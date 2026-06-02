No solo el pago de S/165: el beneficio adicional que recibirán los miembros de mesa en la segunda vuelta

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 no solo volverá a convocar a millones de ciudadanos a las urnas. También implicará una nueva jornada de trabajo para miles de personas que integrarán las mesas de sufragio en todo el país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que los mismos ciudadanos designados para la primera vuelta mantendrán sus funciones el próximo 7 de junio, conforme a lo establecido por la legislación electoral.

La participación de los miembros de mesa resulta indispensable para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. Desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre del escrutinio, estos ciudadanos asumen responsabilidades vinculadas con la instalación de las mesas, la identificación de electores, la supervisión de la votación y el conteo de votos.

En este contexto, la ONPE recordó que quienes cumplan con esta labor recibirán nuevamente una compensación económica. Sin embargo, el beneficio para los integrantes de mesa no se limita únicamente al pago establecido para la jornada electoral.

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El día libre que recibirán los miembros de mesa

Observadores de partidos políticos usan smartphones para documentar el proceso de recuento de votos, mientras miembros de mesa organizan y registran los sufragios en un centro electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la compensación económica, la ONPE dispuso que los miembros de mesa accedan a un día de descanso laboral no compensable. Este beneficio alcanza tanto a trabajadores del sector público como del privado.

Según informó la entidad electoral, este descanso puede coordinarse con el empleador dentro de los 90 días posteriores a la elección. La medida busca reconocer el tiempo dedicado a una actividad que suele extenderse durante gran parte del día.

La jornada de los miembros de mesa inicia desde la instalación de las mesas de sufragio a las 6:00 de la mañana y concluye después del cierre de la votación y el proceso de escrutinio. Debido a esa extensión horaria, el descanso adicional se incorpora como un reconocimiento complementario a la labor desempeñada.

La compensación económica para la segunda vuelta

Elecciones 2026: así será el pago y registro para miembros de mesa| Andina

La ONPE también confirmó el pago de S/ 165 para los ciudadanos que ejerzan funciones como miembros de mesa durante la segunda vuelta electoral. La entidad precisó que el monto corresponde al 3 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.

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Esta retribución se entrega por cada proceso electoral. Por ese motivo, el pago de la segunda vuelta se suma al que ya recibieron quienes participaron durante la primera jornada electoral del 13 de abril.

El beneficio alcanza a los miembros titulares y también a los suplentes que efectivamente desempeñen funciones el día de la elección. La finalidad consiste en reconocer la responsabilidad asumida durante el desarrollo de los comicios.

No habrá un nuevo sorteo para integrar las mesas

La ONPE indicó que los ciudadanos seleccionados para la primera vuelta conservarán sus cargos en la segunda vuelta. La medida comprende a presidentes de mesa, secretarios, terceros miembros y suplentes que fueron designados mediante sorteo.

La disposición se sustenta en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Elecciones. De acuerdo con esta norma, los integrantes elegidos para la primera jornada mantienen la obligación de participar en la siguiente etapa electoral.

La única excepción corresponde a las personas que reemplazaron de manera circunstancial a miembros ausentes durante la primera vuelta. En esos casos, la participación no derivó del sorteo oficial, por lo que no genera una obligación automática para la nueva convocatoria.

Con el objetivo de evitar retrasos en el inicio de la votación, la ONPE decidió incrementar el número de suplentes asignados a cada mesa.

Para la segunda vuelta, cada mesa contará con tres miembros titulares y seis suplentes. La medida busca garantizar que las mesas puedan instalarse desde las 6:00 de la mañana y que la votación comience a las 7:00 a.m. según el cronograma establecido.

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La entidad electoral señaló que esta ampliación permitirá responder con mayor rapidez ante eventuales ausencias y reducir inconvenientes durante la apertura de los locales de votación.

Cómo se realizará el cobro del beneficio económico

La ONPE habilitó distintas modalidades para que los miembros de mesa reciban la compensación correspondiente. El registro se efectúa mediante la plataforma oficial de la entidad, donde cada beneficiario puede seleccionar la forma de pago.

Entre las alternativas disponibles figuran el depósito en cuenta bancaria, el uso de billetera digital y el cobro presencial en el Banco de la Nación. Para los depósitos se consideran entidades como Banco de la Nación, BCP, BBVA y Scotiabank.

La ONPE también informó que la billetera digital priorizada es Yape. En caso de que la operación digital resulte rechazada, el beneficiario podrá acudir a una agencia del Banco de la Nación para efectuar el cobro presencial.

La entidad precisó que el pago es personal, por lo que la cuenta bancaria debe encontrarse a nombre del beneficiario. Asimismo, será necesario presentar el Documento Nacional de Identidad vigente para acceder al monto correspondiente.

Incluso quienes no registren previamente una modalidad de pago podrán acercarse posteriormente al Banco de la Nación con su DNI para recibir la compensación económica establecida por la ONPE.

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