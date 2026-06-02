Mi primera votación: guía con todo lo que deben saber los jóvenes electores para la segunda vuelta del 7 de junio

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Este domingo 7 de junio de 2026, Perú definirá en segunda vuelta quién ocupará la Presidencia entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Para miles de jóvenes —sobre todo quienes votan por primera vez— la jornada combina entusiasmo y dudas prácticas: si apareces en el padrón, dónde te toca sufragar y qué pasa si no asistes.

No todos los ciudadanos que cumplieron 18 años en 2026 podrán participar. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que solo votan quienes cumplieron 18 años hasta el 12 de abril de 2026, fecha de la primera vuelta; quienes llegaron a la mayoría de edad después de ese día no figuran en el padrón electoral.

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La recomendación clave es simple: revisa tu local con anticipación, cuida tu DNI y usa canales oficiales para evitar desinformación. En esta segunda vuelta, además, el padrón es el mismo de la primera, y los miembros de mesa designados entonces vuelven a cumplir funciones.

Mujeres interactúan en un colegio electoral en las elecciones generales de Perú, en Lima, Perú, 12 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

¿Quiénes pueden votar en la segunda vuelta del 7 de junio?

Para votar en la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 debes figurar en el padrón electoral. Según Reniec, el criterio es la fecha de mayoría de edad: si cumpliste 18 años hasta el 12 de abril de 2026, sí podrás votar; si cumpliste 18 años después, no apareces en el padrón.

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Reniec también recordó que el padrón de la primera vuelta es el mismo de la segunda vuelta, por lo que no se incorporan nuevos electores entre una fecha y otra. En la práctica, esto afecta sobre todo a quienes cumplieron 18 años entre el 13 de abril y el 7 de junio de 2026.

FOTO DE ARCHIVO-Una persona emite su voto durante las elecciones generales en Lima, Perú, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

El día de la elección, el documento central es el DNI. La recomendación institucional es cuidarlo y verificar datos con información oficial antes de salir de casa.

¿A qué hora se podrá votar en la segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fijó el horario oficial de votación entre 07:00 y 17:00.

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Los votantes deberán acudir a sus mesas dentro de ese rango. La ONPE indicó que el proceso se desarrollará con protocolos orientados a garantizar el orden y la transparencia, y pidió verificar el local de sufragio antes de la jornada.

Este domingo 7 de junio, los peruanos volverán a las urnas para elegir al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Infórmate sobre los detalles y las recomendaciones de la ONPE.

Para esta segunda vuelta, la ONPE también informó un cambio operativo: prescindirá del sistema de apoyo digital al escrutinio (STAE) y volverá al método tradicional con actas en papel.

¿Cómo verificar tu local de votación para la segunda vuelta?

La ONPE habilitó una plataforma para confirmar el local de sufragio: consultaelectoral.onpe.gob.pe. La consulta es relevante porque, para esta segunda vuelta, se mantuvieron los centros asignados en la primera vuelta, pero hubo modificaciones puntuales en algunos lugares.

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Según la información incluida en el borrador, se reasignaron locales ubicados en parques y espacios abiertos hacia instituciones educativas, en respuesta a recomendaciones vinculadas a seguridad. Se mencionaron cambios en distritos como Jesús María, Lince y Miraflores.

Este video presenta la cobertura de noticias sobre los cambios en los locales de votación para las elecciones en Perú en 2026. Muestra a una presentadora en estudio y una reportera en exteriores informando sobre las reubicaciones de centros de sufragio en distritos como Lince, Jesús María y Miraflores. Se detallan nuevos locales y aquellos que fueron reubicados por daños o negativa de uso, incluyendo información sobre la consulta electoral en ONPE.GOB.PE. Se muestran gráficos explicativos con las modificaciones de la primera a la segunda vuelta electoral.

La recomendación práctica es revisar el local antes del domingo 7 de junio, anotar la dirección y calcular el tiempo de traslado para evitar llegar fuera del horario.

¿Cuánto cuesta no votar en la segunda vuelta de 2026?

Quienes no voten el 7 de junio enfrentan una sanción económica establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con montos que dependen de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI. El cálculo se basa en la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que para 2026 equivale a S/ 5.500.

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El JNE estableció tres escalas de multa por omisión al sufragio: S/ 27,50 (0,5% de la UIT) para distritos en pobreza extrema; S/ 55,00 (1% de la UIT) para pobreza no extrema; y S/ 110,00 (2% de la UIT) para distritos no pobres.

Además de la multa, el texto fuente señala restricciones para trámites: actuaciones notariales, inscripciones civiles, intervención en procedimientos judiciales y administrativos, acceso a programas sociales, obtención de licencias de conducir y postulación a cargos públicos. El JNE también puede iniciar cobranza coactiva, con medidas como el embargo.

En las próximas elecciones, no cumplir con tu deber cívico de votar tiene un costo. Descubre en este video los montos de las multas según tu distrito, que van desde S/ 27.50 hasta S/ 110.00. Además, entérate de la sanción especial si fuiste elegido miembro de mesa y no asistes.

Para consultar y pagar, el JNE habilitó su plataforma multas.jne.gob.pe y la opción de pago por Págalo.pe. En modalidad presencial, se indicó pago en el Banco de la Nación y en la caja de la oficina central del JNE, en avenida Nicolás de Piérola 1070, Cercado de Lima. Un dato operativo: no es obligatorio que el sancionado pague en persona; puede hacerlo un tercero con el número de DNI.

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¿Por qué se realiza una segunda vuelta presidencial?

La segunda vuelta se activa cuando ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la primera. En ese escenario, compiten en balotaje los dos postulantes con mayor votación de la primera vuelta.

Para las Elecciones Generales 2026, el texto indica que la ciudadanía eligió presidente y vicepresidentes, además de representantes del Congreso bajo un sistema bicameral (diputados y senadores) y el Parlamento Andino. En la etapa presidencial, la segunda vuelta reduce la decisión a dos opciones.

Una fotografía macro conceptual muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano junto a un ticket de pago oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre un fondo gris claro, simbolizando los procesos de identificación y administrativos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta contienda del 7 de junio de 2026, los candidatos son Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), quienes avanzaron tras la primera vuelta.

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ONPE y JNE: cuáles son sus funciones en la segunda vuelta

La segunda vuelta del 7 de junio involucra dos organismos con funciones distintas: la ONPE ejecuta la organización operativa de los comicios y el JNE cumple el rol de máxima autoridad jurisdiccional del proceso electoral.

Según el texto fuente, la ONPE se encarga de tareas como imprimir y distribuir cédulas, acondicionar locales de votación, capacitar miembros de mesa y gestionar centros de cómputo que emiten resultados preliminares. El JNE, en cambio, resuelve impugnaciones y supervisa la legalidad del proceso mediante fiscalización.

Ilustración que simboliza la vigilancia ciudadana e institucional sobre el conteo de votos en todo el territorio peruano, con la participación de ONPE y Transparencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia se vuelve central tras el cierre de mesas: la ONPE procesa y publica el avance del conteo, pero las actas observadas pasan a evaluación en los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, de ser necesario, al pleno del JNE, que define su validez o nulidad.

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El texto también precisa que la proclamación del presidente electo —prevista para el 28 de julio de 2026— corresponde exclusivamente al JNE, que emite el acta oficial y entrega credenciales. La ONPE concluye su tarea con el procesamiento total de actas.