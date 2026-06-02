Caso Agostina Vera, en vivo: las últimas noticias hoy, 2 de junio, de la investigación del asesinato de la joven de 14 años en Córdoba

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El recuerdo de una docente de Agostina: “Era ingenua y alegre”

Beatriz, docente de Física de Agostina Vega, recordó a la adolescente como una nena “ingenua y alegre” y dijo que no tuvo inconvenientes con ella en el colegio. Adelantó que desde la escuela van a tener que mantener conversaciones con el resto de los alumnos para tratar de contenerlos, luego de la confirmación del femicidio de la menor.

“Hasta el viernes teníamos muchas esperanzas de que apareciera viva. Yo tengo clases con el curso de ella los viernes y los chicos tenían muchas esperanzas, porque como habían hecho un rastrillaje y no se había encontrado nada, entonces teníamos mucha fe de que apareciera viva. El sábado ya nos enteramos de esta noticia fatal. Estamos con mucha angustia, lo vivimos todos los miembros del colegio. Todo lo que están diciendo, no quiero escucharlo”, dijo la docente.

“La niña era una niña se desempeñaba de forma absolutamente normal, como una niña de 14 años que se portaba bien. No la conozco a la mamá porque no hubo necesidad nunca de llamarla por mala conducta, por ninguna razón. Conmigo tenía un diez en la materia de Física, que no es una materia fácil. Y todo lo que yo escucho, que no lo quiero escuchar, ya lo escuché lamentablemente. No es cierto porque ella era una niña que se comportaba de manera traviesa, como las niñas del curso, que es un curso bueno, un curso muy bueno”, añadió.

“Mi último recuerdo es que ella tenía que recuperar la materia y me había dicho que se iba a preparar para el siguiente recuperatorio, al cual, por supuesto, no asistió porque ya había desaparecido. Era una chica que se comportaba muy bien, muy aniñada”, recordó.

Agostina Vega “era muy divertida, porque con ese curso yo tengo una conexión muy linda. Era traviesa, juguetona, muy sonriente, muy alegre, muy niña, muy ingenua”, dijo Beatriz.