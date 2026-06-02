Perú

Petroperú contrataca: federación petrolera rechaza acusaciones sobre bonos a la empresa estatal

La organización FENPETROL aseveró que Petroperú no recibe fondos estatales ni forma parte del Presupuesto Público desde su fundación en 1969

Guardar
Google icon
Petroperu
El financiamiento de Petroperú, según FENPETROL, es de carácter estrictamente empresarial y no afecta los recursos destinados a programas sociales.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) expresó su rechazo a cualquier propuesta orientada a la privatización de Petroperú, en un pronunciamiento difundido este martes.

La organización sindical, que representa a los trabajadores petroleros y sus familias, calificó a la empresa estatal como estratégica para el desarrollo nacional y la seguridad energética, y sostuvo que su fortalecimiento garantiza la participación del Estado en un sector clave para la economía.

Petroperú: FENPETROL advierte sobre impacto laboral y social

Según el comunicado de FENPETROL, el proceso de privatización pondría en peligro miles de empleos directos e indirectos, además de afectar la capacidad del país para contribuir a la estabilidad del mercado de combustibles.

FILE PHOTO: The headquarters of Petroleos del Peru (Petroperu), a state company dedicated to the refining, distribution and marketing of fuels, is seen at the district of San Isidro in Lima, Peru, May 4, 2017. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo
FILE PHOTO: The headquarters of Petroleos del Peru (Petroperu), a state company dedicated to the refining, distribution and marketing of fuels, is seen at the district of San Isidro in Lima, Peru, May 4, 2017. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

La federación advirtió que “una menor participación estatal en este sector podría repercutir en mayores costos para la población, impactando especialmente a los sectores más vulnerables a través del incremento de los precios del transporte y de los productos que integran la canasta familiar”.

PUBLICIDAD

Del mism modo, enfatizó que “la defensa de Petroperú no responde únicamente a una reivindicación laboral, sino a la necesidad de preservar la capacidad del Estado para garantizar servicios estratégicos, proteger el interés nacional y evitar que decisiones de enorme impacto económico y social queden subordinadas exclusivamente a intereses privados”.

¿Privatización encubierta y consecuencias históricas?

La declaración también cuestiona las afirmaciones realizadas por Fuerza Popular y su lideresa en el debate presidencial, en las que se señaló que Petroperú habría recibido algún tipo de bono en detrimento de los programas sociales.

Petroperu
El gremio descarta que la defensa de Petroperú responda solo a intereses laborales y remarca la importancia de la empresa para el interés nacional.

FENPETROL desmintió tales versiones y aseguró que “el financiamiento de Petroperú es de carácter estrictamente empresarial y está sujeto a tasas de interés financieros que la empresa viene cumpliendo de manera puntual y rigurosa”. Además, recordaron que la empresa no forma parte del Presupuesto de la República desde su creación en 1969.

El gremio sindical alertó que las propuestas impulsadas por Fuerza Popular para fragmentar, concesionar o transferir activos estratégicos de Petroperú constituyen, en su opinión, una privatización encubierta que busca continuar el proceso iniciado durante la década de 1990.

PUBLICIDAD

FENPETROL recordó que la experiencia de los años noventa dejó profundas consecuencias sociales para miles de familias peruanas, asociadas a despidos masivos y pérdida de derechos laborales tras la privatización de empresas públicas.

Petroperu
La organización sostiene que la debilidad de Petroperú podría replicarse en otras empresas estratégicas como Sedapal, comprometiendo servicios clave para la población.

Llamado a defender empresas estratégicas y servicios públicos

En ese sentido, la federación rechazó cualquier intento de debilitar a Petroperú para luego presentar su privatización como una solución y sostuvo que la empresa estatal debe ser fortalecida como instrumento de seguridad energética y desarrollo nacional.

También advirtió que lo que sucede con Petroperú podría repetirse con otras empresas estratégicas del país, como Sedapal, en caso de consolidarse el debilitamiento de la principal empresa energética estatal. La compañía cuenta actualmente con un total de 12 sindicatos de trabajadores activos.

Finalmente, FENPETROL convocó a los trabajadores, organizaciones sindicales y ciudadanía a “defender nuestras empresas estratégicas y los intereses de las familias peruanas”, reiterando su consigna: “No a la privatización de Petroperú, sí al fortalecimiento de la empresa de todos los peruanos”.

Temas Relacionados

PetroperúKeiko FujimoriElecciones 2026peru-economia

Más Noticias

Perú celebra doble reconocimiento: voleibolistas de la ‘bicolor’ fueron premiadas tras brillar en la Copa Panamericana Sub 17

Valentina Valera y Fernanda Pinto fueron reconocidas como las mejores atacantes del torneo y recibieron distinciones individuales, que celebraron junto al plantel peruano

Perú celebra doble reconocimiento: voleibolistas de la ‘bicolor’ fueron premiadas tras brillar en la Copa Panamericana Sub 17

Gobierno aprueba subsidio de S/44 millones para el transporte público de Lima y Callao: ¿Cómo acceder al beneficio?

El nuevo Subsidio para la Estabilidad y Continuidad Operativa (ECO) beneficiará a empresas de transporte público. Los pagos se calcularán según los kilómetros efectivamente recorridos por cada unidad

Gobierno aprueba subsidio de S/44 millones para el transporte público de Lima y Callao: ¿Cómo acceder al beneficio?

Toñizonte sorprende al confesar su edad y no parecerlo: “Le ganó a Bruno Pinasco”

El artista generó debate en plataformas digitales tras revelar que cumplirá 71 años, mientras seguidores y panelistas destacan su aspecto juvenil y cuestionan la información en internet

Toñizonte sorprende al confesar su edad y no parecerlo: “Le ganó a Bruno Pinasco”

Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores que no continuarán en el Torneo Clausura 2026

Un futbolista más podría incorporarse a la lista de salidas. El club ‘crema’ prepara anuncios oficiales en las próximas horas

Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores que no continuarán en el Torneo Clausura 2026

Bar de Barranco es sancionado por impedir injustificadamente el ingreso a una persona y no proporcionarle el Libro de Reclamaciones

Indecopi impuso una multa de 5,50 UIT al establecimiento y ordenó capacitar a su personal tras determinar que la restricción de acceso carecía de sustento objetivo y que se vulneró el derecho del consumidor a presentar un reclamo

Bar de Barranco es sancionado por impedir injustificadamente el ingreso a una persona y no proporcionarle el Libro de Reclamaciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez esperará resultados de las elecciones frente al Penal Barbadillo

Roberto Sánchez esperará resultados de las elecciones frente al Penal Barbadillo

César Hildebrandt ya no viciará su voto: “La mejor opción es impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes”

La visita del Papa León XIV a Perú en noviembre podría extenderse hasta cinco días, más que Francisco

Contra Milagros Jáuregui: Poder Judicial, Defensoría y Ministerio de la Mujer rechazan eliminar delito de feminicidio

Silvana Robles solicita al Ejecutivo y al Congreso priorizar proyectos en Junín, Ayacucho y el Vraem

ENTRETENIMIENTO

Toñizonte sorprende al confesar su edad y no parecerlo: “Le ganó a Bruno Pinasco”

Toñizonte sorprende al confesar su edad y no parecerlo: “Le ganó a Bruno Pinasco”

Karla Tarazona y Christian Domínguez muestran sus últimas horas solteros antes de casarse: “No podemos dormir”

La reacción de Katy Jara al saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate

Wedding planner de Karla Tarazona y Christian Domínguez revela en cuánto está valorizada su boda: “12 mil dólares”

Pamela Franco y Christian Cueva dejan Perú antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Todo a tu lado es mejor”

DEPORTES

Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores que no continuarán en el Torneo Clausura 2026

Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores que no continuarán en el Torneo Clausura 2026

Se conoció que el ‘Tunche’ Rivera despertó interés de Alianza Lima y Sporting Cristal: ¿quién está más cerca de ficharlo?

Jean Ferrari dio sincera opinión sobre el presente de Universitario y de la gestión de Franco Velazco: “Veo las cosas de manera diferente”

Sekou Gassama se va de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026: “La administración ya negocia con su agencia”

Perú vs Haití: día, hora y canal TV del amistoso en Miami por la fecha FIFA