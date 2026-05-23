Cooperativa supera el régimen de intervención de la SBS y se recupera de pérdida de S/22 millones

La SBS intervino a la Coopac Kuria en abril, pero esta acaba de superar este régimen. - Crédito Andina

Junto a la intervención a la Caja Centro, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha aplicó el régimen a la Coopac Kuria (Cooperativa de ahorro y crédito Kuria), con domicilio legal en Lima, tras comprobar que esta “incurrió en la causal de pérdida total de su capital social y reserva cooperativa, al haberse determinado un patrimonio negativo de - S/21,99 millones al 31 de diciembre de 2025, sobre la base de la información financiera reportada y las acciones de supervisión realizadas por la SBS”.

En la mayoría de los casos, este régimen de intervención significaría que la SBS terminaría disolviendo la cooperativa; sin embargo, en la nueva resolución SBS N° 01455-2026, la Superintendencia da por terminado esta intervención tras acciones que realizó la misma coopac.

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“Concluir el régimen de intervención al que se sometió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria, por haberse acreditado el levantamiento de la causal de pérdida total del capital social y la reserva cooperativa”, señala la SBS. ¿Cómo lo hizo Kuria?

La SBS ordenó la intervención de la cooperativa de Lima en abril. - Crédito Composición Infobae/Andina/Radio Onda Azul

SBS levanta intervención de Kuria

“Esta Superintendencia dispuso someter a régimen de intervención a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria (COOPAC Kuria o la Cooperativa) por encontrarse incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa (...) al haberse determinado, sobre la base de la información financiera reportada por la COOPAC Kuria y las acciones de supervisión efectuadas por esta Superintendencia, que la entidad registraba, al 31.12.2025, un patrimonio negativo ascendente a - S/21 millones 994 mil 415,51″, resume la situación la SBS en la nueva resolución.

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Así, tal y como algunas otras cooperativas también han logrado (aunque en su mayoría no ‘regresan’ luego de aplicado el régimen de intervención), Kuria superó el régimen de intervención de la SBS. Esto se realizó dado que los socios acreditaron más capital en la coopac

Mediante cinco cartas recibidas entre el 09.05.2026 y el 14.05.2026, suscritas por el representante de los socios de la Coopac Kuria en intervención, se presentaron veinticuatro cartas de autorización de capitalización de acreencias, correspondientes a veinticuatro socios, las cuales involucran 63 cuentas de depósitos, por un monto total valorizado en moneda nacional de S/22 millones 768 mil 302,221.

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Ahorrista de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU (Aelucoop) exigen la devolución de sus ahorros. | Latina Noticias

“En la evaluación de dicha documentación se determinó que los documentos de autorización presentados acreditan el consentimiento otorgado por los socios para proceder con la capitalización de dichas acreencias que ascienden, en conjunto, a S/ 22 millones 768 mil 302,22″, informó la SBS.

Así, este importe resultó suficiente para levantar la causal de intervención de la Coopac Kuria, puesto que revierte el patrimonio negativo de la misma al 31.12.2025, ascendente a - S/21 millones 994 mil 415,51, señalado en la resolución SBS N° 01082-2026.

La SBS intervino la Caja Centro, una de las entidades financieras que recibían dinero para ahorro y daban créditos. - Crédito Hector Oscar Sanabria Lazo

Levantan resolución

Así, la SBS ha concluido el régimen de intervención contra la coopac Kuria, y ha levantado también la resolución que sacó en su momento. Ya esta cooperativa no se encuentra la causal de pérdida total del capital de sus sociso.

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“Revocar, en todos sus extremos, la Resolución SBS N° 01082-2026, lo que - entre otros aspectos - comprende la revocación de los poderes otorgados [a los interventores]; y, en consecuencia, deberá procederse a la entrega de la entidad al Consejo de Administración, la cual se formalizará a través de la suscripción de la respectiva acta de entrega a su miembro vigente".