Cierre de campaña de Roberto Sánchez: fecha, hora y lugar

El cierre final se realizará el jueves 04 de junio en Lima, en la plaza Dos de Mayo, desde las 16:00 - Créditos: Andina.

Roberto Sánchez, aspirante presidencial de Juntos por el Perú, organizó su agenda tras el debate presidencial programado para este domingo 31 de mayo y definió una gira en regiones antes de concentrar su cierre de campaña en Lima.

De acuerdo con la planificación difundida por su equipo, la primera parada regional será el lunes 01 de junio en Arequipa. Ese día, el candidato participará en una caminata, concederá una entrevista y encabezará un mitin como parte de sus actividades de campaña en el sur del país..

La agenda continuará el martes 02 de junio en Cusco, donde el candidato repetirá el formato previsto en la ‘Ciudad blanca’ El objetivo de la visita será mantener el ritmo de actividades presenciales y sostener un mensaje de campaña en una de las principales regiones del país por volumen electoral e influencia política.

El miércoles 03 de junio, Sánchez se trasladará a Puno para realizar finaliza su campaña en el sur andino. Para esa jornada, el comando de campaña programó un acto de clausura regional, con un énfasis en el tramo final de la contienda y en la movilización de militantes y adherentes.

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El cierre final será el jueves 04 de junio en Lima, en la plaza Dos de Mayo, a partir de las 4 de la tarde. La convocatoria plantea un acto masivo en un punto tradicional de concentración política en el centro de la ciudad.

El candidato de Juntos por el Perú programó una gira por el sur antes de concentrar el cierre de campaña en Lima - Créditos: Andina.

Debate presidencial

El último debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo a las 20:00 en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará el encuentro, que funcionará como la principal vitrina final de propuestas antes de los comicios del 7 de junio.

La confrontación tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El formato incluirá una presentación inicial de un minuto por candidato y una pregunta de los moderadores sobre las razones por las que cada postulante debe recibir el voto. Luego, el esquema avanzará en cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza, ejes que marcarán el inicio del próximo gobierno desde el 28 de julio de 2026.

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El debate de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo a las 20:00 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de intervención se definió por sorteo público. Keiko Fujimori abrirá los segmentos de seguridad ciudadana y educación y salud. Roberto Sánchez iniciará los apartados de Estado democrático y derechos humanos, además de economía, empleo y reducción de la pobreza. En el protocolo de apertura, el candidato de Juntos por el Perú tomará la palabra primero. En la pregunta sobre el voto, la aspirante de Fuerza Popular responderá antes.

El JNE incorporará preguntas ciudadanas mediante la campaña “Participa y decide”, con la intención de obligar a respuestas precisas sobre preocupaciones cotidianas. La moderación estará a cargo de Angélica Valdés, directora periodística de Canal N y conductora de Primero a las 8, y Carlos Villarreal, conductor de La Rotativa del Aire en RPP, con más de tres décadas de trayectoria.

La transmisión oficial estará disponible en señal abierta por TV Perú (canal 7) y en Radio Nacional, ambos del IRTP. El organismo electoral también emitirá el debate por sus canales institucionales en Facebook y YouTube, además de su portal web. Peruanos en el exterior podrán seguir la señal por plataformas digitales y por TV Perú Internacional. Cadenas privadas como América TV, Canal N y ATV anunciaron cobertura en vivo en televisión y entornos digitales.

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