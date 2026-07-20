Rebeca Escribens sobre el conflicto entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila: “Espero puedan sentarse y arreglar la situación”

Rebeca Escribens se pronunció en redes sociales sobre el conflicto entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila en América Hoy.

Rebeca Escribens tomó la palabra y se pronunció públicamente sobre el conflicto entre Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila a través de un video que publicó en sus redes sociales. La actriz y conductora de ‘América Hoy’ grabó el mensaje desde su camerino y lo acompañó de un texto en el que pidió respeto por su posición, en medio de una semana cargada de cruces mediáticos que la tuvieron en el centro de la conversación.

El video llegó después de que Magaly Medina la calificara de “sobona barata” y “patética” por los elogios que Escribens le dedicó a Janet Barboza durante el cumpleaños número 52 de la conductora, el pasado viernes 17 de julio en el set de ‘América Hoy’. Y también después de que un adelanto de su entrevista en el pódcast ‘La Capilla’, de Andrea Llosa, revelara detalles de la conversación privada que tuvo con Barboza antes de integrarse al magazine matutino.

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El video de Rebeca Escribens: su postura y el deseo de reconciliación

En el mensaje grabado, Escribens comparó la situación interna del programa con “un matrimonio fracturado” y dejó en claro que no tiene intención de arbitrar el conflicto entre sus compañeros. “Para mí lo que está pasando en ‘América Hoy’ es como un matrimonio fracturado, en donde las opiniones de terceros, en este caso la mía, salen sobrando”, dijo.

Aun así, precisó que su exposición pública ante ciertos comentarios la llevó a aclarar su posición. Sobre Barboza, señaló que trabajar con ella “hasta el momento ha sido muy grato” y que encuentra “respeto y cariño dentro del programa”. De Edson Dávila dijo que le parece “un tipo superdivertido y profesional” y que le alegra que tenga oportunidades para crecer.

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Rebeca Escribens, actriz y conductora, decidió compartir un mensaje sincero sobre el ambiente de trabajo en 'América Hoy' y su opinión sobre sus compañeros Janet Barboza, Edson Dávila, y también lo que piensa de Ethel Pozo, deseándoles a todos siempre lo mejor y esperando que puedan solucionar sus diferencias. Video: Instagram Rebeca Escribens

Sobre Pozo fue más escueta pero directa: “Me parece una mujer muy talentosa y sobre todo valiente, que ha sabido remar fuerte y parejo en muchos momentos difíciles de su vida”.

Escribens también describió su filosofía de trabajo, basada en el respeto, la escucha y “la mirada sostenida, para saber cuándo guardar silencio”. Y cerró el video con un deseo dirigido a sus tres compañeros: “Deseo de todo corazón que mis compañeros tengan la oportunidad de sentarse algún día, conversar, mirarse a los ojos en nombre del cariño que alguna vez sintieron”.

En el texto que acompañó la publicación, Escribens fue más personal: “Hay algo que quisiera compartir con ustedes desde el corazón. Es un tema que no me ha dejado del todo en paz y siento que lo más correcto es hablarlo con honestidad. No pretendo convencer a nadie ni abrir un espacio para discutir quién tiene la razón”. Y añadió: “Solo les pido que, si no la comparten, al menos puedan respetarla”.

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Los comentarios de sus seguidores ante el video fueron divididos. Varios usuarios la alertaron sobre Barboza: “Trabajar con Janet ha sido muy grato… porque aún no expone tus conversaciones privadas. Cuídate de Janet”, escribió uno.

Magaly Medina tilda de ‘sobona barata’ a Rebeca Escribens por llenar de elogios a Janet Barboza en su cumpleaños. ATV: Magaly Tv La Firme.

Otro fue más directo: “No aclares que oscureces”. También hubo quienes la respaldaron: “Estamos juntos”, “Diosa”. Y algunos cuestionaron el ambiente del programa: “Siento que la energía de Janet rebasa la pantalla y se siente como que impone ideas (…) de ti no hay duda que eres una profesional”, escribió una seguidora.

Las críticas de Magaly, el abrazo y la entrevista con Andrea Llosa

El detonante inmediato del video de Escribens fue la reacción de Medina al gesto que la conductora tuvo con Barboza en el set de ‘América Hoy’ el 17 de julio. En esa edición, Escribens le dedicó palabras de agradecimiento frente a cámaras: “Estoy muy, muy contenta de trabajar a tu lado. Gracias por tu respeto, por tu mirada, por sostenerla, por darnos el espacio a cada uno de nosotros, de verdad. Muy agradecida”, dijo.

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El momento incluyó un largo abrazo entre ambas, que fue captado por las cámaras del programa. Medina interpretó el gesto como una acción motivada por la coyuntura y no por un sentimiento genuino.

“Se te vio ridícula, Rebeca”, dijo la periodista en su programa, y agregó: “Debe ser que detesta más a Ethel y a mí, que por eso solamente ha hecho esa cuestión. Una soboneada, una arrastrada, un darle veneración a alguien que no, pues”.

Janet Barboza desata la polémica al publicar chats privados con Ethel Pozo para, según ella, demostrar que miente. Las conversaciones revelan que Ethel sabía que no renovaría contrato, su opinión sobre Magaly Medina y una supuesta falsa amistad con Christian Domínguez. Video: TikTok @riclatorrez

Medina también sugirió que el elogio pudo haber sido un encargo interno del canal para reposicionar a Barboza ante la polémica generada por la salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’: “Le han dicho: ‘Pobre, lávale la cara, pues ya apostamos por ella’”, afirmó.

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Por otro lado, un adelanto de la entrevista de Escribens con Llosa en el pódcast ‘La Capilla’ reveló otro ángulo de la relación entre la actriz y Barboza. Escribens contó que antes de unirse al programa tuvo una conversación directa con la ‘Rulitos’: “Le dije con todas y sus letras que tenía mucho miedo”.

La conductora también desmintió la imagen que se tiene de Barboza en el medio: “Te pintan a las personas como el demonio y son todo lo contrario. La gente sabe cómo es ella, es incisiva, es polémica”, señaló.

El conflicto de fondo que atraviesa a ‘América Hoy’ tomó fuerza luego de que Pozo concediera una entrevista a Medina, en la que cuestionó un comentario de Dávila durante una transmisión y señaló que la presencia de Jazmín Pinedo en la despedida del programa llamó su atención, dado que Pinedo nunca había sido amiga cercana de Dávila ni de Barboza en los años que trabajaron juntos.

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En una entrevista cargada de tensión, Ethel Pozo visita el set de 'Magaly TV La Firme' para enfrentarse a Magaly Medina. La conductora le explica directamente por qué la llamó 'mosca muerta', acusándola de avalar con su silencio los comentarios de sus excompañeras. ATV/ Magaly TV La Firme.

Escribens, por su parte, también generó ruido al señalar en el cumpleaños de su productor que Federico Salazar y él son “de los pocos amigos” que tiene dentro de su trabajo, una frase que algunos interpretaron como una distancia tácita respecto a sus compañeros de ‘América Hoy’.