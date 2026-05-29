Perú

Cierre de campaña de Roberto Sánchez: fecha, hora y lugar

El candidato de Juntos por el Perú programó una gira por el sur antes de concentrar el cierre de campaña en Lima

Guardar
Google icon
El cierre final se realizará el jueves 04 de junio en Lima, en la plaza Dos de Mayo, desde las 16:00 - Créditos: Andina.
El cierre final se realizará el jueves 04 de junio en Lima, en la plaza Dos de Mayo, desde las 16:00 - Créditos: Andina.

Roberto Sánchez, aspirante presidencial de Juntos por el Perú, organizó su agenda tras el debate presidencial programado para este domingo 31 de mayo y definió una gira en regiones antes de concentrar su cierre de campaña en Lima.

De acuerdo con la planificación difundida por su equipo, la primera parada regional será el lunes 01 de junio en Arequipa. Ese día, el candidato participará en una caminata, concederá una entrevista y encabezará un mitin como parte de sus actividades de campaña en el sur del país..

La agenda continuará el martes 02 de junio en Cusco, donde el candidato repetirá el formato previsto en la ‘Ciudad blanca’ El objetivo de la visita será mantener el ritmo de actividades presenciales y sostener un mensaje de campaña en una de las principales regiones del país por volumen electoral e influencia política.

El miércoles 03 de junio, Sánchez se trasladará a Puno para realizar finaliza su campaña en el sur andino. Para esa jornada, el comando de campaña programó un acto de clausura regional, con un énfasis en el tramo final de la contienda y en la movilización de militantes y adherentes.

PUBLICIDAD

El cierre final será el jueves 04 de junio en Lima, en la plaza Dos de Mayo, a partir de las 4 de la tarde. La convocatoria plantea un acto masivo en un punto tradicional de concentración política en el centro de la ciudad.

El candidato de Juntos por el Perú programó una gira por el sur antes de concentrar el cierre de campaña en Lima - Créditos: Andina.
El candidato de Juntos por el Perú programó una gira por el sur antes de concentrar el cierre de campaña en Lima - Créditos: Andina.

Debate presidencial

El último debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo a las 20:00 en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizará el encuentro, que funcionará como la principal vitrina final de propuestas antes de los comicios del 7 de junio.

La confrontación tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El formato incluirá una presentación inicial de un minuto por candidato y una pregunta de los moderadores sobre las razones por las que cada postulante debe recibir el voto. Luego, el esquema avanzará en cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza, ejes que marcarán el inicio del próximo gobierno desde el 28 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate. Detrás, escenas de paro agrario, protesta de transportistas e inseguridad ciudadana en Perú.
El debate de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se realizará el domingo 31 de mayo a las 20:00 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden de intervención se definió por sorteo público. Keiko Fujimori abrirá los segmentos de seguridad ciudadana y educación y salud. Roberto Sánchez iniciará los apartados de Estado democrático y derechos humanos, además de economía, empleo y reducción de la pobreza. En el protocolo de apertura, el candidato de Juntos por el Perú tomará la palabra primero. En la pregunta sobre el voto, la aspirante de Fuerza Popular responderá antes.

El JNE incorporará preguntas ciudadanas mediante la campaña “Participa y decide”, con la intención de obligar a respuestas precisas sobre preocupaciones cotidianas. La moderación estará a cargo de Angélica Valdés, directora periodística de Canal N y conductora de Primero a las 8, y Carlos Villarreal, conductor de La Rotativa del Aire en RPP, con más de tres décadas de trayectoria.

La transmisión oficial estará disponible en señal abierta por TV Perú (canal 7) y en Radio Nacional, ambos del IRTP. El organismo electoral también emitirá el debate por sus canales institucionales en Facebook y YouTube, además de su portal web. Peruanos en el exterior podrán seguir la señal por plataformas digitales y por TV Perú Internacional. Cadenas privadas como América TV, Canal N y ATV anunciaron cobertura en vivo en televisión y entornos digitales.

Temas Relacionados

Roberto SánchezJuntos por el PerúElecciones Perú 2026Segunda vuelta electoralElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

MEF estima que hay espacio fiscal de S/300 millones para aumentos y bonos en negociación colectiva

Cumpliendo el nuevo plazo que acordó, el Ministerio de Economía y Finanzas presentó el documento con el espacio fiscal a los sindicatos. ¿Alcanza para lo pedido por los trabajadores públicos?

MEF estima que hay espacio fiscal de S/300 millones para aumentos y bonos en negociación colectiva

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La ‘blanquirroja’ obtuvo su segundo triunfo en la competencia internacional: le ganó po 3-0 al anfitrión y aseguró su pase a la siguiente etapa. Entérate de los detalles del gran logro nacional

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Lima: este es el precio de la gasolina este viernes 29 de mayo

Aquí está la lista de los precios más asequibles de los carburantes y también los más caros en la ciudad peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este viernes 29 de mayo

Paro agrario en San Martín: Arroceros endurecen protestas, bloquean vías y crecen las pérdidas para productores y comerciantes

La protesta de arroceros en la región amazónica interrumpe rutas clave y provoca pérdidas en frutas y verduras, mientras el Ejecutivo insiste en la búsqueda de acuerdos con los manifestantes

Paro agrario en San Martín: Arroceros endurecen protestas, bloquean vías y crecen las pérdidas para productores y comerciantes

Paro agrario mantiene bloqueos en cinco regiones: Gobierno ofrece fondo millonario a arroceros, pero cierres persisten

El mandatario intenta acuerdos con el agro mientras persisten los cortes en carreteras y señala que la situación se agravó por el ingreso de arroz extranjero y la sobreproducción que dejó sin salida a los productores

Paro agrario mantiene bloqueos en cinco regiones: Gobierno ofrece fondo millonario a arroceros, pero cierres persisten
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta

¿Se reabre el caso Cócteles? PJ dejó al voto apelación del Ministerio Público contra Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza tras elogios a Mario Hart: “Que se diviertan, pero no se reproduzcan”

Karla Tarazona lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez en plena ‘boda’: “Me quedo con todo”

Laura Spoya asombrada tras revelarse chats de su pareja Sebastián Gálvez con Valentino: “Lo invitó a salir”

Carlos Alcántara habla por primera vez sobre su separación y admite que fue difícil el fin de su matrimonio: “Es doloroso”

DEPORTES

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”

Cienciano enfrentará a Lanús, vigente campeón, en los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana por un lugar en los octavos de final