Keiko Fujimori antes del debate: “Lo que van a observar es la comparación de planes de gobierno, de ideas y de equipos”

La candidata Keiko Fujimori hace su ingreso al recinto del debate presidencial, acompañada por los integrantes de su fórmula presidencial, Miguel Torres y Luis Galarreta, y otros miembros de su equipo.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, asistió este sábado al Centro de Convenciones de Lima, en el distrito limeño de San Borja, para participar en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a la segunda vuelta.

La candidata presidencia llegó acompañada por los miembros de su fórmula presidencial, Luis Galarreta y Miguel Torres, así como por su abogada Giulliana Loza, el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, y el exaspirante Rafael Belaúnde Llosa.

“Me acompaña un gran equipo, como podrán ver. Además, son personas que van más allá de nuestro partido político”, indicó en una breve declaración a la prensa que la esperaba antes del evento.

“Lo más importante es que los peruanos puedan tomar una buena decisión el próximo 7 de junio. Lo que van a observar es la comparación de planes de gobierno, de ideas y de equipos”, añadió.

PUBLICIDAD

La candidata Keiko Fujimori es recibida por la prensa a su llegada al debate. En sus declaraciones, resalta la importancia de que los ciudadanos tomen una buena decisión en las próximas elecciones del 7 de junio.

La hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien se presenta por cuarta vez a la carrera presidencial, ya participó en debates previos: uno contra Ollanta Humala en 2011, dos frente a Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y también dos ante Pedro Castillo en 2021.

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), su rival en el balotaje del próximo 7 de junio, protagonizará su primer cara a cara en una segunda vuelta, aunque ya tuvo un breve cruce con Fujimori durante la primera ronda, cuando el candidato la cuestionó por su rol familiar y ella replicó calificándolo de “cobarde”.

El ganador de estos comicios asumirá la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, tras una década de inestabilidad política, con ocho presidentes distintos, luego de sucesivas destituciones promovidas desde el Congreso, ámbito donde el fujimorismo ha mantenido una presencia destacada.

En desarrollo.