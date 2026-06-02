Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declaran los últimos testigos de la primera parte del debate

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con la declaración de Rodolfo Benvenutti -médico que supervisó la cirugía a Maradona- y Germán Dornelli, directivo del sanatorio de Olivos.
También declarará Enrique Barrio, que es un administrativo de la empresa que dio el servicio de cuidados domiciliarios a la prepaga.
El juicio busca determinar culpables y responsables en la muerte del astro argentino. El abogado de la familia Maradona, Fernando Burlando, había adelantado en Infobae en Vivo que buscará una pena “entre 20 y 25 años de prisión” a los imputados.
La fiscalía cierra la primera fase de su estrategia
Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari dividieron su acusación en tres etapas diferentes.
La primera tenía que ver con el historial clínico de Maradona, sus antecedentes de salud, su muerte y su autopsia. Con los testigos de esta semana, esta fase ya se termina.
La segunda se centrará en la casa de Tigre, donde el Diez pasó sus último días. En esta parte, declararán quiénes estuvieron con Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 y esclarecerán cómo estuvo el exDT hasta morir.
La 14° audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona comenzó con una escena llamativa: por primera vez, las imputadas Agustina Cosachov (psiquiatra) y Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga) estaban presentes en la sala. “Algo va a pasar”, supuso un abogado querellante en diálogo con Infobae mientras se acomodaba en su escritorio. “Es raro que no vengan nunca y justo hoy aparezcan”, opinó. Dicho y hecho: minutos después de su apreciación una de ellas pidió declarar.