Perú

Bono de S/ 100 es decretado: MEF autoriza S/ 55 millones para entrega a trabajadores públicos

Çonvenio colectivo. El bono extraordinario de S/ 100 para todos los regímenes debe pagarse en enero, según el acuerdo entre Ejecutivo y gremios estatales

Guardar
Infobae Perú ordenó los meses
Infobae Perú ordenó los meses en que se pagarán los bonos, según el Presupuesto Público 2026. - Crédito Presidencia

A pocos días de que acabe enero, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) finalmente promulgó el decreto supremo del pago del bono extraordinario de S/ 100 para los trabajadores públicos, medida acordada en el Convenio Colectivo Descentralizado del 2025-2026, el texto que se realizó mediante negociación colectiva entre gremios de trabajadores estatales y el Poder Ejecutivo.

Así, el “Decreto supremo que autoriza transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2026 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales” ha hecho oficial la entrega del bono de S/ 100, hasta por la suma de S/ 55 millones 906 mil 500.

Como se sabe, este, según lo señala el mismo acuerdo entre el Gobierno y gremios, debe pagarse este mismo enero de 2026. Ante esto, el decreto señala que “los titulares de los pliegos habilitados (...) aprueban mediante resolución la desagregación de los recursos autorizados (...) dentro de los cinco días calendario de la vigencia” de la norma.

El sector público recibirá un
El sector público recibirá un bono de S/100, máximo, en enero de 2026. Pero se debe hacer cumplido con ciertos detalles. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

¿A quiénes se entrega?

El Presupuesto público aprobado para este 2026 contempla “el otorgamiento de un bono excepcional y por única vez, de S/100″ para los trabajadores públicos. Esto irá para los empleados del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales siguientes regímenes:

  • Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 276
  • Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 728
  • Servidores de los regímenes de los Decretos Legislativos 1057
  • Servidores de los regímenes de las Leyes 30057
  • Servidores de los regímenes de las Leyes 29709
  • Servidores de los regímenes de las Leyes 28091.

“Para el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta lo siguiente: encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025; y, contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional", resalta la Ley.

El bono de S/100 del
El bono de S/100 del sector público se debe pagar en enero de 2026, según señala la Ley del Presupuesto Público. - Crédito Andina

Este beneficio fue acordado gracias a la negociación colectiva entre Gobierno y sindicatos del sector público. “Según el convenio colectivo firmado, el bono debe ser otorgado en el presente mes de enero. Así tambien lo ratifica el Presupuesto del año 2026″, recordó el Secretario de defensa de laConfederacion de Trabajadores Estales del Perú(CTE Perú), David Flores Ramos, ante la consulta de Infobae Perú.

¿Hay requisitos?

Sin embargo, el bono de S/100 no podrá ser recibido por todos los trabajadores, sino solo quienes laboren a la fecha de este cobro (en enero de 2026) y que aparezcan registrados al AIRHSP a la fecha indicada del 30 de junio de 2025.

“Para el caso de las entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta lo siguiente: encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025; y, contar con vínculo laboral vigente a la fecha de pago del bono excepcional", resalta la Ley.

El bono de S/100 se
El bono de S/100 se cobrará en el Banco de la Nación, como todos los bonos extras, pero no necesariamente con la planilla de sueldos. - Crédito Andina

Esto también aplica para el caso de los gobiernos locales: encontrarse registrado en el registro provisional del AIRSHP del Ministerio de Economía y Finanzas al 30 de junio de 2025, pero también, en vez de este, deberán estar o en la Planilla Electrónica (PDT PLAME) que se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, según corresponda, en el mes de junio de 2025. Además, deberán contar con vínculo laboral a la fecha de pago del bono excepcional.

Temas Relacionados

Convenio ColectivoBono de S/100Sector públicoperu-economia

Más Noticias

Vuelo que traslada a Erick Moreno, ‘El Monstruo’, a Perú realizará dos paradas antes de su entrega en Lima

La Policía Nacional prepara la custodia del extraditado, quien será recibido en Lima después de huir del país al ser uno de los criminales más buscados

Vuelo que traslada a Erick

Cronograma del Banco de la Nación para febrero 2026: Fechas de pago de sueldos y pensiones

En febrero los jubilados verán efectivamente el aumento de su pensión a S/ 1.000, pero solo un grupo. Mientras, los estatales ya perciben su aumento

Cronograma del Banco de la

Una madre venezolana ayuda a desmantelar una red de trata en Lima, tras escapar con su hija del Tren de Aragua

El testimonio de la ciudadana extranjera ayudó a la Policía Nacional del Perú a destapar el funcionamiento de una peligrosa célula criminal que retenía a menores para someter a mujeres vulnerables en locales nocturnos

Una madre venezolana ayuda a

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y las chorrillanas protagonizarán uno de los duelos más emocionantes de la jornada: será una final adelantada por el título nacional. Conoce todos los detalles

Universitario vs Regatas Lima: día,

¿Cómo saber si tu DNI ya está listo? Consulta el estado del trámite de manera virtual en Reniec

El sistema informa en tiempo real cada etapa del proceso, desde el registro hasta la entrega, y brinda canales de atención para resolver observaciones

¿Cómo saber si tu DNI
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Patricia Chirinos reaparece con fractura

Patricia Chirinos reaparece con fractura mientras aguarda que el JNE confirme si la deja fuera de las elecciones 2026

Suspenden por seis meses a Patricia Benavides: ¿por qué caso se declaró fundada la medida cautelar contra la fiscal suprema?

Patricia Juárez acusa a Rafael López Aliaga y Renovación Popular de buscar la desestabilización: “Es parte de su inmadurez política”

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Minería ilegal en el Congreso: proponen quitar la curul a parlamentarios sentenciados

ENTRETENIMIENTO

Bryan Torres niega intento de

Bryan Torres niega intento de feminicidio y su abogado pone en duda video de agresión: “No hay constancia”

Karla Tarazona reaparece en clínica de fertilidad con Christian Domínguez y emociona con ecografía: “Falta poco”

Gabriel Meneses expone traición de alguien cercano tras filtración de video con Sirena Ortiz: “Me sentí traicionado”

Diego André pide perdón a Pol Deportes y admite impacto de sus palabras: “Fue soberbia”

Streamer genera rechazo tras comentario racista contra Pol Deportes en vivo: “¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años?”

DEPORTES

Padre de Carlos Zambrano rompe

Padre de Carlos Zambrano rompe su silencio tras denuncia por abuso sexual contra su hijo: “Me ha contado algunas cosas”

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Tras los problemas en los Bolivarianos, Lima 2027 busca lograr todos sus objetivos: “Estamos trabajando para que se cumpla al 100%”

Alianza Lima apela a la unión para superar el difícil momento que atraviesa: “Cuando el ruido es fuerte, es cuando elegimos estar juntos”