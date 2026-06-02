¿Problemas de erección? Señales de que el cigarro podría estar dañando tu salud sexual

Cada año, miles de peruanos enfrentan enfermedades asociadas al consumo de tabaco, una adicción que sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública. Aunque la mayoría de las campañas de prevención se enfocan en el cáncer de pulmón o las enfermedades cardiovasculares, los especialistas advierten que los efectos del cigarro pueden manifestarse mucho antes y en una esfera que suele generar preocupación entre los hombres: la salud sexual.
Según información difundida por el Ministerio de Salud (Minsa), el tabaquismo está relacionado con más de 20 tipos de cáncer y puede generar daños incluso cuando se consume un solo cigarrillo al día. Asimismo, estudios citados por las autoridades sanitarias indican que los fumadores peruanos consumen en promedio hasta cinco cigarrillos diarios, pese a que la nicotina es considerada una sustancia con un alto potencial adictivo. Sin embargo, más allá de los riesgos oncológicos y respiratorios, existe un impacto menos conocido que cada vez lleva a más hombres a consultar al especialista: las alteraciones en la función sexual.
PUBLICIDAD
La disfunción eréctil puede ser una señal de alerta temprana
Para Antonio Grandez, urólogo de Insalud, uno de los errores más frecuentes es considerar los problemas de erección como una condición aislada o exclusivamente relacionada con el estrés o la edad.
“El daño vascular producido por el cigarro suele manifestarse primero en la función sexual antes que en otros órganos. Muchos hombres llegan a consulta pensando que la disfunción eréctil es un problema aislado, cuando en realidad puede ser una señal temprana de deterioro circulatorio y riesgo cardiovascular”, explica el especialista.
La razón es sencilla: la erección depende directamente del adecuado flujo sanguíneo hacia los cuerpos cavernosos del pene. Cuando los vasos sanguíneos comienzan a dañarse, la circulación se vuelve menos eficiente y aparecen dificultades para lograr o mantener una erección.
PUBLICIDAD
Según Grandez, las arterias del pene tienen un diámetro menor que otras arterias importantes del organismo, como las coronarias. Por ello, suelen ser las primeras en evidenciar las consecuencias del deterioro vascular provocado por el tabaquismo.
Cómo afecta el cigarro a las arterias
El consumo de tabaco expone al organismo a miles de sustancias químicas. Entre ellas, la nicotina desempeña un papel clave en el daño vascular.
Los especialistas explican que esta sustancia favorece la inflamación de los vasos sanguíneos, incrementa el estrés oxidativo y altera el funcionamiento normal del endotelio, la capa interna que recubre las arterias. Como consecuencia, disminuye la capacidad de los vasos para dilatarse y permitir un flujo sanguíneo adecuado.
PUBLICIDAD
Con el paso del tiempo, este proceso puede traducirse en dificultades para la erección, disminución de la rigidez peneana e incluso pérdida progresiva de la función sexual.
El impacto también alcanza a la fertilidad
Los efectos del tabaquismo no se limitan a la circulación. Diversas investigaciones han encontrado una relación entre el consumo de cigarrillos y alteraciones en la salud reproductiva masculina.
“En pacientes con infertilidad masculina, dejar de fumar forma parte fundamental del tratamiento. El cigarro afecta directamente la calidad seminal y acelera procesos inflamatorios y hormonales que comprometen la capacidad reproductiva”, sostiene Grandez.
Entre las alteraciones más frecuentes se encuentran la reducción en la cantidad de espermatozoides, problemas en su movilidad y cambios en la calidad genética del esperma, factores que pueden dificultar la concepción.
PUBLICIDAD
Cada vez más jóvenes llegan a consulta
Durante años, los trastornos vasculares y sexuales fueron asociados principalmente al envejecimiento. Sin embargo, los especialistas observan un aumento sostenido de consultas en hombres menores de 40 años.
Detrás de esta tendencia suelen encontrarse hábitos poco saludables como el tabaquismo, el vapeo, el sedentarismo, la mala alimentación, el estrés crónico, la falta de sueño y el consumo excesivo de alcohol.
“Muchos pacientes creen que por ser jóvenes no tendrán consecuencias vasculares, pero el daño puede iniciar silenciosamente varios años antes de que aparezcan síntomas importantes. La combinación de tabaquismo y estrés acelera significativamente el deterioro vascular y hormonal masculino”, advierte el urólogo.
PUBLICIDAD
Síntomas que no deben ignorarse
Los especialistas recomiendan buscar evaluación médica si aparecen algunas de estas señales:
- Dificultad para lograr o mantener una erección.
- Disminución de la rigidez peneana.
- Menor deseo sexual.
- Alteraciones en la eyaculación.
- Disminución de las erecciones matutinas.
- Dolor pélvico o genital.
- Cambios en el semen.
- Problemas de fertilidad.
La detección temprana puede ser clave no solo para preservar la salud sexual, sino también para identificar factores de riesgo cardiovascular antes de que evolucionen hacia enfermedades más graves.
“Muchas veces, el cuerpo empieza a mostrar señales mucho antes de que aparezcan enfermedades cardiovasculares complejas. Una evaluación temprana permite identificar alteraciones vasculares, hormonales o urológicas antes de que el daño avance y afecte de manera permanente la calidad de vida sexual y reproductiva”, concluye Grandez.
En ese sentido, dejar de fumar no solo protege los pulmones y el corazón. También puede ser una de las decisiones más importantes para preservar la función sexual, la fertilidad y la salud integral masculina a largo plazo.
PUBLICIDAD
Más Noticias
JNE y ONPE: cuál es el rol de cada organismo para la segunda vuelta
La arquitectura institucional del sistema electoral distribuye atribuciones entre dos organismos que no pueden intercambiar roles ni competencias durante el proceso del 7 de junio
Christian Domínguez y Karla Tarazona se dieron el ‘sí’ en emotiva boda civil: las primeras imágenes de la pareja como esposos
La conductora y el cantante reunieron a su círculo más cercano para una ceremonia privada, y luego trasladaron la recepción a Huaral, marcando así el comienzo de una nueva página en su historia
Corte de agua para este miércoles 03 de junio por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?
La empresa sugirió a los vecinos adoptar medidas preventivas y guardar agua con anticipación para atender necesidades esenciales durante el lapso del corte
Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026
El periodista Enrique La Rosa confirmó la noticia y detalló los movimientos que habrán en La Florida para la segunda parte de la temporada
Figura de Perú Sub 17 fichó por Atlético Atenea y jugaría la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Valentina Valera, de 15 años, fue elegida la mejor punta de la última Copa Panamericana, realizada en Honduras
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD