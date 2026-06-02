Petroperú contrataca: federación petrolera rechaza acusaciones sobre bonos a la empresa estatal

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) expresó su rechazo a cualquier propuesta orientada a la privatización de Petroperú, en un pronunciamiento difundido este martes.
La organización sindical, que representa a los trabajadores petroleros y sus familias, calificó a la empresa estatal como estratégica para el desarrollo nacional y la seguridad energética, y sostuvo que su fortalecimiento garantiza la participación del Estado en un sector clave para la economía.
Petroperú: FENPETROL advierte sobre impacto laboral y social
Según el comunicado de FENPETROL, el proceso de privatización pondría en peligro miles de empleos directos e indirectos, además de afectar la capacidad del país para contribuir a la estabilidad del mercado de combustibles.
La federación advirtió que “una menor participación estatal en este sector podría repercutir en mayores costos para la población, impactando especialmente a los sectores más vulnerables a través del incremento de los precios del transporte y de los productos que integran la canasta familiar”.
PUBLICIDAD
Del mism modo, enfatizó que “la defensa de Petroperú no responde únicamente a una reivindicación laboral, sino a la necesidad de preservar la capacidad del Estado para garantizar servicios estratégicos, proteger el interés nacional y evitar que decisiones de enorme impacto económico y social queden subordinadas exclusivamente a intereses privados”.
¿Privatización encubierta y consecuencias históricas?
La declaración también cuestiona las afirmaciones realizadas por Fuerza Popular y su lideresa en el debate presidencial, en las que se señaló que Petroperú habría recibido algún tipo de bono en detrimento de los programas sociales.
FENPETROL desmintió tales versiones y aseguró que “el financiamiento de Petroperú es de carácter estrictamente empresarial y está sujeto a tasas de interés financieros que la empresa viene cumpliendo de manera puntual y rigurosa”. Además, recordaron que la empresa no forma parte del Presupuesto de la República desde su creación en 1969.
El gremio sindical alertó que las propuestas impulsadas por Fuerza Popular para fragmentar, concesionar o transferir activos estratégicos de Petroperú constituyen, en su opinión, una privatización encubierta que busca continuar el proceso iniciado durante la década de 1990.
PUBLICIDAD
FENPETROL recordó que la experiencia de los años noventa dejó profundas consecuencias sociales para miles de familias peruanas, asociadas a despidos masivos y pérdida de derechos laborales tras la privatización de empresas públicas.
Llamado a defender empresas estratégicas y servicios públicos
En ese sentido, la federación rechazó cualquier intento de debilitar a Petroperú para luego presentar su privatización como una solución y sostuvo que la empresa estatal debe ser fortalecida como instrumento de seguridad energética y desarrollo nacional.
También advirtió que lo que sucede con Petroperú podría repetirse con otras empresas estratégicas del país, como Sedapal, en caso de consolidarse el debilitamiento de la principal empresa energética estatal. La compañía cuenta actualmente con un total de 12 sindicatos de trabajadores activos.
Finalmente, FENPETROL convocó a los trabajadores, organizaciones sindicales y ciudadanía a “defender nuestras empresas estratégicas y los intereses de las familias peruanas”, reiterando su consigna: “No a la privatización de Petroperú, sí al fortalecimiento de la empresa de todos los peruanos”.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Perú celebra doble reconocimiento: voleibolistas de la ‘bicolor’ fueron premiadas tras brillar en la Copa Panamericana Sub 17
Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron reconocidas como las mejores atacantes del torneo y recibieron distinciones individuales, que celebraron junto al plantel peruano
Gobierno aprueba subsidio de S/44 millones para el transporte público de Lima y Callao: ¿Cómo acceder al beneficio?
El nuevo Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO) beneficiará a empresas de transporte público. Los pagos se calcularán según los kilómetros efectivamente recorridos por cada unidad
Toñizonte sorprende al confesar su edad y no parecerlo: “Le ganó a Bruno Pinasco”
El artista generó debate en plataformas digitales tras revelar que cumplirá 71 años, mientras seguidores y panelistas destacan su aspecto juvenil y cuestionan la información en internet
Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores que no continuarán en el Torneo Clausura 2026
Un futbolista más podría incorporarse a la lista de salidas. El club ‘crema’ prepara anuncios oficiales en las próximas horas
Bar de Barranco es sancionado por impedir injustificadamente el ingreso a una persona y no proporcionarle el Libro de Reclamaciones
Indecopi impuso una multa de 5,50 UIT al establecimiento y ordenó capacitar a su personal tras determinar que la restricción de acceso carecía de sustento objetivo y que se vulneró el derecho del consumidor a presentar un reclamo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD