Caso Agostina Vera, en vivo: las últimas noticias hoy, 2 de junio, de la investigación del asesinato de la joven de 14 años en Córdoba

La investigación por el crimen de Agostina Vega sumó en las últimas horas nuevos elementos de prueba tras conocerse los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la adolescente hallado en Córdoba. El informe preliminar determinó que la joven murió por asfixia mecánica y detectó posibles signos de abuso sexual, aunque los especialistas aclararon que serán necesarios estudios complementarios para confirmar esa hipótesis.
El caso conmociona a la provincia desde la desaparición de Agostina, quien fue vista por última vez cuando ingresó a la vivienda de Claudio Barrelier, el principal acusado y único detenido en la causa. Mientras la fiscalía continúa reuniendo evidencia para reconstruir las circunstancias del crimen, familiares de la víctima mantienen sus reclamos por el avance de la investigación y esperan definiciones sobre la situación procesal del sospechoso.
El recuerdo de una docente de Agostina: “Era ingenua y alegre”
Beatriz, docente de Física de Agostina Vega, recordó a la adolescente como una nena “ingenua y alegre” y dijo que no tuvo inconvenientes con ella en el colegio. Adelantó que desde la escuela van a tener que mantener conversaciones con el resto de los alumnos para tratar de contenerlos, luego de la confirmación del femicidio de la menor.
“Hasta el viernes teníamos muchas esperanzas de que apareciera viva. Yo tengo clases con el curso de ella los viernes y los chicos tenían muchas esperanzas, porque como habían hecho un rastrillaje y no se había encontrado nada, entonces teníamos mucha fe de que apareciera viva. El sábado ya nos enteramos de esta noticia fatal. Estamos con mucha angustia, lo vivimos todos los miembros del colegio. Todo lo que están diciendo, no quiero escucharlo”, dijo la docente.
“La niña era una niña se desempeñaba de forma absolutamente normal, como una niña de 14 años que se portaba bien. No la conozco a la mamá porque no hubo necesidad nunca de llamarla por mala conducta, por ninguna razón. Conmigo tenía un diez en la materia de Física, que no es una materia fácil. Y todo lo que yo escucho, que no lo quiero escuchar, ya lo escuché lamentablemente. No es cierto porque ella era una niña que se comportaba de manera traviesa, como las niñas del curso, que es un curso bueno, un curso muy bueno”, añadió.
“Mi último recuerdo es que ella tenía que recuperar la materia y me había dicho que se iba a preparar para el siguiente recuperatorio, al cual, por supuesto, no asistió porque ya había desaparecido. Era una chica que se comportaba muy bien, muy aniñada”, recordó.
Agostina Vega “era muy divertida, porque con ese curso yo tengo una conexión muy linda. Era traviesa, juguetona, muy sonriente, muy alegre, muy niña, muy ingenua”, dijo Beatriz.
“Este tema ya lo estamos abordando desde el día que ella desapareció. Yo, por ejemplo, no tuve clase el viernes, estuvimos hablando con los chicos. Se va a abordar como se pueda, con el dolor que tienen los chicos, con el dolor que tenemos los docentes de ella. La preceptora también está muy afectada. Es un tema que se va a abordar definitivamente. Yo tenía entendido que había una suelta de globos, que parece que no se va a efectuar, porque la escuela está cerrada. Vamos a tener que hablar muchísimo con los chicos porque son chicos. Un chico de 14 años es una criatura que tiene que aprender a que no debe irse con nadie, a cuidarse, porque ellos ya se creen grandes, pero no es la realidad”, finalizó.
Un detalle hasta ahora desconocido en la historia de Agostina Vega trascendió en las últimas horas: una denuncia realizada por la joven contra Gabriel, su propio padre. Fue presentada en 2025 por su madre, Melisa Heredia, separado de Gabriel hace varios años, y tramita hasta hoy en la Justicia penal cordobesa. El motivo: lesiones leves, una supuesta golpiza que la víctima del brutal femicidio cometido el sábado 23 pasado sufrió a manos de su papá.
Desde Córdoba.— Mientras los peritos avanzan con la autopsia al cuerpo de Agostina Vega, los investigadores trabajan sobre una hipótesis que gana fuerza dentro del expediente: la de un “crimen silencioso”.
La autopsia al cuerpo de Agostina Vega, la joven de 14 años asesinada en la capital de Córdoba el fin de semana pasado, arrojó sus primeros resultados. El informe preliminar apuntó que Agostina perdió la vida debido a una asfixia mecánica y que, tras su muerte, fue desmembrada, coinciden fuentes del expediente en diálogo con Infobae.