Crecen las estafas laborales con el uso de IA y generan pérdidas millonarias en Estados Unidos

Las estafas de empleo con inteligencia artificial aumentan en internet y redes sociales, multiplicando el riesgo para quienes buscan trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, las estafas laborales impulsadas por inteligencia artificial experimentaron un crecimiento alarmante, transformando la manera en que los delincuentes engañan a quienes buscan empleo.

De acuerdo con medios como Forbes, las maniobras fraudulentas son cada vez más difíciles de detectar y aprovechan tecnologías avanzadas para crear ofertas y comunicaciones que imitan con precisión a los procesos legítimos de contratación. Estos métodos dejaron a miles de personas expuestas a pérdidas significativas y a un clima de creciente desconfianza en el entorno digital.

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Crecimiento y sofisticación de las estafas laborales con IA

El uso de inteligencia artificial elevó notablemente la calidad y realismo de las estafas laborales. Los estafadores emplean herramientas capaces de personalizar mensajes, eliminar errores ortográficos y simular la identidad de reclutadores de empresas reconocidas.

Según datos del FBI, en 2025 se recibieron más de 22.000 denuncias de fraudes relacionados con inteligencia artificial, con pérdidas que superan los USD 893 millones. La cifra real podría ser aún mayor, ya que muchas víctimas no reportan estos hechos por vergüenza.

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En 2025, casi 25.000 personas denunciaron fraudes laborales y las pérdidas reportadas superaron los USD 360 millones en Estados Unidos, según el FBI (Freepik)

Los avances tecnológicos permitieron que los delincuentes creen no solo correos electrónicos convincentes, sino también entrevistas con voces y rostros generados artificialmente, lo que dificulta distinguir entre una oferta auténtica y una falsa.

Los estafadores pueden recolectar información personal de redes sociales y sitios de empleo para redactar propuestas laborales adaptadas al perfil de cada candidato, aumentando considerablemente la probabilidad de éxito del engaño. La presión de responder rápidamente y la apariencia profesional de los mensajes son características recurrentes en estas trampas.

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En el proceso de estafa, los criminales buscan no solo dinero, sino también información sensible, como cuentas bancarias y datos personales, que luego pueden vender o utilizar para otros delitos. La facilidad y bajo coste de las herramientas de IA permite a pequeños grupos de estafadores operar a gran escala, inundando internet de ofertas engañosas.

Óscar Rodríguez, vicepresidente del producto para LinkedIn, advirtió en declaraciones citadas por Telemundo 52 que “uno de los temas que vieron es que ahora, con los avances en inteligencia artificial, es cada vez más fácil pretender ser alguien que uno no es de una forma más creíble”.

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Las víctimas de estafas con inteligencia artificial pueden perder ahorros, criptomonedas o información personal sensible durante falsos procesos de contratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias económicas y emocionales de las estafas laborales

Las víctimas de estafas laborales enfrentan pérdidas financieras que van desde pequeños ahorros hasta sumas significativas. En Estados Unidos, los reportes de la Comisión Federal de Comercio indican que en 2025 las pérdidas por fraudes laborales asociados a IA alcanzaron los USD 79,5 millones, casi diez veces más que en 2021.

El FBI registró que solo en ese año, 24.688 personas denunciaron haber perdido dinero por estafas laborales, con una suma total cercana a USD 363 millones.

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Asimismo, el impacto emocional es igualmente profundo. Muchas víctimas experimentan vergüenza, estrés y desconfianza, tanto hacia los procesos de búsqueda laboral como hacia los canales digitales en general. El temor a ser nuevamente engañados puede llevar a la parálisis o al aislamiento, dificultando la reinserción en el mercado de trabajo.

Uno de los aspectos más preocupantes es la persistencia del daño: quienes caen en la trampa no solo pierden dinero, sino que en muchos casos ven comprometida su identidad y su información personal, lo que puede derivar en nuevas estafas o en la suplantación de identidad en el futuro.

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Las señales de fraude laboral incluyen traslados de la conversación fuera de la plataforma, solicitudes de pago y promesas de salarios elevados por tareas sencillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto demográfico: quiénes son las principales víctimas

Si bien cualquier persona puede ser objetivo de una estafa laboral, existen grupos demográficos especialmente vulnerables. “Gen Z o las personas de entre 18 y 28 años, en 32% de los casos básicamente terminan ignorando señales de riesgo”, advirtió el experto de LinkedIn, Óscar Rodríguez.

Por otra parte, los adultos de entre 20 y 49 años representan el segmento con mayor cantidad de denuncias y pérdidas económicas asociadas a fraudes laborales. Las estadísticas muestran que, en el grupo de 40 a 49 años, más de 4.500 personas reportaron pérdidas superiores a USD 57 millones solo en 2025.

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Los recién graduados universitarios también forman parte de la población objetivo, especialmente en contextos de alta desocupación, ya que la necesidad de encontrar empleo puede nublar el juicio ante ofertas demasiado atractivas.

Tácticas y señales para identificar ofertas de empleo fraudulentas

Las señales de una estafa laboral evolucionaron, pero ciertas características persisten. Un primer indicio es la solicitud de llevar la conversación fuera de plataformas seguras, como LinkedIn, hacia canales como WhatsApp o mensajes de texto. Los estafadores suelen crear un sentido de urgencia para apurar la respuesta y evadir los sistemas de protección de los portales de empleo.

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Otra alerta común es la exigencia de pagos para acceder a la postulación, adquirir equipos o recibir capacitación. Las ofertas con salarios desproporcionadamente altos para tareas simples también deben encender las alarmas. Además, el uso de cuentas de correo genéricas, como Gmail, en lugar de direcciones corporativas, es una señal clara de posible fraude.

LinkedIn advierte que la inteligencia artificial permite crear ofertas de empleo falsas, simulando reclutadores y procesos de selección creíbles (Freepik)

Los estafadores pueden pedir información sensible, como datos bancarios o de identidad, bajo el pretexto de completar un proceso de contratación. Otras formas de engaño incluyen entrevistas con videos o voces generados artificialmente y solicitudes para realizar tareas que implican transferencias de dinero, inversiones en criptomonedas o la apertura de nuevas cuentas bancarias.

El uso de contraseñas robustas, autenticación en dos pasos y la actualización periódica del software son medidas complementarias que dificultan el acceso de los delincuentes a la información personal. La educación digital y el intercambio abierto de experiencias entre familiares y amigos también contribuyen a reducir el impacto de estos fraudes.