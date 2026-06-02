Dónde votar en la segunda vuelta 2026 del 7 de junio: consulta tu local de votación con DNI

La ONPE trasladó 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana para el balotaje del 7 de junio, donde más de 27 millones de peruanos elegirán entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto el traslado de 136 mesas de sufragio en siete distritos de Lima Metropolitana de cara al balotaje del 7 de junio, jornada en la que más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas a elegir entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El organismo electoral detalló que el padrón que se empleará corresponde al registro cerrado en octubre de 2025, previo a la primera vuelta, y quienes modificaron su domicilio en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) durante el último año deberán sufragar en el mismo local utilizado en abril, ya que los cambios de dirección se aplicarán en procesos siguientes.

Para conocer el local de votación asignado, la ONPE recomienda ingresar al portal consultaelectoral.onpe.gob.pe, donde se debe ingresar el número de Documento Nacional de Identidad. El sistema proporciona el nombre del establecimiento, la dirección, un mapa de referencia, el número de mesa y el orden de lista, además de indicar si el ciudadano fue designado como miembro de mesa.

PUBLICIDAD

El organismo electoral sugiere consultar esta información antes de la jornada electoral, en especial para quienes votaron el 12 de abril en parques o espacios abiertos, ya que esos puntos han registrado cambios para el balotaje. Las razones de la reubicación obedecen, por un lado, a sugerencias de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad, lo que motivó el traslado de mesas de espacios abiertos a instituciones educativas; por otro, a la negativa de algunos propietarios privados de ceder sus instalaciones para la fecha electoral.

El padrón electoral corresponde al registro cerrado en octubre de 2025; quienes cambiaron de domicilio en Reniec durante el último año deberán votar en el mismo local de la primera vuelta

El único documento válido para votar es el DNI. En caso de robo o extravío, el elector debe presentar la denuncia policial y gestionar la dispensa de multa correspondiente ante el Jurado Nacional de Elecciones.

¿Puedo votar con DNI vencido?

Sí. Es posible votar con el DNI vencido (azul, electrónico o amarillo) únicamente para ejercer el sufragio en esa jornada electoral. Esta medida no aplica para otros trámites, solo para votar.

PUBLICIDAD

¿Puedo votar con DNI electrónico?

Sí. El DNI electrónico es válido para votar, incluso si está vencido, siempre que el ciudadano figure en el padrón electoral.

¿Puedo votar con DNI azul?

Sí. El DNI azul sigue siendo válido para votar, incluso si está vencido, según la prórroga establecida por Reniec para estas elecciones.

¿Puedo votar con DNI amarillo?

Sí. Los jóvenes que cumplan 18 años hasta la fecha de balotaje y tengan DNI amarillo pueden votar, siempre que estén incluidos en el padrón electoral.

¿Puedo votar sin DNI?

No. El único documento válido para votar es el DNI físico (azul, electrónico o amarillo). No se aceptan fotocopias, constancias, pasaporte ni otro documento.

¿Puedo votar con denuncia policial?

No es posible votar solo con la denuncia policial. La denuncia permite gestionar un duplicado del DNI en Reniec, incluso el mismo día de la elección, pero para votar es obligatorio presentar el DNI físico.

El portal consultaelectoral.onpe.gob.pe permite consultar el local, la dirección, el número de mesa y si el ciudadano fue designado miembro de mesa ingresando el DNI

¿Puedo votar con constancia de trámite?

No. La constancia de trámite o el Certificado de Inscripción (C4) no reemplazan al DNI para votar.

¿Dónde recojo mi DNI?

El DNI se recoge en la oficina de Reniec o centro MAC elegido durante el trámite. Es posible consultar el estado y la oficina de recojo en la web de la institución.

PUBLICIDAD

¿Cuánto cuesta el duplicado de DNI?

DNI azul: S/ 30.00

DNI electrónico: S/ 41.00 El pago se realiza en el Banco de la Nación, pagalo.pe, Yape, Plin o agentes BCP, según la modalidad elegida.

¿Reniec atiende el día de elecciones?

Sí. Reniec habilita oficinas con horarios extendidos el sábado y domingo de las elecciones. La institución atiende en varias sedes a nivel nacional con jornadas de 12 horas continuas, del 1 al 5 de junio.