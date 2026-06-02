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“Todos contra todos” en la semifinal de ‘La Granja VIP’: doble eliminación, nuevas reglas y Shirley Arica con inmunidad

Las sorpresas no paran en el programa reality que va llegando a su fin. La semifinal arranca con un formato totalmente renovado, dos eliminados en una semana y un sistema de nominaciones que pone a prueba a todas las alianzas

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Grupo de ocho personas sonrientes, cuatro mujeres y cuatro hombres, posando frente a un granero iluminado con luces de neón y guirnaldas
La semifinal de La Granja VIP inicia con ocho participantes y nuevas reglas que eliminan el sistema de peones y capataces permanentes.

‘La Granja VIP’ arrancó su semana semifinal con un cambio radical en las reglas del juego: doble eliminación, fin del sistema de peones y capataces permanentes, y la desaparición de los juegos de salvación y traición.

Los conductores Ethel Pozo y Adolfo Aguilar anunciaron las nuevas condiciones ante los ocho participantes que quedan en la finca, en lo que se perfila como la etapa más exigente del reality de Panamericana Televisión desde su estreno el 16 de marzo de 2026.

La mecánica de esta semana modifica por completo la dinámica que rigió las semanas anteriores. El granero cierra definitivamente, lo que significa que ya no habrá más peones. En su lugar, el programa estableció un sistema de nominación directa entre todos los participantes, sin escudos ni privilegios más allá de la inmunidad del capataz, un cargo que ahora tendrá una vigencia máxima de tres días.

¡La tensión aumenta en 'La Granja VIP! Arrancan las semifinales y las reglas del juego cambian drásticamente. Prepárate para una semana de 'todos contra todos' donde, al parecer, nadie se salvará de la placa de nominados. Video: TikTok @riclatorrez

Cómo funciona el nuevo sistema: duelos, placas y el rol del eliminado

La última eliminada, Pati Lorena, fue convocada al programa para dar inicio al nuevo esquema. Su rol fue designar a dos participantes para disputar el duelo, cuyo ganador se convertiría en capataz hasta el miércoles. Lorena eligió a Shirley Arica y a Samahara Lobatón, y fue Arica quien se impuso en la contienda, asumiendo así la capitanía y la única inmunidad hasta el jueves.

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El martes, todos los participantes votarán por dos personas cada uno. Los cuatro con más votos pasarán a placa de eliminación, con el capataz como único inmune y la condición de que nadie puede votar por ella. En caso de empate, el capataz tiene la facultad de desempatar.

El público decidirá quién abandona la finca el miércoles, y el eliminado regresará al programa el jueves para repetir el ciclo: designar a dos participantes para un nuevo duelo, elegir al siguiente capataz y activar una segunda ronda de nominaciones. El viernes habrá una nueva votación y el sábado se producirá la segunda eliminación de la semana, con lo que la final arrancará con seis participantes en lugar de los ocho actuales.

A diferencia de las semanas anteriores, esta semifinal no contempla juegos de salvación ni de traición, lo que elimina los mecanismos que permitían a los participantes alterar el resultado de las votaciones. La dinámica queda reducida a la negociación interna, las alianzas y el voto del público, en un escenario donde cada decisión tiene consecuencias directas e inmediatas.

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Póster promocional de 'La Granja VIP' con siete concursantes sonrientes frente a un granero iluminado de noche, con confeti y texto 'Camino a la Gran Final'
La doble eliminación semanal en La Granja VIP reduce el grupo final a seis concursantes antes de la gran final por S/ 100,000.

El mapa de fuerzas: Shirley con inmunidad y Samahara en la mira

Con Shirley Arica como capataz e inmune, la lógica del juego apunta a que los seis integrantes del ‘Team Reales’ —Cri Cri, Diego Chávarri, Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres y Gabriela Herrera— concentren sus votos en Samahara Lobatón, la única representante del ‘Team Víboras’ que no tiene protección esta semana.

Esto obligará a los Reales a repartir su segundo voto entre alguno de los suyos, lo que abre la posibilidad de fracturas internas y negociaciones dentro del equipo que hasta ahora se mantuvo más sólido en número.

La situación de Samahara llega en un momento de alta exposición emocional. Días antes del inicio de la semifinal, la hija de Melissa Klug protagonizó un quiebre frente a las cámaras, en el que pidió ser sacada del programa y expresó su deseo de ver a sus hijos y de saber cómo estaba su pareja, Youna.

El barbero, cuyo nombre real es Jonathan Horna, había confirmado previamente que decidió pausar su relación con la influencer mientras ella permanezca en la finca.

Imagen promocional de 'La Granja VIP' con un granero rojo que muestra 16 retratos de participantes. Abajo, una piscina iluminada y la pregunta '¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO ELIMINADO?'
El reality de Panamericana Televisión introduce nominaciones directas y duelos entre participantes como parte de su renovada dinámica.

Ocho participantes, una final y S/ 100 000 en juego

‘La Granja VIP’ llega a su recta final con ocho participantes activos: Shirley Arica y Samahara Lobatón por el ‘Team Víboras’, y Cri Cri, Diego Chávarri, Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres y Gabriela Herrera por el ‘Team Reales’. El reality, que se emite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. por Panamericana Televisión, cuenta con transmisión ininterrumpida en el canal oficial de YouTube y más de 40 cámaras activas durante las 24 horas.

El ganador del programa se llevará un premio de S/ 100 000, lo que convierte esta semifinal en la instancia de mayor presión desde el inicio del concurso. La eliminación de Pati Lorena en la última gala, sumada al regreso de Paul Michael, Shirley Arica y Gabriela Herrera por el voto del público, reconfiguró el tablero y dejó al ‘Team Víboras’ en una posición de marcada desventaja numérica de cara a los días decisivos.

La conducción del programa está a cargo de Adolfo Aguilar (quien ingresó en plena temporada en reemplazo de Yaco Eskenazi) y Ethel Pozo, con un panel de análisis integrado por Flor Ortola, Samuel Suárez y Mariella Zanetti, quienes están en el programa en vivo, y Ric La Torre en los espacios digitales complementarios como ‘El Post Show’.

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