Superintendencia de Banca, Seguros y AFP lanza convocatoria de trabajo para egresados y titulados

Las plazas ofertadas corresponden a procesos de selección por concurso público y tienen como centro de labores la ciudad de Lima. Foto: Ojo Público

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) abrió una nueva convocatoria laboral correspondiente a junio de 2026, mediante la cual busca incorporar profesionales y egresados para cubrir 23 plazas en distintas áreas de la institución. Las vacantes están dirigidas a personas con formación universitaria en diversas especialidades y contemplan puestos vinculados a gestión administrativa, economía, derecho, comunicaciones, tecnología, riesgos y salud.

Las oportunidades de trabajo se desarrollarán en Lima bajo la modalidad de concurso público. Aunque la entidad no ha detallado las remuneraciones para ninguno de los cargos ofertados, sí precisó los perfiles académicos requeridos y el plazo para participar en el proceso de selección, que culminará el próximo 15 de junio de 2026.

Vacantes para profesionales de distintas especialidades

La convocatoria incluye puestos orientados a profesionales de administración, economía, contabilidad, ingeniería industrial, derecho, comunicación, marketing, estadística e ingeniería de sistemas, entre otras disciplinas. Entre los cargos disponibles figuran asistente de gestión y soporte administrativo, analista de planeamiento y gestión estratégica, analista de instituciones previsionales y analista económico para el sistema financiero y cooperativo.

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Asimismo, la SBS busca especialistas para funciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, supervisión de riesgos, gestión de continuidad del negocio y supervisión de inversiones de seguros. En varios casos se requiere contar con grado de bachiller o título profesional, dependiendo de las responsabilidades asignadas a cada puesto.

La convocatoria contempla vacantes para profesionales de economía, administración, contabilidad, derecho, comunicaciones e ingenierías, entre otras especialidades. Foto: difusión

Oportunidades en comunicaciones, derecho y gestión institucional

Dentro de la oferta laboral también destacan plazas dirigidas a profesionales del ámbito de las comunicaciones. La entidad ha convocado procesos para cubrir posiciones como analista de comunicación externa, analista de comunicación interna, analista de contenidos digitales y analista principal de comunicación externa regional.

Por otro lado, existen oportunidades para especialistas en derecho. Entre ellas se encuentran los puestos de analista junior de asesoría legal, analista de sanciones y abogado de procesos penales. Este último requiere título profesional, colegiatura vigente y una experiencia profesional de diez años, lo que lo convierte en uno de los cargos con mayores exigencias dentro de la convocatoria.

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Perfiles tecnológicos y de análisis de datos

La SBS también ha puesto énfasis en la incorporación de talento vinculado a la transformación digital y al análisis de información. Entre las vacantes disponibles figuran cargos como profesional semisenior de Data Analytics, Machine Learning e Inteligencia Artificial, supervisor de riesgo tecnológico II y junior de explotación de datos para supervisión de cooperativas.

De igual forma, se busca un data analyst junior para procesos de gestión humana y profesionales vinculados a la supervisión de cooperativas y riesgos de inversiones. Para estos puestos se solicitan estudios en ingeniería de sistemas, ingeniería informática, ingeniería de computación, ingeniería de software, ciencias de la computación o estadística, según corresponda.

También se requiere un data analyst junior para el área de gestión humana, así como especialistas en supervisión de cooperativas y riesgos de inversión. Foto: Herzing Blog

Plaza para médicos especialistas y fecha límite de postulación

Entre las posiciones convocadas figura además una vacante para médico representante de la Superintendencia ante instancias de evaluación del Sistema Privado de Pensiones. El puesto está dirigido a médicos cirujanos colegiados y habilitados por el Colegio Médico del Perú, con especialidades vigentes en áreas como oncología, neurología, traumatología y reumatología, entre otras.

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Todas las plazas ofrecidas por la SBS tienen como lugar de trabajo la ciudad de Lima y forman parte de procesos de selección bajo la modalidad de concurso público. Los interesados deberán revisar las bases correspondientes a cada puesto y presentar su postulación dentro del plazo establecido. La fecha límite para participar en cualquiera de las convocatorias es el 15 de junio de 2026.