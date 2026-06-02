Perú

Jesús María y San Miguel lideran apetito récord de viviendas en Lima Moderna: casi 2.000 departamentos vendidos solo hasta abril

La venta de viviendas en Lima Moderna creció 25% en el primer cuatrimestre del año y tocó su mayor nivel desde que se tiene registro, según CODIP. ¿A qué precio se puede encontrar?

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departamentos - sector inmobiliario
La oferta de viviendas en Lima Moderna superó las 22.700 unidades disponibles, concentrando la demanda en distritos con conectividad y servicios.

La venta de viviendas en Lima Moderna llegó a 4.271 unidades entre enero y abril de 2026, un alza de 25% frente al mismo periodo de 2025, según el área de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios (CODIP).

El avance consolida a ese grupo de distritos como el principal foco del mercado inmobiliario de la capital y ocurre en un contexto de oferta superior a 22.700 unidades, con una demanda concentrada en zonas con conectividad, servicios y expectativa de valorización.

El valor total de las operaciones alcanzó S/ 1.787 millones en los primeros cuatro meses del año, por encima de los S/ 1.462 millones registrados en igual tramo de 2025, según la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios. En paralelo, la oferta inmobiliaria disponible en los distritos de este segmento supera las 22.700 viviendas.

Jesús María encabezó la colocación de departamentos con 1.070 unidades. Detrás quedaron San Miguel con 889, Surquillo con 724, Pueblo Libre con 619 y Magdalena del Mar con 559.

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construccion - departamentos
La preferencia de los compradores se centra en proyectos cercanos a centros comerciales, universidades y espacios públicos en Lima Moderna.

Jesús María encabezó las ventas de departamentos en el arranque de 2026

El crecimiento se concentró en distritos como Jesús María, San Miguel, Surquillo, Pueblo Libre, Magdalena y Lince, según la información de CODIP. El patrón de demanda se explica por la preferencia de los compradores por proyectos situados cerca de servicios, centros comerciales, universidades y espacios públicos.

Lima Moderna se ha convertido en el principal foco de crecimiento inmobiliario de la capital porque concentra proyectos en zonas con alta conectividad, servicios y una demanda sostenida de familias jóvenes e inversionistas. Hoy vemos un mercado mucho más dinámico y competitivo, donde los compradores buscan no solo precio, sino también calidad de vida y proyección de valorización”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

El gremio organizará la feria inmobiliaria Nexo Moderno para conectar esa oferta formal con la demanda de potenciales compradores. El evento se realizará el sábado 13 y domingo 14 de junio en RESERCLUB, en Diego de Medina 295, Pueblo Libre, a una cuadra de Plaza San Miguel.

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El ingreso será gratuito y la atención irá de 11:00 a 21:00, según CODIP. Los asistentes deberán registrarse en la web oficial ferianexo.pe para recibir una entrada virtual con código QR y facilitar el acceso.

departamentos - sector inmobiliario
La actividad inmobiliaria en Lima Moderna registra uno de los mejores desempeños de los últimos años.

Inversionistas y familias jóvenes dinamizan el mercado residencial

Nexo Moderno reunirá más de 200 proyectos inmobiliarios y más de 40 inmobiliarias, de acuerdo con la organización. Durante la feria se ofrecerán descuentos de hasta S/ 80.000 y la separación de departamentos podrá hacerse desde S/ 500.

La muestra incluirá proyectos en Jesús María, Lince, Magdalena, Pueblo Libre, San Miguel, Surquillo y Callao, según CODIP. La entidad indicó que esos distritos destacan por su desarrollo urbano, la conectividad y la cercanía a comercios, universidades y servicios.

Los precios anunciados para la feria parten de S/ 154.261 en San Miguel, S/ 205.540 en Lince, S/ 212.710 en Pueblo Libre, S/ 217.785 en Jesús María, S/ 246.500 en Surquillo y S/ 248.762 en Magdalena, según la organización del evento. La feria apunta a familias y potenciales inversionistas interesados en proyectos ubicados en distritos con proyección de crecimiento y valorización.

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