Perú se subió al podio: derrotó a Canadá y conquistó la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026

La selección peruana celebrando el triunfo ante Canadá en el duelo por el tercer lugar. Crédito: NORCECA

La selección peruana Sub 17 de vóley culminó su participación en la Copa Panamericana 2026 con una valiosa medalla de bronce, luego de imponerse a Canadá en un intenso duelo por el tercer lugar disputado en Tegucigalpa, Honduras. El equipo dirigido por Marcello Bencardino logró una sufrida victoria en cinco sets con parciales de 25-18, 21-25, 21-25, 25-19 y 15-10, en un compromiso que exigió el máximo esfuerzo de las ‘matadorcitas’.

El encuentro comenzó con buenas sensaciones para el combinado nacional, que se mostró sólido en el primer set y logró imponerse por 25-18 gracias a un juego ordenado y efectivo en ataque. Sin embargo, el desarrollo del partido se tornó más complicado en los siguientes parciales, donde el conjunto canadiense reaccionó y aprovechó algunos errores del cuadro peruano para quedarse con el segundo y tercer set de forma consecutiva.

Con el marcador en contra y la presión de quedar fuera del podio, Perú mostró carácter y determinación para revertir la historia. En el cuarto set, las dirigidas por Bencardino ajustaron su bloqueo, mejoraron la recepción y recuperaron la intensidad en ataque, lo que les permitió imponerse por 25-19 y forzar un quinto y decisivo parcial.

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En el tie-break, las ‘matadorcitas’ sacaron a relucir su mejor versión. Con mayor concentración en los puntos clave y una defensa sólida, el equipo nacional tomó rápidamente la ventaja y supo sostenerla hasta el final. El 15-10 definitivo desató la celebración del conjunto peruano, que aseguró así el tercer lugar del torneo continental.

FPV felicitó a la selección nacional por el tercer lugar obtenido en la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FPV

La victoria no solo significó una medalla de bronce, sino también una muestra de madurez competitiva para un equipo que fue creciendo a lo largo del certamen. En varios pasajes del partido, la selección peruana tuvo que resistir la presión de su similar de Canadá, especialmente cuando el rival se puso en ventaja tras ganar dos sets consecutivos, pero la respuesta anímica fue clave para sostener la remontada.

Una campaña positiva en Tegucigalpa

Más allá del resultado final, la participación de Perú en la Copa Panamericana Sub 17 dejó aspectos positivos de cara al futuro. El equipo patrio terminó en el primer lugar de su grupo en la fase inicial, mostrando un rendimiento sólido que le permitió avanzar con buenas sensaciones a la etapa decisiva del torneo.

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En semifinales, sin embargo, el conjunto dirigido por Bencardino no pudo superar a Venezuela en un duelo exigente que se definió en un contexto de alta intensidad con parciales muy apretados. Aquel encuentro dejó a las ‘matadorcitas’ fuera de la lucha por el título, pero con la oportunidad de disputar el tercer puesto, instancia en la que lograron reponerse con una actuación convincente ante Canadá.

Selección peruana se quedó con el tercer lugar de la Copa Panamericana Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: NORCECA

Un paso importante hacia el Mundial Sub 17

Este tercer lugar representa un avance importante en el proceso de formación del equipo dirigido por Marcello Bencardino. La Copa Panamericana Sub 17 funcionó como una exigente prueba de nivel, permitiendo medir el progreso del plantel frente a rivales de alto calibre y consolidar su crecimiento competitivo a lo largo del torneo.

Con la experiencia acumulada en Tegucigalpa, la selección peruana ahora centra su preparación en su próximo gran reto: el Mundial Sub 17 de vóley, que se disputará en agosto en Chile. El objetivo será seguir fortaleciendo el juego colectivo y llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista, donde buscará ser protagonista y reafirmar la evolución mostrada en este certamen continental.

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