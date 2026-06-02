¿Problemas de erección? Señales de que el cigarro podría estar dañando tu salud sexual

Una mano sostiene un cigarrillo encendido y curvado, ilustrando metafóricamente el impacto negativo del tabaquismo en la salud sexual y la función eréctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, miles de peruanos enfrentan enfermedades asociadas al consumo de tabaco, una adicción que sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública. Aunque la mayoría de las campañas de prevención se enfocan en el cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares, los especialistas advierten que los efectos del cigarro pueden manifestarse mucho antes y en una esfera que suele generar preocupación entre los hombres: la salud sexual.

Según información difundida por el Ministerio de Salud (Minsa), el tabaquismo está relacionado con más de 20 tipos de cáncer y puede generar daños incluso cuando se consume un solo cigarrillo al día. Asimismo, estudios citados por las autoridades sanitarias indican que los fumadores peruanos consumen en promedio hasta cinco cigarrillos diarios, pese a que la nicotina es considerada una sustancia con un alto potencial adictivo. Sin embargo, más allá de los riesgos oncológicos y respiratorios, existe un impacto menos conocido que cada vez lleva a más hombres a consultar al especialista: las alteraciones en la función sexual.

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La disfunción eréctil puede ser una señal de alerta temprana

Para Antonio Grandez, urólogo de Insalud, uno de los errores más frecuentes es considerar los problemas de erección como una condición aislada o exclusivamente relacionada con el estrés o la edad.

Un hombre en camisa y pantalón azul se cubre la zona pélvica con las manos, simbolizando los desafíos de la disfunción eréctil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El daño vascular producido por el cigarro suele manifestarse primero en la función sexual antes que en otros órganos. Muchos hombres llegan a consulta pensando que la disfunción eréctil es un problema aislado, cuando en realidad puede ser una señal temprana de deterioro circulatorio y riesgo cardiovascular”, explica el especialista.

La razón es sencilla: la erección depende directamente del adecuado flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos del pene. Cuando los vasos sanguíneos comienzan a dañarse, la circulación se vuelve menos eficiente y aparecen dificultades para lograr o mantener una erección.

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Según Grandez, las arterias del pene tienen un diámetro menor que otras arterias importantes del organismo, como las coronarias. Por ello, suelen ser las primeras en evidenciar las consecuencias del deterioro vascular provocado por el tabaquismo.

Cómo afecta el cigarro a las arterias

La colilla de un cigarro aplastada (Canva)

El consumo de tabaco expone al organismo a miles de sustancias químicas. Entre ellas, la nicotina desempeña un papel clave en el daño vascular.

Los especialistas explican que esta sustancia favorece la inflamación de los vasos sanguíneos, incrementa el estrés oxidativo y altera el funcionamiento normal del endotelio, la capa interna que recubre las arterias. Como consecuencia, disminuye la capacidad de los vasos para dilatarse y permitir un flujo sanguíneo adecuado.

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Con el paso del tiempo, este proceso puede traducirse en dificultades para la erección, disminución de la rigidez peneana e incluso pérdida progresiva de la función sexual.

El impacto también alcanza a la fertilidad

Los efectos del tabaquismo no se limitan a la circulación. Diversas investigaciones han encontrado una relación entre el consumo de cigarrillos y alteraciones en la salud reproductiva masculina.

“En pacientes con infertilidad masculina, dejar de fumar forma parte fundamental del tratamiento. El cigarro afecta directamente la calidad seminal y acelera procesos inflamatorios y hormonales que comprometen la capacidad reproductiva”, sostiene Grandez.

Entre las alteraciones más frecuentes se encuentran la reducción en la cantidad de espermatozoides, problemas en su movilidad y cambios en la calidad genética del esperma, factores que pueden dificultar la concepción.

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Cada vez más jóvenes llegan a consulta

Durante años, los trastornos vasculares y sexuales fueron asociados principalmente al envejecimiento. Sin embargo, los especialistas observan un aumento sostenido de consultas en hombres menores de 40 años.

Detrás de esta tendencia suelen encontrarse hábitos poco saludables como el tabaquismo, el vapeo, el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés crónico, la falta de sueño y el consumo excesivo de alcohol.

“Muchos pacientes creen que por ser jóvenes no tendrán consecuencias vasculares, pero el daño puede iniciar silenciosamente varios años antes de que aparezcan síntomas importantes. La combinación de tabaquismo y estrés acelera significativamente el deterioro vascular y hormonal masculino”, advierte el urólogo.

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Síntomas que no deben ignorarse

Los especialistas recomiendan buscar evaluación médica si aparecen algunas de estas señales:

Dificultad para lograr o mantener una erección.

Disminución de la rigidez peneana.

Menor deseo sexual.

Alteraciones en la eyaculación.

Disminución de las erecciones matutinas.

Dolor pélvico o genital.

Cambios en el semen.

Problemas de fertilidad.

La detección temprana puede ser clave no solo para preservar la salud sexual, sino también para identificar factores de riesgo cardiovascular antes de que evolucionen hacia enfermedades más graves.

“Muchas veces, el cuerpo empieza a mostrar señales mucho antes de que aparezcan enfermedades cardiovasculares complejas. Una evaluación temprana permite identificar alteraciones vasculares, hormonales o urológicas antes de que el daño avance y afecte de manera permanente la calidad de vida sexual y reproductiva”, concluye Grandez.

En ese sentido, dejar de fumar no solo protege los pulmones y el corazón. También puede ser una de las decisiones más importantes para preservar la función sexual, la fertilidad y la salud integral masculina a largo plazo.

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