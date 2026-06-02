Perú

Ola de renuncias en Libertad Popular por respaldo de Rafael Belaúnde a Keiko Fujimori

Más de 30 militantes y dirigentes juveniles anunciaron su salida irrevocable al partido tras el apoyo de su líder a Fuerza Popular. Los renunciantes denuncian que la decisión no fue consultada con las bases y resulta incompatible con los principios de la agrupación

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Una imagen dividida donde a la izquierda está el rostro sonriente de Keiko Fujimori en un círculo, y a la derecha un hombre de traje oscuro hablando.
La política peruana Keiko Fujimori aparece en una imagen superpuesta junto al excandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una crisis interna sacude al partido político Libertad Popular tras su fracaso en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Decenas de militantes y dirigentes del partido supuestamente liberal han presentado su renuncia irrevocable tras conocerse que su líder y excandidato presidencial, Rafael Belaúnde Llosa, brindó apoyo público a la candidatura de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. Las dimisiones llegaron a través de pronunciamientos publicados en redes sociales.

El primero de los documentos, firmado por 15 militantes —entre ellos Gianina Ángeles Maslucán, Eduardo Castañeda Luza, Gustavo Cesti Cardó y Harold Hernández Lefranc, entre otros— fue dirigido a la opinión pública. En este, los firmantes expresaron que tomaron “esta decisión con pesar, pero también con la convicción de actuar en coherencia con los principios” que los llevaron a integrarse al proyecto. El texto cuestiona que el respaldo de Belaunde a Fujimori “no solo no fue consultado con las bases ni el CEN, sino que no representa a todos los militantes, simpatizantes y ciudadanos que participaron en este proyecto político inspirados por la defensa de la libertad y la democracia”.

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Los renunciantes subrayaron además que su salida no implica para nada un respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez: “Esta posición no implica respaldo, adhesión ni apoyo a ninguna otra candidatura u opción política”, aclararon, precisando que su desacuerdo es exclusivamente con “la postura asumida por Rafael Belaúnde y con el apoyo que ha expresado a título personal”.

Pronunciamiento de militantes de Libertad Popular
Pronunciamiento de militantes de Libertad Popular

El segundo pronunciamiento provino de Jóvenes Libertad, el brazo juvenil del partido, cuya Secretaría Nacional de Juventudes también anunció su salida colectiva. El documento, firmado por 18 jóvenes dirigentes —entre ellos Natalia Rodriguez Gómez, Juan Carlos Minaya Alvarado, Jesús Córdova Napanga y Daniela Herbozo Aliaga, entre otros— reconoció el valor histórico de la agrupación, recordando que “una figura como Mario Vargas Llosa encontró un lugar para su último acto político” en Libertad Popular. Sin embargo, señalaron que “la conducción individualista de Rafael Belaúnde y su posición lejana para con todos se ha vuelto incongruente con su militancia, con sus candidatos y con su propio discurso”. “La casa puede cambiar; nuestras convicciones definitivamente no”, sentenciaron.

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Pronunciamiento de juventudes de Libertad Popular.
Pronunciamiento de juventudes de Libertad Popular.

Incluso, invitados por Libertad Popular, como Narescka Culqui expresaron su desacuerdo con la decisión de Rafael Belaunde de respaldar a Keiko Fujimori.

Crisis en Libertad Popular

El detonante de la crisis fue la aparición pública de Belaúnde como parte del equipo técnico de Fuerza Popular. El excandidato presidencial justificó su decisión señalando que “la principal amenaza para la democracia y la economía del país era la candidatura de Roberto Sánchez, que es una especie de castillismo, pero radicalizado”.

Belaúnde fue visto en primera fila junto a otros integrantes del equipo técnico de la agrupación naranja durante el debate presidencial del 31 de mayo, aunque optó por mantenerse alejado de los micrófonos. No es la primera vez que el líder liberal orbita el fujimorismo: en 2021, cuando Fujimori perdió las elecciones con el entonces candidato Pedro Castillo, Belaunde también se unió al equipo fujimorista.

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