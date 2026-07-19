Gian Piero Díaz dedica mensaje a Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026: “Pase lo que pase serás el mejor de la historia”

El presentador Gian Piero Díaz y el futbolista Lionel Messi figuran en una composición fotográfica previa a la final del Mundial 2026.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey se convierte hoy en el centro de atención mundial con la final del Mundial 2026. Argentina y España se disputan el trofeo en un enfrentamiento que reúne talento, historia y emociones en una noche inolvidable para el fútbol. Para la selección argentina, el partido representa la oportunidad de sumar una nueva estrella, mientras que para Lionel Messi podría significar el cierre de su ciclo en la élite del deporte, luego de una carrera repleta de logros y récords.

A sus 39 años, Messi lidera a la albiceleste como capitán en una final de Copa del Mundo por tercera vez, algo inédito en la historia. Su desempeño en el torneo ha sido determinante, con ocho goles y cuatro asistencias, y la posibilidad de superar marcas históricas tanto a nivel personal como colectivo. El astro argentino llegó a esta instancia con el objetivo de ampliar su legado, en una campaña donde ha sido el referente absoluto dentro y fuera del campo.

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España, por su parte, regresa a una final mundialista tras más de una década. La “Roja” ha mostrado solidez y una propuesta futbolística que la llevó a superar rivales de peso, consolidando a una generación que busca dejar su huella. El duelo entre argentinos y españoles promete fútbol de alto nivel y una definición abierta hasta el último minuto.

Argentina vs. España, Final del Mundial 2026

En medio de la expectativa internacional, la previa en Perú estuvo marcada por el mensaje de Gian Piero Díaz, uno de los conductores más reconocidos de la televisión peruana. A través de una historia en su cuenta de Instagram, el presentador de Willax sorprendió al dedicar unas palabras directas a Lionel Messi. El texto, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y usuarios en redes sociales, destacaba no solo los logros deportivos del argentino, sino su impacto como ejemplo para millones de niños en todo el mundo.

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“Querido Lionel; mañana pase lo que pase serás el mejor de la historia, no por lo que conseguiste en la cancha, sino por lo que significa para millones de niños que ven en ti un ejemplo a seguir; eres el campeón del mundo, que todo el mundo debe ver como un ejemplo; gracias por ser tú, gracias por ser hoy una clase rápida para mi hijo de lo que significa ser un ser humano, exitoso y humilde; mañana pasarás a la historia definitivamente como el mejor de todos los tiempos.”

El conductor etiquetó al astro argentino en la publicación, reconociendo que probablemente no recibiría respuesta, pero dejando claro el propósito de su mensaje: homenajear a Messi en la antesala de un partido que puede definir su legado para siempre.

Gian Piero Díaz dedica mensaje a Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026: “Pase lo que pase serás el mejor de la historia”

Díaz resaltó la importancia de la figura del capitán argentino como modelo de superación, humildad y éxito, y compartió cómo su mensaje también tenía un valor personal al ser una lección para su propio hijo.

¿Dónde ver la final del Mundial en Perú?

Los aficionados peruanos tienen varias opciones para seguir la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. El partido será transmitido en vivo por América Televisión y a través de las plataformas de streaming DGO, DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Estas alternativas permiten ver el encuentro desde cualquier dispositivo, tanto en señal abierta como en servicios digitales, garantizando el acceso a una cobertura completa con la previa y el análisis de especialistas.

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Argentina vs España: día, hora y canal TV en Perú del partido por la gran final del del Mundial 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.