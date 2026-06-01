El peso colombiano gana terreno frente al dólar en medio de las elecciones presidenciales y es la moneda emergente de mayor revaluación

Las elecciones presidenciales generan nerviosismo en los mercados, pero la victoria de Abelardo de la Espriella generó tranquilidad en los inversores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disputa electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, marcada por la volatilidad de los mercados financieros en Colombia, concentra la atención tanto nacional como internacional a pocos días de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio.

Después de la primera vuelta presidencial en Colombia, el dólar bajó de manera considerable y el peso colombiano se apreció con fuerza, mientras la Bolsa de Valores registró subidas relevantes. Las principales variables económicas respondieron a la incertidumbre generada por el ajustado resultado electoral y la expectativa ante las decisiones que tomará el próximo gobierno, según la opinión de analistas financieros.

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Y es que la volatilidad fue constante en los mercados colombianos durante las últimas semanas. Dichos movimientos reflejan la cautela de los inversores ante la incertidumbre sobre el futuro de la política económica, las finanzas públicas y las reformas estructurales proyectadas por quien gane la Presidencia.

Abelardo de la Espriella es el principal candidato a ganar la Presidencia de Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters

En los últimos cinco días, el peso colombiano se destacó como la moneda emergente con mejor desempeño, al apreciarse 1,91% frente al dólar. El comportamiento contrasta con el avance del peso chileno, que subió 0,72 %, y el won surcoreano con 0,40 % en el mismo periodo. Por el contrario, cayeron:

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Peso argentino: 0,66%.

Peso mexicano: 0,46%.

Peso filipino: 0,43%.

Los analistas coinciden en que estos datos evidencian un mayor interés por los activos locales, aunque la estabilidad futura aún está en duda ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial y factores internacionales.

Precisamente, el valor del peso colombiano frente al dólar se fortaleció de manera notable en la antesala de la segunda vuelta. El dólar se cotizó en torno a $3.550, lo que reflejó el optimismo de algunos segmentos del mercado ante los resultados de la primera vuelta.

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Sin embargo, la permanencia de la tendencia dependerá del desenlace político y de las medidas que adopte el próximo Ejecutivo.

Participación electoral y su impacto en el resultado

El nivel de participación electoral podría resultar decisivo en el desenlace presidencial. En la elección pasada, la participación aumentó de 54,9% a 58,2% de una vuelta a otra, aumento que favoreció la victoria de Gustavo Petro. Para la primera vuelta, la asistencia fue de 57,9%, lo que plantea interrogantes sobre la dirección del voto de los que se sumen en la segunda vuelta y el efecto sobre ambos candidatos.

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Algunos analistas suponen que este electorado adicional podría favorecer levemente a Iván Cepeda, aunque la tendencia sigue siendo incierta.

El dólar en Colombia responde a factores nacionales e internacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos políticos: incendiar el país

Según el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, se espera que el dólar mantenga la estabilidad hasta la definición del 21 de junio. “El Gobierno está con toda la chequera, con todo el populismo disparado, porque necesitan ganar. La puja está muy reñida y necesitan definir esto rápido”, advirtió. Llamó la atención sobre los eventuales focos de conflicto y la vigilancia de la comunidad internacional: “Ojo con incendiar el país, ojo con desconocer el resultado electoral, ojo con lo que vayan a hacer estos 20 días”.

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Remarcó que el mercado observa con atención cómo se transfieren los votos de candidatos eliminados hacia quienes siguen en competencia, y se mantiene en guardia ante señales de fraude o disturbios.

“La gente no tiene fe, tiene que ver hechos concretos donde esté mostrando que sí va a poder recortar el Estado, que sí va a poder hacer los ajustes fiscales que necesitan para volver viable al país”, señaló.

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Escenarios económicos ante la elección presidencial

De cara a los posibles escenarios tras el 21 de junio, Vieira distinguió los efectos que tendría cada resultado.

Si Abelardo de la Espriella gana la presidencia, la prioridad será evitar disturbios y consolidar la estabilidad con el respaldo internacional. En este caso, el dólar no experimentaría cambios bruscos, aunque el país necesitaría “hechos concretos” y recortes de gasto.

Si el triunfo es para Iván Cepeda, Vieira prevé una subida significativa del dólar, situación que recuerda episodios de incertidumbre en periodos previos cuando las reformas estuvieron en duda.

Mercados y bolsa ante el triunfo de De la Espriella

Para el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, la reacción de los mercados ante la victoria de Abelardo de la Espriella fue inmediata y positiva. “Una caída fuertísima del dólar en Colombia, con una fuerte revaluación del peso colombiano”, indicó. Toro dejó claro que la Bolsa de Valores se disparó: “Hoy la Bolsa de Colombia, el dólar y la deuda pública hablaron y les encantó el triunfo de Abelardo de la Espriella”.

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En los últimos días, la Bolsa de Valores de Colombia registró aumentos destacados en varios de sus principales indicadores, en especial, en el sector bancario y energético - crédito Luisa González/Reuters

Puntualizó el experto que los actores económicos reaccionaron con optimismo ante la perspectiva de continuidad institucional y el alineamiento con mercados internacionales.

Modelos económicos en disputa y riesgos para la estabilidad

Toro puso en contraste los modelos que presentan los candidatos presidenciales. “Un modelo basado en trabajo, en riqueza, en generar empleo, en generar empresa, que es el de Abelardo de la Espriella”, afirmó, mencionando su orientación hacia el libre mercado y la creación de valor.

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Advirtió sobre el peligro de no aceptar los resultados o generar inestabilidad institucional: “Si Iván Cepeda hubiera ganado, hoy tendríamos un dólar disparado al alza y tendríamos la Bolsa de Colombia (bvc) desplomada”.

Precisamente, la bvc cerró en 6,97%, con Ecopetrol liderando el mercado. La acción de la petrolera aumentó cerca de 9%. El precio se ubicó en torno a $2.900 por acción, con un máximo registrado de $2.915. Esta cifra contrasta con el valor de apertura, que fue de $2.860.