Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declaran los últimos testigos de la primera parte del debate

Continúan las audiencias por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (REUTERS/Agustín Marcarian)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con la declaración de Rodolfo Benvenutti -médico que supervisó la cirugía a Maradona- y Germán Dornelli, directivo del sanatorio de Olivos.

También declarará Enrique Barrio, que es un administrativo de la empresa que dio el servicio de cuidados domiciliarios a la prepaga.

El juicio busca determinar culpables y responsables en la muerte del astro argentino. El abogado de la familia Maradona, Fernando Burlando, había adelantado en Infobae en Vivo que buscará una pena “entre 20 y 25 años de prisión” a los imputados.