Nuevos seguros en Perú se activarán automáticamente ante un sismo, incluso si no se registran pérdidas materiales

La SBS impulsa la consulta pública para crear el reglamento de seguros paramétricos y modernizar el mercado asegurador en el Perú.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) autorizó la difusión en consulta pública del proyecto normativo que aprueba el “Reglamento de seguros paramétricos” y modifica el “Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros” y el “Reglamento de Auditoría Interna”.

La resolución, firmada por Sergio Javier Espinosa Chiroque, superintendente de la entidad, fue oficializada este 25 de mayo de 2026 en Lima y abre la puerta a un cambio innovador en el mercado asegurador peruano.

Sismos, sequías e incendios tendrán indemnización automática

Los seguros paramétricos representan una modalidad innovadora frente a los seguros tradicionales. En este tipo de seguro, la indemnización no depende de la verificación de daños en cada siniestro, sino de la ocurrencia de un evento específico que se mide con parámetros objetivos, como la magnitud de un sismo, la cantidad de lluvia caída o la velocidad del viento, establecidos previamente en la póliza.

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Si el parámetro alcanza o supera el umbral pactado, el seguro se activa de inmediato y el pago se realiza automáticamente, sin necesidad de peritajes ni comprobación directa de daños materiales. De esta manera, los asegurados reciben una respuesta rápida y predecible ante eventos naturales o climatológicos.

Los seguros paramétricos activarán indemnizaciones cuando los parámetros objetivos estipulados en la póliza alcancen el umbral acordado.

En el contexto internacional, los seguros paramétricos se han desarrollado como instrumentos clave para la gestión de riesgos catastróficos. Su relevancia ha crecido debido al aumento en la frecuencia y severidad de eventos naturales, como terremotos, inundaciones o sequías.

El proyecto normativo de la SBS busca definir las características de estos productos, determinar el público objetivo, precisar los riesgos asegurables, el rol de los agentes externos en la medición y validación de siniestros y regular las condiciones específicas de las pólizas.

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Nuevo reglamento SBS busca agilizar pagos tras desastres naturales

La resolución SBS N° 01454-2026 establece que el proyecto normativo será publicado en la sede digital de la SBS, abriendo un periodo de treinta días calendario para que cualquier ciudadano, institución o parte interesada pueda enviar comentarios u observaciones sobre su contenido.

El documento también incluye modificaciones al Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros y al Reglamento de Auditoría Interna, adaptando ambos a la llegada de los seguros paramétricos. El objetivo, según la entidad, es garantizar que la nueva normativa se aplique de forma clara, transparente y acorde a las mejores prácticas internacionales.

La SBS invita a todos los sectores interesados a participar con sus opiniones y propuestas durante el tiempo establecido para la consulta pública. La entidad subraya que la participación activa de la ciudadanía permitirá fortalecer el marco regulatorio y adaptarlo a las necesidades actuales del mercado y la sociedad.

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Ciudadanos e instituciones cuentan con 30 días calendario para presentar observaciones a la propuesta sobre seguros paramétricos de la SBS.

¿Qué es la SBS?

La SBS cumple la función de regular, supervisar y fiscalizar el sistema financiero, el sistema de seguros y el sistema privado de administración de fondos de pensiones en el país, conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley Nº 26702) y la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.