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Hernán Barcos rompió su silencio sobre posible llegada a Sporting Cristal tras dejar FC Cajamarca: “Tengo varias llamadas”

El ‘Pirata’ confirmó su salida del cuadro ‘azul y oro’ y habló de su eventual arribo al elenco ‘cervecero’ de cara al Torneo Clausura 2026

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El 'Pirata' jugó su último partido con el cuadro 'azul y oro' ante Alianza Lima y respondió por un eventual arribo al Rímac. (Video: Jax Latin Media)

El empate entre FC Cajamarca y Alianza Lima, disputado como parte de la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, no solo cerró la fecha: representó el último partido de Hernán Barcos con el equipo cajamarquino. Tras el encuentro, el ‘Pirata’ confirmó que deja la institución y todo apunta a que su futuro inmediato podría estar en Sporting Cristal, aunque él mismo aseguró que la decisión aún no está tomada.

No sé todavía. Tengo varias llamadas y esperando primero resolver la situación de acá y después ver a dónde vamos”, explicó ante la prensa sobre su posible destino, dejando claro que las negociaciones con otros clubes, entre ellos la entidad ‘rimense’, continúan abiertas.

Este fue mi último partido en FC Cajamarca, ya lo hablé con la dirigencia. Estamos conforme por cómo se dieron las cosas. Por ahí los objetivos desde un principio no se cumplieron, pero sí dejamos todo y el compromiso estuvo desde el día uno”, comentó. El atacante argentino subrayó que llegó al club con una meta clara, aunque admitió que “en el medio se cambiaron un montón de situaciones”, sin dejar de resaltar su profesionalismo y entrega hasta el final.

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Julio Peña confirmó llegada del 'Pirata' al Rímac para el Torneo Clausura 2026. (Fútbol Satélite)

En su despedida, el delantero dedicó palabras de agradecimiento a la afición de FC Cajamarca: “Muchas gracias, muy agradecido porque siempre me han tratado muy bien, con mucho cariño. Siempre los voy a llevar conmigo”.

Hernán Barcos sobre el éxodo de jugadores en FC Cajamarca

El plantel de FC Cajamarca experimentará una notable salida de futbolistas en los próximos días debido a los diversos problemas que han surgido en el club. Ante las consultas sobre quiénes más dejarán la institución, Hernán Barcos optó por no profundizar: “Pregúntenle al presidente, a la dirigencia, yo no sé”.

Consultado sobre si lamentaba haber recomendado a jugadores llegar al equipo, el argentino fue enfático: “No me arrepiento de nada. Uno toma las decisiones porque las ve así en su momento. Después pueden salir bien o mal, pero no me arrepiento. Creo que acá traté de hacer las cosas bien siempre y los chicos que se van o que se quedan, no depende de mí”. El experimentado delantero sostuvo que su rol era acompañar y, en caso de salidas, ayudar a quienes buscan nuevos horizontes.

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Con la partida de Barcos, se suma una baja sensible al éxodo que ya afectaba a FC Cajamarca, cuya dirigencia deberá trabajar para recomponer un equipo competitivo de cara a la segunda mitad del año.

Hernán Barcos junto a Tomás Andrade y Pablo Lavandeira, llamados a ser las figuras de FC Cajamarca en la Liga 1 2026. - créditos: FC Cajamarca
Hernán Barcos, Tomás Andrade y Pablo Lavandeira fueron llamados a ser las figuras de FC Cajamarca en la Liga 1 2026. - créditos: FC Cajamarca

Hernán Barcos sobre el empate de FC Cajamarca y Alianza Lima

El empate ante Alianza Lima tuvo un significado especial para Hernán Barcos, quien enfrentó a su exequipo en calidad de rival. “Lindo siempre estar, ahora desde el otro lado. La gente siempre me ha tratado con mucho cariño y respeto, eso no se compra”, compartió el delantero, recordando su paso por la institución ‘blanquiazul’ y la conexión con su hinchada.

En relación a la actualidad del elenco ‘íntimo’ y su desempeño en el Torneo Apertura, el ‘Pirata’ opinó sobre la importancia de la paciencia en los procesos futbolísticos: “Todo proceso lleva tiempo. Nosotros acá llegamos con 15 o 16 jugadores nuevos, entonces había que tener proceso, había que tener paciencia. No se tuvo, se cometieron muchos errores en el medio y hoy se muestra que con paciencia las cosas mejoran”.

El delantero también respondió a las muestras de afecto de los hinchas de Alianza Lima, quienes corearon su nombre en las tribunas del estadio Héroes de San Ramón: “Muy lindo el hincha de Alianza. El hincha sabe que yo tengo un cariño, un respeto y una admiración, y eso no va a cambiar nunca”. De este modo, Barcos reafirmó el vínculo que mantiene con el club limeño y su gente, más allá de lo que pueda significar un arribo a Sporting Cristal.

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