Petroperú contrataca: federación petrolera rechaza acusaciones sobre bonos a la empresa estatal

El financiamiento de Petroperú, según FENPETROL, es de carácter estrictamente empresarial y no afecta los recursos destinados a programas sociales.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (FENPETROL) expresó su rechazo a cualquier propuesta orientada a la privatización de Petroperú, en un pronunciamiento difundido este martes.

La organización sindical, que representa a los trabajadores petroleros y sus familias, calificó a la empresa estatal como estratégica para el desarrollo nacional y la seguridad energética, y sostuvo que su fortalecimiento garantiza la participación del Estado en un sector clave para la economía.

Petroperú: FENPETROL advierte sobre impacto laboral y social

Según el comunicado de FENPETROL, el proceso de privatización pondría en peligro miles de empleos directos e indirectos, además de afectar la capacidad del país para contribuir a la estabilidad del mercado de combustibles.

FILE PHOTO: The headquarters of Petroleos del Peru (Petroperu), a state company dedicated to the refining, distribution and marketing of fuels, is seen at the district of San Isidro in Lima, Peru, May 4, 2017. REUTERS/Mariana Bazo/File Photo

La federación advirtió que “una menor participación estatal en este sector podría repercutir en mayores costos para la población, impactando especialmente a los sectores más vulnerables a través del incremento de los precios del transporte y de los productos que integran la canasta familiar”.

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Del mism modo, enfatizó que “la defensa de Petroperú no responde únicamente a una reivindicación laboral, sino a la necesidad de preservar la capacidad del Estado para garantizar servicios estratégicos, proteger el interés nacional y evitar que decisiones de enorme impacto económico y social queden subordinadas exclusivamente a intereses privados”.

¿Privatización encubierta y consecuencias históricas?

La declaración también cuestiona las afirmaciones realizadas por Fuerza Popular y su lideresa en el debate presidencial, en las que se señaló que Petroperú habría recibido algún tipo de bono en detrimento de los programas sociales.

El gremio descarta que la defensa de Petroperú responda solo a intereses laborales y remarca la importancia de la empresa para el interés nacional.

FENPETROL desmintió tales versiones y aseguró que “el financiamiento de Petroperú es de carácter estrictamente empresarial y está sujeto a tasas de interés financieros que la empresa viene cumpliendo de manera puntual y rigurosa”. Además, recordaron que la empresa no forma parte del Presupuesto de la República desde su creación en 1969.

El gremio sindical alertó que las propuestas impulsadas por Fuerza Popular para fragmentar, concesionar o transferir activos estratégicos de Petroperú constituyen, en su opinión, una privatización encubierta que busca continuar el proceso iniciado durante la década de 1990.

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FENPETROL recordó que la experiencia de los años noventa dejó profundas consecuencias sociales para miles de familias peruanas, asociadas a despidos masivos y pérdida de derechos laborales tras la privatización de empresas públicas.

La organización sostiene que la debilidad de Petroperú podría replicarse en otras empresas estratégicas como Sedapal, comprometiendo servicios clave para la población.

Llamado a defender empresas estratégicas y servicios públicos

En ese sentido, la federación rechazó cualquier intento de debilitar a Petroperú para luego presentar su privatización como una solución y sostuvo que la empresa estatal debe ser fortalecida como instrumento de seguridad energética y desarrollo nacional.

También advirtió que lo que sucede con Petroperú podría repetirse con otras empresas estratégicas del país, como Sedapal, en caso de consolidarse el debilitamiento de la principal empresa energética estatal. La compañía cuenta actualmente con un total de 12 sindicatos de trabajadores activos.

Finalmente, FENPETROL convocó a los trabajadores, organizaciones sindicales y ciudadanía a “defender nuestras empresas estratégicas y los intereses de las familias peruanas”, reiterando su consigna: “No a la privatización de Petroperú, sí al fortalecimiento de la empresa de todos los peruanos”.

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