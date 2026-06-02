La Universidad de California amplía programas de transporte gratuito para estudiantes

El programa de transporte gratuito de la Universidad de California busca reducir los costos universitarios y fomentar la retención estudiantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad de California ha implementado sistemas de transporte gratuito o subsidiado para estudiantes en varios de sus campus, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y reducir uno de los principales gastos asociados a la vida universitaria en Estados Unidos. Esta medida, que beneficia a miles de alumnos en el estado, surge como respuesta a la presión económica que representa el transporte en el presupuesto de los estudiantes y a la necesidad de mejorar la retención y el éxito académico.

El alcance de estos programas varía considerablemente entre los diferentes campus que integran el sistema de la Universidad de California. En total, 75 de los 116 campus de colegios comunitarios han logrado ofrecer algún tipo de traslado gratuito o con tarifas reducidas, gracias a fondos estatales destinados a este fin. Aunque no todos los estudiantes universitarios tienen acceso a transporte completamente gratuito, la cobertura abarca tanto a quienes residen en el campus como a la mayoría que vive fuera y debe desplazarse diariamente, ya sea en automóvil, bicicleta, a pie o utilizando el transporte público.

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Los requisitos y condiciones para acceder al transporte gratuito o subsidiado dependen del campus en cuestión. En algunas sedes, como Los Ángeles, es obligatorio inscribirse en períodos determinados y completar un trámite específico en línea. En cambio, en otros lugares como San Diego y Santa Cruz, el procedimiento es más sencillo: basta con mostrar la credencial estudiantil para subir a los shuttles universitarios que recorren el campus y los alrededores en rutas y horarios ya establecidos. Estas diferencias responden a las políticas internas de cada universidad y a los convenios que hayan logrado establecer con las agencias de transporte locales.

Más de 75 campus californianos ofrecen transporte gratuito o subsidiado a estudiantes gracias a fondos estatales y convenios locales (Imagen de la UCLA, créditos: Los Angeles Times)

El contexto que dio origen a estos programas se relaciona con el alto costo de la educación superior en Estados Unidos, donde los gastos en transporte constituyen un factor determinante dentro del presupuesto de los estudiantes. Según datos citados por el sitio Cal Matters, alrededor del 85 % de los estudiantes universitarios a nivel nacional vive fuera del campus, lo que los obliga a buscar alternativas de movilidad que no incrementen aún más su gasto mensual. En California, la situación es aún más marcada, ya que casi todos los alumnos de colegios comunitarios deben desplazarse utilizando distintos medios de transporte. A pesar de que el gobernador Gavin Newsom vetó en 2022 un proyecto de ley que buscaba crear más programas piloto de tarifas reducidas, la presión de estudiantes y defensores de estos beneficios ha impulsado la expansión de convenios y la entrega de fondos estatales para mantener y ampliar los sistemas de transporte gratuito o subsidiado.

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Los tipos de transporte y modalidades ofrecidas en los distintos campus son variados. En San Diego y Santa Cruz, los shuttles universitarios cumplen una función clave, prestando servicios dentro del campus y en zonas cercanas. Estos autobuses tienen rutas y horarios preestablecidos y su uso está condicionado únicamente a la presentación de la credencial universitaria. Por otro lado, existen campus que han implementado pases como el U-Pass, que permiten a los estudiantes viajar gratuitamente e ilimitadamente en autobuses urbanos, metro o tranvía. En la mayoría de los casos, el costo de estos pases se incluye en la matrícula o en las cuotas universitarias, eliminando la necesidad de realizar pagos adicionales al momento de viajar. Por ejemplo, el Triton U-Pass de San Diego otorga acceso ilimitado a buses y tranvías, mientras que en Riverside basta con mostrar la credencial universitaria para utilizar el transporte público local sin costo extra.

El 85 % de los estudiantes universitarios en Estados Unidos vive fuera del campus, lo que hace clave el acceso a movilidad asequible (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los programas más destacados es el Bruin U-Pass de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Este pase está disponible para todos los estudiantes de pregrado matriculados que abonen la cuota correspondiente al pase de transporte de acceso universal. Según la información oficial de la universidad, la gratuidad del Bruin U-Pass fue posible gracias a una medida adoptada en 2023, que consistió en un aumento de USD 3,30 por trimestre en las cuotas estudiantiles, creando así un fondo específico para financiar este beneficio. La vigencia del pase es trimestral y requiere realizar la inscripción en fechas establecidas para cada período académico. Para el año 2026, las fechas de inscripción son: hasta el 15 de marzo para el trimestre de invierno (con validez hasta el 29 de marzo), hasta el 31 de mayo para primavera (con validez hasta el 14 de junio) y hasta el 30 de agosto para verano (con validez hasta el 13 de septiembre), este último sujeto a un adicional de USD 30.

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El Bruin U-Pass brinda acceso ilimitado a una variedad de agencias de transporte público en el área de Los Ángeles. Entre las compañías incluidas figuran Antelope Valley Transit, Santa Monica Big Blue Bus, Ciudad de Culver, Santa Clarita Transit, Long Beach Transit y LADOT Commuter Express. De este modo, los estudiantes pueden desplazarse por distintas zonas de la ciudad y sus alrededores sin incurrir en costos adicionales, siempre que utilicen las líneas incluidas en el programa.

Para obtener el Bruin U-Pass en UCLA, los estudiantes deben realizar un trámite en línea a través del sitio web oficial de la universidad, cumpliendo con las fechas de inscripción establecidas para cada trimestre. Es obligatorio estar matriculado como estudiante de pregrado y haber abonado la cuota específica que financia el acceso universal al transporte. Una vez completado el proceso y cumplidos los requisitos, el pase otorga acceso ilimitado durante el período correspondiente, facilitando la movilidad y contribuyendo a aliviar la carga financiera que representa el transporte en la vida universitaria.

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