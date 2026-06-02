Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declaran los últimos testigos de la primera parte del debate

El proceso oral continúa en los tribunales de San Isidro con los testimonios del médico que supervisó la operación de cabeza del Diez y un directivo de la Clínica Olivos. Así, la fiscalía cierra la fase 1 de su estrategia

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Continúan las audiencias por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (REUTERS/Agustín Marcarian)
Continúan las audiencias por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (REUTERS/Agustín Marcarian)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa con la declaración de Rodolfo Benvenutti -médico que supervisó la cirugía a Maradona- y Germán Dornelli, directivo del sanatorio de Olivos.

También declarará Enrique Barrio, que es un administrativo de la empresa que dio el servicio de cuidados domiciliarios a la prepaga.

El juicio busca determinar culpables y responsables en la muerte del astro argentino. El abogado de la familia Maradona, Fernando Burlando, había adelantado en Infobae en Vivo que buscará una pena “entre 20 y 25 años de prisión” a los imputados.

12:53 hsHoy

La fiscalía cierra la primera fase de su estrategia

Los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari dividieron su acusación en tres etapas diferentes.

La primera tenía que ver con el historial clínico de Maradona, sus antecedentes de salud, su muerte y su autopsia. Con los testigos de esta semana, esta fase ya se termina.

La segunda se centrará en la casa de Tigre, donde el Diez pasó sus último días. En esta parte, declararán quiénes estuvieron con Maradona entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 y esclarecerán cómo estuvo el exDT hasta morir.

12:36 hsHoy

Sorpresa en el juicio por Maradona: declaró Agustina Cosachov y contó cómo organizó la internación domiciliaria de Diego

La psiquiatra pidió ampliar su indagatoria por primera vez en este debate oral. Dio detalles de lo que pidió para la casa donde se alojó el Diez en sus últimos días y aseguró que ella siempre “pensó en el paciente”

La psiquiatra Agustina Cosachov detrás de sus abogados
La psiquiatra Agustina Cosachov detrás de sus abogados

La 14° audiencia del nuevo juicio por la muerte de Maradona comenzó con una escena llamativa: por primera vez, las imputadas Agustina Cosachov (psiquiatra) y Nancy Forlini (coordinadora de la prepaga) estaban presentes en la sala. “Algo va a pasar”, supuso un abogado querellante en diálogo con Infobae mientras se acomodaba en su escritorio. “Es raro que no vengan nunca y justo hoy aparezcan”, opinó. Dicho y hecho: minutos después de su apreciación una de ellas pidió declarar.

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