensajes de gratitud hacia Lionel Messi, otras con humor, y al menos una con la sorpresa de descubrir que sus propios seguidores no compartían su bando.

La jornada dejó reacciones de todo tipo. María Pía Copello, Yiddá Eslava, Tony Succar, Ximena Díaz, Jaze y Rosángela Espinoza fueron algunos de los nombres peruanos que marcaron presencia en redes durante el partido, con publicaciones que circularon entre sus comunidades y generaron conversación más allá del resultado deportivo.

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María Pía Copello apoyó a Argentina en el Mundial 2026, pero rectificó su mensaje tras comprobar que varios de sus seguidores en Perú alentaban a España.

Copello, Eslava y Díaz: la camiseta argentina desde Lima

María Pía Copello, conductora del programa ‘Sin más que decir’, arrancó el día con una historia que no salió como esperaba. Publicó un video con la camiseta argentina y el texto “Todo LATAM hoy”, pero los comentarios de sus seguidores la obligaron a rectificar casi de inmediato: “Viendo los comentarios me doy cuenta que todo LATAM está con España ¿Quién gana hoy?”, escribió una hora después.

Las respuestas fueron contundentes: “Pía, te confundiste. Vamos con España”, “Ella jura”, “Lo siento pero creo que todos van por España Pía”, fueron algunos de los mensajes que recibió. En sus historias, la conductora reconoció el malentendido con humor: “Oigan, yo pensé que todos le íbamos a Argentina hoy, pero viendo los comentarios creo que solo yo”.

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La energía se desborda mientras María Pía Copello y sus amigos celebran un partido de fútbol, mostrando su apoyo incondicional a Argentina con globos y entusiasmo. Video: Instagram María Pía Copello

Luego añadió: “No me funen (por 1037372 en el 2026 jajaja). Sinceramente pensé que todos los latinoamericanos estábamos apoyando a Argentina. Veo que no. Pues que gane el mejor y todos en paz”. Copello también compartió en sus historias la reunión que organizó con su equipo de trabajo para ver el partido, entre ellos Mario Hart, Luciana Roy e Israel Dreyfus.

Yiddá Eslava, expareja del actor argentino Julián Zucchi y madre de sus dos hijos, publicó un video en Instagram donde aparece junto a su hijo mayor, Maro, ambos con la camiseta albiceleste y bailando una de las barras de la selección argentina.

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Yiddá Eslava compartió un video con su hijo con la camiseta de Argentina y destacó el vínculo peruano-argentino de su familia durante la final del Mundial 2026.

“HOY EN CASA SOMOS ARGENTINA. Las ventajas de tener dos países como mis hijos es que tienen mucho de qué celebrar, y déjenme decirles que la combinación PERUANO/ARGENTINO es increíble, tienen tanto de qué sentirse orgullosos”, escribió. Zucchi respondió en los comentarios: “Qué hermoso mi Peruano Argentino hermoso”.

Yiddá Eslava y su hijo nos muestran el orgullo de tener doble nacionalidad. Entre risas, deciden qué país tiene la mejor comida y a quién alentar en el fútbol, terminando con un baile lleno de energía. Video: Instagram Yiddá Eslava

La actriz Ximena Díaz fue quien publicó el mensaje más extenso y personal de la jornada. Con una foto junto a sus hijos, todos con la camiseta argentina, escribió una reflexión sobre su vínculo con la selección albiceleste que arrancó desde su propio origen: “Nací en 1978. Mientras mi mamá celebraba la primera Copa del Mundo de Argentina, yo todavía estaba en su barriga. Me gusta pensar que esa pasión empezó ahí”.

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Ximena Díaz explicó que su apoyo a Argentina nació por la pasión de su madre y cerró la final del Mundial 2026 con un mensaje dedicado a Lionel Messi.

Díaz relató cómo el amor de su madre por Argentina se convirtió en propio, y cerró con un mensaje dirigido a Messi: “Gracias, Leo. Porque cada vez que te veo jugar, me recuerdas que el verdadero legado no son las copas. Es inspirar a generaciones enteras a creer, a luchar y a nunca dejar de intentarlo”. En sus historias, tras el pitido final, publicó la imagen del capitán argentino llorando al recibir su medalla de subcampeón con el texto: “Messi siempre. Para mí el mejor”.

Desde preparar la camiseta y la bandera hasta vivir cada segundo del partido frente al televisor. Un homenaje a la pasión argentina por el fútbol y a su capitán, Lionel Messi, desde la mirada de la actriz Ximena Díaz. Video: Instagram Ximena Díaz

Succar desde Lima, Jaze y Espinoza desde el MetLife

El músico peruano Tony Succar arrancó el día del partido con un video familiar que resumió el dilema de muchos hogares: él tocaba el cajón con la camiseta argentina mientras su padre acompañaba en el acordeón con un tango, hasta que su madre entró cantando un pasodoble español. “¿A quién le vas hoy, al tango o al pasodoble?”, preguntó Succar a sus seguidores.

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Tony Succar también elogió a Lionel Messi tras la derrota de Argentina y expresó su deseo de que la selección peruana vuelva a competir en un escenario así.

Tras la victoria de España, resubió el mismo video pero solo con el fragmento de su madre cantando el pasodoble, y publicó un mensaje que reconoció el triunfo español sin dejar de lado a la selección argentina: “Que viva España. Los aplaudimos y los celebramos por una final impecable y un Mundial espectacular. Hoy ganó el mejor, y hay que reconocerlo”.

Sobre Messi escribió: “Aunque muchísimos te querían ver perder hoy, millones de personas damos gracias por la oportunidad de verte pisar una cancha. Tendrán que pasar siglos para volver a ver a un fenómeno como tú”. El músico también aprovechó la publicación para referirse a la selección peruana: “A mi Perú, sigo rezando para que mejore nuestra selección y podamos volver a vivir algo así como país”.

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Tony Succar compartió la montaña rusa de emociones de la final del Mundial 2026. Aunque el resultado no fue el esperado, el orgullo por la selección argentina y la admiración por el más grande, Leo Messi, son inmensos. Video: Instagram Tony Succar

Jaze, cuyo nombre real es Juan Carlos Iwasaki La Puente, freestyler y cantautor limeño conocido por ganar la Red Bull Batalla de los Gallos Perú en 2018 y la God Level Internacional en 2019, fue uno de los peruanos que estuvo presente en el estadio MetLife de Nueva Jersey para ver la final en vivo. Publicó en sus historias una imagen de la cancha antes del inicio del partido con el texto “Llegamooo”. No precisó en sus publicaciones a qué selección alentaba.

Jaze asistió a la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva Jersey y publicó una imagen de la cancha antes del inicio del partido.

Rosángela Espinoza, participante del reality ‘Esto es Guerra’, también vivió la final desde el MetLife Stadium y lo hizo en una fecha especial: el 19 de julio, su cumpleaños. “Quién dijo que no estaría en esta final. Muy feliz, gracias Dios por este regalo”, escribió en su primera publicación del día.

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Rosángela Espinoza celebró la victoria de España en el Mundial 2026 y la vinculó con la atención médica que su sobrino Ian recibió en ese país contra la leucemia.

Tras el triunfo español, Espinoza celebró el resultado con una publicación en la que reveló el vínculo personal que la une a España: su sobrino Ian recibió tratamiento contra la leucemia en ese país cuando en Perú no contaban con los recursos necesarios.

Vive la emoción de la final del Mundial 2026 desde la tribuna junto a Rosángela Espinoza. Un estadio repleto, un show de apertura espectacular con música, baile y fuegos artificiales. ¡Una fiesta inolvidable, aunque ella alentó a Argentina y España fue el ganador. Video: Instagram Rosángela Espinoza.

“Siento un cariño y una gratitud muy especiales por este país, que ayuda y brinda oportunidades a muchos niños que luchan contra el cáncer”, escribió la modelo, quien dedicó el triunfo español a su sobrino y cerró con: “Hoy celebro la vida, el fútbol y este triunfo tan especial”.