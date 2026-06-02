¿Bajarán desde este mes la tarifa del pasaje en Lima y Callao? Esto respondió el gremio de transportistas

La persistencia de la criminalidad en el sector obliga a las empresas a mantener la actual estructura de precios, a pesar de la implementación de apoyos estatales como el subsidio al combustible. (Exitosa)

Las tarifas del transporte público en Lima y Callao no disminuirán, pese a la implementación del subsidio al combustible anunciado por las autoridades. La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, presidida por Héctor Vargas, descartó cualquier rebaja en el precio de los pasajes, al señalar que ese incremento responde principalmente a pagos extorsivos exigidos por la criminalidad, y no al costo del combustible.

El anuncio sobre el subsidio al combustible para el sector de transporte urbano generó expectativas sobre una posible reducción en el precio del pasaje en Lima y Callao. Sin embargo, según informó Vargas, la medida estatal no impactará en las tarifas actuales. “Son dos temas totalmente diferentes”, declaró a Exitosa.

El dirigente gremial explicó que el aumento de precios registrado en los últimos meses solo cubre una fracción del incremento en el costo del combustible. “La subida de combustible ha sido casi en un cien por ciento y lo que algunas empresas han subido en su tarifa ha sido cero punto cincuenta centavos por el pasaje. Esto diríamos que podría cubrir un veinte o un treinta por ciento del valor que ha subido”, precisó.

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Las tarifas del transporte público en Lima y Callao no bajarán en junio pese al subsidio estatal al combustible. (Andina)

Pagos extorsivos

Más allá del impacto del precio de los combustibles, Vargas remarcó que el principal motivo detrás de la actual tarifa es la presión ejercida por organizaciones criminales a través de la extorsión. “Nosotros tenemos un problema que es ajeno a la subida de combustible y es la extorsión”, enfatizó.

Según sus declaraciones, muchas empresas deben afrontar pagos ilegales por temor a amenazas, lo que afecta directamente la estructura de costos del transporte urbano.

El representante de los transportistas subrayó que la situación ha provocado que numerosas unidades no operen regularmente. “Las empresas no están trabajando con su flota. Nuestros acreedores no nos perdonan un solo día si el carro no trabaja y no paga su cuenta”, indicó Vargas.

El presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, confirmó que el subsidio no impactará en el precio de los pasajes. (Andina)

La implementación del subsidio al combustible no se traducirá en una rebaja del pasaje, reiteró Vargas, porque considera que se trata de un tema independiente. “Lo del subsidio al combustible es un tema totalmente diferente”, insistió el titular del gremio.

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Además, remarcó que todavía falta definir detalles operativos, como la fecha de inicio para contabilizar los kilómetros que serán subsidiados. “Para ello se está pidiendo que haya una fecha de inicio, que no sea al día siguiente de la publicación de la norma, sino que publicada la norma, haya un plazo que debería estar establecido en un reglamento a fin de poner la fecha de inicio y decir a partir de esa fecha se contabilizan kilómetros”, explicó.

Responsabilidad compartida

Durante la entrevista con Exitosa, se expuso la baja proporción de unidades equipadas con sistemas de GPS en la capital. Menos de dos mil quinientos de los más de veintitrés mil vehículos de transporte urbano cuentan con este dispositivo, aspecto que dificulta el control y la seguridad.

Empresas de transporte enfrentan presiones de organizaciones criminales y deben cubrir pagos ilegales para operar en Lima y Callao. (Andina)

Vargas consideró que existe una responsabilidad compartida entre las autoridades y las empresas para revertir esta situación: “La idea es que la reciban todos, pero hay un compromiso compartido entre la autoridad y nosotros. Más que compromiso, responsabilidad compartida, porque hay que trabajar todos en ello”.

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De acuerdo con el gremio de transportistas, la expectativa de una rebaja en las tarifas a partir de junio no se cumplirá, ya que el contexto de inseguridad y extorsión determina la realidad del sector. Mientras persista la criminalidad y las amenazas contra las empresas, el costo del pasaje permanecerá sin cambios, pese a las políticas de subsidio implementadas por el Estado.