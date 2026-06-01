Colombia

El peso colombiano gana terreno frente al dólar en medio de las elecciones presidenciales y es la moneda emergente de mayor revaluación

El desempeño de la economía local destaca entre los mercados emergentes y anticipa posibles cambios ante la inminente definición por el próximo jefe de Estado

Guardar
Google icon
Una urna electoral transparente con el escudo de Colombia sobre una mesa de madera. A la izquierda, fajos de billetes de $100,000 pesos. A la derecha, billetes de $50,000 y monedas derramados de una bolsa.
Las elecciones presidenciales generan nerviosismo en los mercados, pero la victoria de Abelardo de la Espriella generó tranquilidad en los inversores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La disputa electoral entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, marcada por la volatilidad de los mercados financieros en Colombia, concentra la atención tanto nacional como internacional a pocos días de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio.

Después de la primera vuelta presidencial en Colombia, el dólar bajó de manera considerable y el peso colombiano se apreció con fuerza, mientras la Bolsa de Valores registró subidas relevantes. Las principales variables económicas respondieron a la incertidumbre generada por el ajustado resultado electoral y la expectativa ante las decisiones que tomará el próximo gobierno, según la opinión de analistas financieros.

PUBLICIDAD

Y es que la volatilidad fue constante en los mercados colombianos durante las últimas semanas. Dichos movimientos reflejan la cautela de los inversores ante la incertidumbre sobre el futuro de la política económica, las finanzas públicas y las reformas estructurales proyectadas por quien gane la Presidencia.

Abelardo de la Espriella es el principal candidato a ganar la Presidencia de Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo de la Espriella es el principal candidato a ganar la Presidencia de Colombia - crédito Charlie Cordero/Reuters

En los últimos cinco días, el peso colombiano se destacó como la moneda emergente con mejor desempeño, al apreciarse 1,91% frente al dólar. El comportamiento contrasta con el avance del peso chileno, que subió 0,72 %, y el won surcoreano con 0,40 % en el mismo periodo. Por el contrario, cayeron:

PUBLICIDAD

  • Peso argentino: 0,66%.
  • Peso mexicano: 0,46%.
  • Peso filipino: 0,43%.

Los analistas coinciden en que estos datos evidencian un mayor interés por los activos locales, aunque la estabilidad futura aún está en duda ante la proximidad de la segunda vuelta presidencial y factores internacionales.

Precisamente, el valor del peso colombiano frente al dólar se fortaleció de manera notable en la antesala de la segunda vuelta. El dólar se cotizó en torno a $3.550, lo que reflejó el optimismo de algunos segmentos del mercado ante los resultados de la primera vuelta.

Sin embargo, la permanencia de la tendencia dependerá del desenlace político y de las medidas que adopte el próximo Ejecutivo.

Participación electoral y su impacto en el resultado

El nivel de participación electoral podría resultar decisivo en el desenlace presidencial. En la elección pasada, la participación aumentó de 54,9% a 58,2% de una vuelta a otra, aumento que favoreció la victoria de Gustavo Petro. Para la primera vuelta, la asistencia fue de 57,9%, lo que plantea interrogantes sobre la dirección del voto de los que se sumen en la segunda vuelta y el efecto sobre ambos candidatos.

Algunos analistas suponen que este electorado adicional podría favorecer levemente a Iván Cepeda, aunque la tendencia sigue siendo incierta.

Al cierre de la jornada del 27 de mayo, el precio promedio del dólar en Colombia cerró en $3,631.68 una disminución de $12,79 frente a los $3,644.47 de la Tasa Representativa del Mercado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El dólar en Colombia responde a factores nacionales e internacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Riesgos políticos: incendiar el país

Según el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, se espera que el dólar mantenga la estabilidad hasta la definición del 21 de junio. “El Gobierno está con toda la chequera, con todo el populismo disparado, porque necesitan ganar. La puja está muy reñida y necesitan definir esto rápido”, advirtió. Llamó la atención sobre los eventuales focos de conflicto y la vigilancia de la comunidad internacional: “Ojo con incendiar el país, ojo con desconocer el resultado electoral, ojo con lo que vayan a hacer estos 20 días”.

Remarcó que el mercado observa con atención cómo se transfieren los votos de candidatos eliminados hacia quienes siguen en competencia, y se mantiene en guardia ante señales de fraude o disturbios.

“La gente no tiene fe, tiene que ver hechos concretos donde esté mostrando que sí va a poder recortar el Estado, que sí va a poder hacer los ajustes fiscales que necesitan para volver viable al país”, señaló.

Escenarios económicos ante la elección presidencial

De cara a los posibles escenarios tras el 21 de junio, Vieira distinguió los efectos que tendría cada resultado.

  • Si Abelardo de la Espriella gana la presidencia, la prioridad será evitar disturbios y consolidar la estabilidad con el respaldo internacional. En este caso, el dólar no experimentaría cambios bruscos, aunque el país necesitaría “hechos concretos” y recortes de gasto.
  • Si el triunfo es para Iván Cepeda, Vieira prevé una subida significativa del dólar, situación que recuerda episodios de incertidumbre en periodos previos cuando las reformas estuvieron en duda.

Mercados y bolsa ante el triunfo de De la Espriella

Para el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, la reacción de los mercados ante la victoria de Abelardo de la Espriella fue inmediata y positiva. “Una caída fuertísima del dólar en Colombia, con una fuerte revaluación del peso colombiano”, indicó. Toro dejó claro que la Bolsa de Valores se disparó: “Hoy la Bolsa de Colombia, el dólar y la deuda pública hablaron y les encantó el triunfo de Abelardo de la Espriella”.

En los últimos días, la Bolsa de Valores de Colombia registró aumentos destacados en varios de sus principales indicadores, en especial, en el sector bancario y energético - crédito Luisa González/Reuters
En los últimos días, la Bolsa de Valores de Colombia registró aumentos destacados en varios de sus principales indicadores, en especial, en el sector bancario y energético - crédito Luisa González/Reuters

Puntualizó el experto que los actores económicos reaccionaron con optimismo ante la perspectiva de continuidad institucional y el alineamiento con mercados internacionales.

Modelos económicos en disputa y riesgos para la estabilidad

Toro puso en contraste los modelos que presentan los candidatos presidenciales. “Un modelo basado en trabajo, en riqueza, en generar empleo, en generar empresa, que es el de Abelardo de la Espriella”, afirmó, mencionando su orientación hacia el libre mercado y la creación de valor.

Advirtió sobre el peligro de no aceptar los resultados o generar inestabilidad institucional: “Si Iván Cepeda hubiera ganado, hoy tendríamos un dólar disparado al alza y tendríamos la Bolsa de Colombia (bvc) desplomada”.

Precisamente, la bvc cerró en 6,97%, con Ecopetrol liderando el mercado. La acción de la petrolera aumentó cerca de 9%. El precio se ubicó en torno a $2.900 por acción, con un máximo registrado de $2.915. Esta cifra contrasta con el valor de apertura, que fue de $2.860.

Temas Relacionados

Colombia-Noticiasresultados elecciones colombia 2026Abelardo de la EspriellaPeso ColombianoColombia-Economía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Previenen a los ahorradores de CDT por los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia: dicen qué les conviene

En tiempos de dudas políticas, muchos analizan detenidamente sus alternativas y se inclinan por opciones que brinden garantías contractuales y certidumbre, recordó un experto

Previenen a los ahorradores de CDT por los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia: dicen qué les conviene

María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”

La senadora vallecaucana, tras una cadena de desencuentros dentro del uribismo, defendió la intención de crear una nueva colectividad de derecha como respuesta a lo que describe como un vacío de representación de los sectores opositores al progresismo

María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”

El Gobierno Petro iniciará una nueva entrega del programa Jóvenes en Paz: más de 5.000 personas recibirán las tranferencias

La estrategia liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad contempla incentivos económicos para quienes acrediten compromisos educativos o sociales, de acuerdo con los lineamientos oficiales para la transferencia de recursos

El Gobierno Petro iniciará una nueva entrega del programa Jóvenes en Paz: más de 5.000 personas recibirán las tranferencias

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

El estadio Nemesio Camacho El Campín será el estadio en donde los hinchas tendrán la oportunidad de despedir a los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Accidente en parque de diversiones de Ibagué dejó tres heridos: video muestra el angustiante momento

Las autoridades municipales iniciaron una investigación sobre las condiciones de seguridad y funcionamiento del lugar tras el accidente ocurrido en las sillas voladoras, una de las atracciones mecánicas más utilizadas

Accidente en parque de diversiones de Ibagué dejó tres heridos: video muestra el angustiante momento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Alejandro Estrada anunció que no compartirá el premio de ‘La casa de los famosos’ ni con Tebi ni con Alexa: “Le tengo que dar valor a eso”

Yeferson Cossio expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta tras el fracaso de Paloma Valencia: “Firmes con la patria”

Aida Victoria Merlano se refirió a la infidelidad de Juanda Caribe: “Me vas a ver la cara de estúpida, pero con dinero embolsillado”

Nataly Umaña se refirió a la victoria de su ex Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’: “Qué bonito cerrar este capítulo”

Westcol respondió a las críticas por su entrevista con Abelardo de la Espriella: “Uno no quiso, el otro sí”

Deportes

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Colombia vs. Costa Rica - EN VIVO: siga aquí la nómina titular de la Tricolor y el minuto a minuto del partido en Bogotá antes de viajar al Mundial

Fuad Char arremetió contra James Rodríguez luego de que le recordaran su fallido fichaje por Junior: “Flojo de mier...”

Jhon Córdoba se ausentó del entrenamiento de la selección Colombia y encendió las alarmas: qué pas con el delantero

Esta sería la nómina titular de la selección Colombia vs. Costa Rica en la despedida en Bogotá: minutos para James Rodríguez

Junior FC vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver los primeros 90 minutos de la final de la Liga BetPlay I-2026