¿Qué distrito lidera la demanda inmobiliaria en Lima Top? Esta es la zona con más de un tercio de las ventas

Las últimas cifras reflejan un crecimiento de doble dígito frente al año anterior, impulsado por la preferencia de los compradores por zonas con buena conectividad y acceso a servicios. Foto: Cortesía

El mercado inmobiliario de Lima Top mantiene una trayectoria favorable durante 2026, impulsado por una demanda constante en algunos de los distritos más consolidados de la capital. Las cifras más recientes muestran que la actividad continúa creciendo a doble dígito respecto al mismo periodo del año anterior, en un escenario donde los compradores priorizan ubicaciones con buena conectividad, acceso a servicios y espacios públicos de calidad.

Dentro de este segmento, Miraflores destaca como el distrito con mayor protagonismo. La zona no solo concentra más de un tercio de las operaciones de compraventa, sino que también lidera el valor generado por las transacciones, consolidándose como uno de los principales destinos para quienes buscan invertir en vivienda en Lima.

Miraflores concentra la mayor actividad del mercado

El desempeño de Miraflores sobresale dentro del grupo conformado por distritos como San Isidro, Barranco, San Borja y Santiago de Surco. Según un análisis de Aurora Grupo Inmobiliario, el valor de las ventas inmobiliarias en Lima Top alcanzaría entre S/ 300 y S/ 350 millones al mes, con una participación de Miraflores superior a un tercio del total.

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Para Patricio Barrón de Olarte, gerente general adjunto de Aurora Grupo Inmobiliario, el atractivo del distrito responde a una combinación de factores que continúan generando interés entre compradores e inversionistas. “Miraflores sigue siendo uno de los principales focos de inversión inmobiliaria porque combina atributos que son difíciles de replicar en otros distritos: cercanía al mar, acceso a áreas verdes, conectividad y una oferta urbana consolidada. Esto hace que la demanda se mantenga activa incluso en escenarios más retadores”, señala.

Al comparar los principales distritos de Lima Top, Miraflores destaca por encima de zonas como San Isidro, Barranco, San Borja y Santiago de Surco. Foto: Nexo Inmobiliario

La ubicación específica gana peso en la decisión de compra

El interés de los compradores ya no se concentra únicamente en elegir un distrito determinado. De acuerdo con especialistas del sector, cada vez adquiere mayor relevancia la ubicación exacta del proyecto dentro de la zona elegida, especialmente cuando ofrece acceso a áreas verdes o cercanía al litoral.

Esta tendencia ha llevado a que los desarrollos ubicados cerca del malecón o en entornos con espacios públicos de calidad concentren una parte importante de la demanda. Proyectos como Merino 190 y San Fernando 455 responden precisamente a estas preferencias, al ubicarse en zonas alineadas con los criterios que actualmente valoran los compradores.

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“Lo que estamos viendo es una demanda más sofisticada, donde el comprador ya no evalúa solo el distrito, sino la microubicación. Factores como cercanía al mar o acceso a áreas verdes se vuelven determinantes en la decisión final”, afirma Barrón de Olarte.

La oferta disponible acompaña el crecimiento de las ventas

El dinamismo observado en la demanda también encuentra respaldo en la disponibilidad de proyectos dentro de Lima Top. Actualmente existe un volumen significativo de unidades en comercialización, con una participación destacada de Miraflores, lo que contribuye a mantener su posición como uno de los mercados más activos de la capital.

El crecimiento de la demanda también está acompañado por una amplia oferta de proyectos en Lima Top. Foto: Nexo Inmobiliario

La presencia de una oferta relevante en este distrito permite atender distintos perfiles de compradores y sostiene el flujo de operaciones en un contexto donde el interés por invertir en vivienda continúa vigente. Esta combinación entre disponibilidad de productos y demanda constante ha favorecido la actividad del sector durante los primeros meses del año.

Departamentos de dos dormitorios lideran las preferencias

Las características de las viviendas más buscadas también revelan cambios en los hábitos de compra. Los departamentos de dos dormitorios encabezan tanto la oferta como las ventas dentro de Lima Top, representando cerca del 40% del total registrado en el segmento.

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Asimismo, una parte importante de las operaciones se concentra en inmuebles con áreas de entre 60 m² y 80 m². Esta preferencia refleja la búsqueda de espacios funcionales, ubicados en zonas estratégicas y con potencial de valorización, una combinación que sigue impulsando el atractivo de Miraflores y de los principales distritos de Lima Top.