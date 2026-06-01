ONPE reubica 386 mesas de sufragio a nivel nacional: conoce si cambió tu lugar de votación para Elecciones 2026

Ciudadanos de 15 locales de votaciones donde no se abrieron mesas el domingo, acuden a votar este lunes 13 de abril. ONPE

A pocos días de la segunda vuelta presidencial 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la reubicación de 386 mesas de sufragio en distintas regiones del país, una medida que busca garantizar mejores condiciones de seguridad, accesibilidad y organización para los ciudadanos que acudirán a votar el próximo 7 de junio.

El organismo electoral aseguró que los cambios son excepcionales y responden a factores como la indisponibilidad de algunos locales, la toma de instalaciones universitarias y recomendaciones de las autoridades encargadas de la seguridad del proceso electoral. Por ello, exhortó a los electores a consultar con anticipación su centro de votación para evitar contratiempos el día de los comicios.

¿Por qué la ONPE reubicó mesas de sufragio para la segunda vuelta?

Fotografía del lunes 13 de abril de 2026 que muestra a un integrante de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que carga una caja para empezar la instalación de una de las mesas de votación en el colegio Señor de los Milagros, en el distrito de Lurín (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó que la reasignación alcanza a 386 mesas de sufragio a nivel nacional. Según explicó, el objetivo principal es que los cambios afecten al menor número posible de votantes y que estos continúen sufragando en lugares cercanos a los que utilizaron durante la primera vuelta electoral.

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“Lo que hemos hecho es reasignar por temas como toma de locales de universidades nacionales, un total de reasignación de 386 mesas a nivel nacional (...) y el objetivo es mover lo menos posible con la finalidad de que el elector vaya siempre a su local de votación”, señaló.

Entre los principales cambios se encuentran las mesas que inicialmente funcionaban en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), en San Juan de Lurigancho; la Institución Educativa Villa Los Reyes, en Ventanilla; y la Universidad Nacional de Ucayali.

En el caso de La Cantuta, las mesas fueron trasladadas al Colegio Experimental de Aplicación de la UNE y a la institución educativa privada Nuevo Mundo. Mientras tanto, las ubicadas en Villa Los Reyes fueron derivadas a la I.E. 3720 Parroquia Nuestra Señora de la Misericordia. En Ucayali, los electores deberán acudir al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Suiza.

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La medida también comprende cambios en Lima Metropolitana. Días atrás, la ONPE confirmó la reubicación de 136 mesas instaladas durante la primera vuelta en parques y espacios abiertos de distritos como Jesús María, Lince y Miraflores.

La decisión fue adoptada tras una recomendación de las Fuerzas Armadas, que consideraron necesario trasladar estas mesas a recintos cerrados para fortalecer la seguridad y facilitar el desarrollo de la jornada electoral. Durante las elecciones del 12 de abril, estos espacios abiertos fueron acondicionados con toldos, grupos electrógenos y servicios temporales debido a la falta de locales disponibles.

Asimismo, hubo modificaciones adicionales en distritos como San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar, debido a que algunos propietarios no autorizaron nuevamente el uso de sus instalaciones para el proceso electoral.

Avanza distribución de material electoral y ONPE realiza pruebas de su sistema de cómputo

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Paralelamente a la reorganización de mesas, la ONPE informó que el despliegue del material electoral hacia las diferentes regiones del país avanza sin mayores inconvenientes.

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Bernardo Pachas destacó que, pese a algunas dificultades registradas durante el traslado, el trabajo coordinado con la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Jurado Nacional de Elecciones permitió mantener el cronograma previsto.

Según detalló, durante la jornada se realizaron envíos por 10 rutas que abastecen a 22 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). El plan contempla completar al día siguiente las últimas seis rutas pendientes, correspondientes a otras 10 oficinas electorales.

Posteriormente, el despliegue continuará en Lima y Callao. La ONPE proyecta que todo el material llegue a los locales de votación hasta la noche del viernes previo a la elección o, como máximo, durante la tarde del sábado.

La entidad también solicitó a las autoridades responsables entregar los locales de votación con anticipación para permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas, la instalación de centros de acopio y el armado de las mesas de sufragio.

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En paralelo, la ONPE desarrolló un simulacro nacional de su Sistema de Cómputo Electoral, una prueba técnica que busca verificar el correcto funcionamiento de la plataforma que procesará los resultados de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con Pachas, el ejercicio incluyó la validación del software electoral, la puesta en cero de los registros para demostrar que no existe información previa cargada en el sistema y la simulación de eventuales contingencias, como cortes de energía eléctrica.

La prueba se ejecutó en los 126 centros de cómputo de las ODPE distribuidas en todo el país, donde también se evaluó la capacidad de respuesta de los grupos electrógenos ante una eventual interrupción del suministro eléctrico.

Ante los cambios realizados y la proximidad de la jornada electoral, la ONPE reiteró el llamado a los ciudadanos para que consulten previamente su local de votación, especialmente aquellos que sufragaron en parques, espacios abiertos o distritos donde se han reportado modificaciones de último momento.

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