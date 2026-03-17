La Granja VIP: Así fue el inicio del nuevo reality de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi: “Todo puede pasar”

Llega a las pantallas 'La Granja VIP Perú', el reality que pondrá a prueba a tus celebridades favoritas. Convivencia 24/7, cámaras por todas partes y desafíos diarios en un entorno rural. No te pierdas el inicio de esta competencia donde el público tiene la última palabra.

El estreno de La Granja VIP Perú dio inicio a una nueva apuesta televisiva que busca desafiar a varias figuras públicas, alejándolas del lujo y las comodidades a las que muchos están acostumbrados. Con una puesta en escena cargada de expectativa, el reality debutó en Panamericana Televisión bajo la conducción de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, reuniendo a dieciséis celebridades que aceptaron vivir completamente aisladas del mundo exterior mientras compiten por llevarse un premio de 100 mil soles.

La noche de estreno comenzó con una atmósfera de suspenso y entusiasmo, acompañada por la música característica del programa y un mensaje introductorio que dejó claro el espíritu de la competencia. “Se acabó la cuenta regresiva. Prepárese para ver a grandes celebridades aisladas totalmente del mundo exterior, trabajando duro, soportando conflictos explosivos. Bienvenidos a La Granja VIP, el reality donde todo puede pasar”, se escuchó en la voz de presentación que dio inicio al programa.

Tras esa introducción, el escenario quedó listo para recibir a los conductores encargados de guiar esta aventura televisiva. La primera en aparecer fue Ethel, quien saludó con entusiasmo al público que seguía la transmisión en vivo. “¡Bienvenidooo! Bienvenido, Perú. ¡Gracias! Bienvenido, buenas noches. Aquí comienza La Granja VIP Perú, uno de los realities más exitosos del mundo entero”, expresó visiblemente emocionada.

Reality “La Granja VIP Perú” inicia en Panamericana con 16 celebridades viviendo como granjeros. Captura: Panamericana Televisión.

La conductora resaltó que el programa se transmitía en tiempo real para todo el país y explicó brevemente el formato de la competencia. “Estamos en vivo y en directo a través de Panamericana Televisión, transmitiendo este reality donde dieciséis famosos en instantes se convertirán en granjeros y solo uno de ellos, si se queda solo al final, se llevará cien mil soles”, anunció.

Pozo también aprovechó el momento para compartir lo especial que resultaba para ella este proyecto, sobre todo porque volvería a trabajar junto a un compañero con quien ya había compartido experiencias en la conducción televisiva. “No puedo estar más emocionada de compartir esta aventura televisiva con mi partner de toda la vida, con quien arranqué en la conducción hace casi una década. ¡Jaco Eskenazi!”, exclamó antes de darle la bienvenida.

En ese momento apareció Yaco Eskenazi, quien también se mostró entusiasmado por regresar a la conducción junto a su colega. Al tomar la palabra, respondió con cercanía y afecto. “Ethel Rocío, querida amiga, por fin juntos nuevamente ahora a través de la pantalla de Panamericana”, dijo al inicio de su intervención.

Reality “La Granja VIP Perú” inicia en Panamericana con 16 celebridades viviendo como granjeros. Captura: Panamericana Televisión.

El conductor confesó que este proyecto representaba una oportunidad importante en su carrera y que se sentía agradecido por la confianza depositada en él. “Feliz e ilusionado de estar aquí en este proyecto, amiga, de verdad, no puedo estar más agradecido con la vida. La Granja VIP Perú, señores, está ya aquí”, agregó.

Durante la conversación inicial entre ambos presentadores, también comentaron el gran interés que el programa había despertado entre los seguidores en redes sociales, quienes querían conocer cómo sería la dinámica dentro de la granja. Eskenazi mencionó que esa era una de las preguntas más repetidas por el público.

“Ahora, amiga, todo el mundo se ha preguntado, he visto que en redes estaban queriendo saber cómo es la granja”, señaló el conductor. Ethel Pozo coincidió con esa percepción y comentó que también había recibido muchas preguntas sobre el mismo tema. “Todo el mundo me pregunta”, respondió.

Reality “La Granja VIP Perú” inicia en Panamericana con 16 celebridades viviendo como granjeros. Captura: Panamericana Televisión.

Ante la curiosidad del público, Eskenazi continuó planteando las interrogantes que circulaban en internet. “Qué hay dentro de la granja, cómo es, cómo van a convivir, qué van a tener que hacer”, mencionó, antes de anunciar que el programa mostraría finalmente todos los detalles del lugar donde se desarrollará la competencia.

Dirigiéndose a la audiencia presente y a los televidentes, el conductor invitó a descubrir el escenario principal del reality. “¿Qué les parece, chicos? Aquí, mira”, comentó.

Pozo también interactuó con el público presente en el estudio y confirmó que el programa tenía preparado un recorrido especial. “Al público”, dijo mientras señalaba la interacción con los asistentes.

Eskenazi insistió en involucrar a la audiencia en la expectativa previa al recorrido. “Amigos, público, ¿qué les parece?”, preguntó. Entonces Pozo adelantó que el espacio contaba con todo lo necesario para desarrollar el reality. “Tenemos todo, Jako”, afirmó.

Finalmente, ambos presentadores invitaron a ver las instalaciones donde vivirán los participantes durante varias semanas. “Vamos, amiga querida, de una vez a conocer lo que hay dentro de La Granja VIP Perú”, propuso Eskenazi. “Vamos”, respondió Pozo antes de dar paso al video que reveló las características del lugar.

El programa La Granja VIP celebra su gran estreno esta noche, revelando a los cuatro participantes finales en una transmisión en vivo a las 8:30 PM. (La Granja VIP )

¿De qué se trata La Granja Vip Perú?

La producción explicó que para el programa se construyó un enorme espacio especialmente diseñado para recrear una verdadera experiencia rural. “Para esta aventura extraordinaria se ha construido una granja de más de mil metros cuadrados”, se indicó durante el recorrido audiovisual.

Además, se detalló que los participantes deberán convivir durante un largo periodo sin contacto con el exterior. “Son trece semanas de convivencia, las veinticuatro horas, los siete días de la semana”, señaló la narración.

El video también mostró las habitaciones destinadas a los competidores, donde se desarrollará gran parte de la convivencia. “En esta habitación estarán los granjeros. Entre camas dobles y simples compartirán alianzas, traiciones y muchas noches románticas”, explicó la voz en off, dejando entrever que las relaciones personales serán parte fundamental del reality.

Reality “La Granja VIP Perú” inicia en Panamericana con 16 celebridades viviendo como granjeros. Captura: Panamericana Televisión.

Sin embargo, no todos tendrán las mismas comodidades. El programa también reveló la existencia del granero, un espacio mucho más precario destinado a quienes ocupen el rol de peones dentro de la competencia. “Al otro lado de la casa está el granero: camas de pajas, incómodas y pequeñas, un baño precario y una ducha a la intemperie será el lugar de los peones”, detalló la narración.

En contraste con esas condiciones austeras, el reality también incluye un espacio privilegiado reservado para el líder o capataz de la semana. “El capataz tendrá una habitación exclusiva con jacuzzi, frigobar, baño privado y esta cama muy cómoda”, se informó durante el recorrido.

Reality “La Granja VIP Perú” inicia en Panamericana con 16 celebridades viviendo como granjeros. Captura: Panamericana Televisión.

Más allá de las comodidades o carencias, el eje principal del programa será el trabajo en la granja. Los participantes deberán asumir diversas tareas rurales para poder mantenerse dentro del juego. “Tendrán que trabajar para poder comer”, explicó la narración.

Entre las labores que deberán realizar se mencionaron actividades propias del campo que pondrán a prueba la resistencia de los famosos. “Recolectarán huevos, ordeñarán vacas, recogerán kilos y kilos de excremento”, señaló la voz introductoria, subrayando que la experiencia será muy diferente a la vida urbana que muchos de ellos llevan habitualmente.

Reality “La Granja VIP Perú” inicia en Panamericana con 16 celebridades viviendo como granjeros. Captura: Panamericana Televisión.