Perú

Elecciones 2026: JNE despliega 28 mil fiscalizadores en todo el Perú y advierte fuertes multas por incumplir restricciones

Desde este 1 de junio quedó prohibida la difusión de sondeos de intención de voto, mientras que la venta de bebidas alcohólicas será restringida durante el fin de semana electoral. Las sanciones económicas pueden superar el medio millón de soles

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A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso en marcha un amplio despliegue de personal de fiscalización en todo el país con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las normas que rigen el proceso electoral. La medida busca reforzar los controles antes, durante y después de la jornada de votación, en un escenario donde entran en vigencia diversas restricciones para organizaciones políticas, medios de comunicación, comercios y ciudadanos.

La institución informó que más de 28 mil fiscalizadores electorales serán distribuidos a nivel nacional para verificar que se respeten las prohibiciones establecidas por la legislación electoral. Entre ellas destacan la difusión de encuestas de intención de voto, la realización de actividades proselitistas dentro de los plazos permitidos y la conocida “ley seca”, que restringe la venta de bebidas alcohólicas durante el fin de semana electoral.

JNE refuerza controles y advierte sanciones por incumplimiento de normas electorales

Primer plano de un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano con su chip y huella, parcialmente cubierto por un ticket de pago del JNE con su logo, ambos sobre fondo gris.
Una fotografía macro conceptual muestra un Documento Nacional de Identidad (DNI) peruano junto a un ticket de pago oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre un fondo gris claro, simbolizando los procesos de identificación y administrativos del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luis Ramos, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, señaló que el trabajo de supervisión ya comenzó con jornadas de capacitación dirigidas al personal encargado de fiscalizar el proceso en todo el territorio nacional.

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Según explicó, los fiscalizadores recibirán formación especializada para fortalecer sus conocimientos en materia electoral y garantizar una adecuada intervención frente a posibles infracciones. El objetivo es que estén preparados para actuar durante cada etapa de la segunda vuelta presidencial.

“Vamos a desplegar a nivel nacional más de 28 mil fiscalizadores para la verificación restrictiva de cualquier tipo de prohibición”, indicó el representante del organismo electoral.

Ramos precisó además que cada entidad que integra el sistema electoral peruano mantiene funciones específicas y delimitadas. En ese contexto, destacó que el JNE decidió fortalecer su capacidad operativa de fiscalización mediante la implementación de mayores procedimientos y mecanismos de control.

El funcionario sostuvo que este esfuerzo responde a la necesidad de garantizar el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas. Por ello, aseguró que las acciones de fiscalización abarcarán el periodo previo a la votación, la jornada electoral y las etapas posteriores al cierre de mesas.

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Principales sanciones

aviso de Ley seca en local de venta de bebidas alcohólicas
Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

Entre las principales restricciones que ya se encuentran vigentes figura la prohibición de publicar o difundir encuestas electorales. De acuerdo con el JNE, esta medida comenzó a regir desde las 00:00 horas del lunes 1 de junio y alcanza a todos los medios de comunicación y plataformas que divulguen estudios de intención de voto relacionados con la segunda vuelta.

Las autoridades recordaron que incumplir esta disposición puede derivar en importantes sanciones económicas. Las multas previstas para quienes vulneren la norma pueden superar el medio millón de soles, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Respecto a las actividades políticas, Ramos señaló que los partidos y movimientos que participan en el balotaje aún podrán realizar mítines y reuniones de campaña, aunque únicamente dentro del plazo establecido por la normativa electoral. Según precisó, estas actividades podrán desarrollarse hasta el jueves previo a la elección.

Otra de las medidas que será supervisada de manera estricta es la denominada ley seca. El expendio de bebidas alcohólicas quedará prohibido desde las 08:00 horas del sábado 6 de junio y la restricción se mantendrá hasta las 08:00 horas del lunes 8 de junio.

El JNE advirtió que quienes incumplan esta disposición también estarán sujetos a sanciones económicas. De acuerdo con lo informado por la entidad, la multa por vender bebidas alcohólicas durante el periodo restringido puede alcanzar los S/ 3.690.

Con el despliegue nacional de fiscalizadores, el organismo electoral busca asegurar que todas las restricciones se respeten durante la recta final de las Elecciones 2026, en una jornada considerada clave para la elección del próximo presidente del Perú.

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