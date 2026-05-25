Perú

Nuevos seguros en Perú se activarán automáticamente ante un sismo, incluso si no se registran pérdidas materiales

La SBS ha presentado un proyecto para implementar seguros que paguen indemnizaciones ante un sismo, incendio, inundación o sequía, sin requerir peritaje mediante

Guardar
Google icon
rajadura de pared - sismo
La SBS impulsa la consulta pública para crear el reglamento de seguros paramétricos y modernizar el mercado asegurador en el Perú.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) autorizó la difusión en consulta pública del proyecto normativo que aprueba el “Reglamento de seguros paramétricos” y modifica el “Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros” y el “Reglamento de Auditoría Interna”.

La resolución, firmada por Sergio Javier Espinosa Chiroque, superintendente de la entidad, fue oficializada este 25 de mayo de 2026 en Lima y abre la puerta a un cambio innovador en el mercado asegurador peruano.

Sismos, sequías e incendios tendrán indemnización automática

Los seguros paramétricos representan una modalidad innovadora frente a los seguros tradicionales. En este tipo de seguro, la indemnización no depende de la verificación de daños en cada siniestro, sino de la ocurrencia de un evento específico que se mide con parámetros objetivos, como la magnitud de un sismo, la cantidad de lluvia caída o la velocidad del viento, establecidos previamente en la póliza.

PUBLICIDAD

Si el parámetro alcanza o supera el umbral pactado, el seguro se activa de inmediato y el pago se realiza automáticamente, sin necesidad de peritajes ni comprobación directa de daños materiales. De esta manera, los asegurados reciben una respuesta rápida y predecible ante eventos naturales o climatológicos.

dolar - dinero - remesas - soles
Los seguros paramétricos activarán indemnizaciones cuando los parámetros objetivos estipulados en la póliza alcancen el umbral acordado.

En el contexto internacional, los seguros paramétricos se han desarrollado como instrumentos clave para la gestión de riesgos catastróficos. Su relevancia ha crecido debido al aumento en la frecuencia y severidad de eventos naturales, como terremotos, inundaciones o sequías.

El proyecto normativo de la SBS busca definir las características de estos productos, determinar el público objetivo, precisar los riesgos asegurables, el rol de los agentes externos en la medición y validación de siniestros y regular las condiciones específicas de las pólizas.

PUBLICIDAD

Nuevo reglamento SBS busca agilizar pagos tras desastres naturales

La resolución SBS N° 01454-2026 establece que el proyecto normativo será publicado en la sede digital de la SBS, abriendo un periodo de treinta días calendario para que cualquier ciudadano, institución o parte interesada pueda enviar comentarios u observaciones sobre su contenido.

El documento también incluye modificaciones al Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros y al Reglamento de Auditoría Interna, adaptando ambos a la llegada de los seguros paramétricos. El objetivo, según la entidad, es garantizar que la nueva normativa se aplique de forma clara, transparente y acorde a las mejores prácticas internacionales.

La SBS invita a todos los sectores interesados a participar con sus opiniones y propuestas durante el tiempo establecido para la consulta pública. La entidad subraya que la participación activa de la ciudadanía permitirá fortalecer el marco regulatorio y adaptarlo a las necesidades actuales del mercado y la sociedad.

Fachada de la SBS
Ciudadanos e instituciones cuentan con 30 días calendario para presentar observaciones a la propuesta sobre seguros paramétricos de la SBS.

¿Qué es la SBS?

La SBS cumple la función de regular, supervisar y fiscalizar el sistema financiero, el sistema de seguros y el sistema privado de administración de fondos de pensiones en el país, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702) y la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

Temas Relacionados

segurosSBSdesastres naturalesperu-economia

Más Noticias

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

El tenista peruano afronta un exigente desafío en su debut, al medirse ante el número 13 del mundo. Conoce todos los detalles y sigue las incidencias del partido en tiempo real

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

La exesposa del líder de Gran Orquesta Internacional sorprendió al defenderlo de las críticas por infidelidad y admitir que aún le guarda un profundo cariño

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

La presencia de Zaca TV en el show de la boyband latina de HYBE Latin America generó furor entre los asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

El debate técnico entre los equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez no solo dejó fuertes cruces políticos, sino también una ola de memes virales en las redes sociales

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Verónica Linares revela divertida confusión con Federico Salazar: “La gente cree que somos esposos”

La conductora de ‘Primera Edición’, contó entre risas que muchas personas creen que mantiene una relación sentimental con su compañero de conducción

Verónica Linares revela divertida confusión con Federico Salazar: “La gente cree que somos esposos”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

Debate presidencial de equipos técnicos: los divertidos memes que dejó el encuentro entre Juntos por el Perú y Fuerza Popular

JPP y Fuerza Popular evitaron responder sobre derechos indígenas y compromisos climáticos internacionales del Perú

Debate técnico 2026: José Recoba y Hernando Cevallos confrontan propuestas sobre crisis hospitalaria, anemia y salud mental

Pozos tubulares contra la sequía y maquinaria contra El Niño, las propuestas de JPP y Fuerza Popular para el cambio climático agrario

“Caos con K”: Hernando Cevallos responde a José Recoba y apunta contra el fujimorismo en debate de salud

ENTRETENIMIENTO

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Exesposa de Christian Domínguez admite sentimientos hacia él antes de boda con Karla Tarazona: “Fue perfecto, el hombre de mi vida”

Zaca TV sorprende en concierto de Santos Bravos en Lima y desata furor entre los fans: “Zaca es la clave”

Verónica Linares revela divertida confusión con Federico Salazar: “La gente cree que somos esposos”

Vanessa Pumarica se arrepiente de apoyar romance de Pamela Franco y Christian Cueva: “Le hicimos daño a Pamela López”

La historia de amor de André Carrillo y Suhaila Jad que acabó en medio de acusaciones de infidelidad y humillaciones

DEPORTES

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Ignacio Buse vs Andrey Rublev EN VIVO HOY: punto a punto del duelo primera ronda del Roland Garros 2026

Dónde ver Ignacio Buse vs Andrey Rublev HOY: canal tv online del debut peruano en Roland Garros 2026

A qué hora juega Ignacio Buse vs Andrey Rublev HOY: partido por primera ronda de Roland Garros 2026

Partidos de hoy, domingo 24 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Richard Pellejero responde a dichos de Horacio Melgarejo sobre falta de humildad de sus jugadores: “En 85 minutos, Cienciano no existió”