Robert Burneo, presidente del JNE, previo al debate: "Lo importante es que los ciudadanos formen un voto consciente este 7 de junio"

En la antesala del Debate Presidencial, el titular del JNE, Roberto Burneo, subraya la importancia de este evento para que la ciudadanía conozca las propuestas de los candidatos y pueda emitir un voto consciente e informado. | JNE

El magistrado Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, concedió una entrevista en la antesala del debate presidencial del 31 de mayo entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, el último cara a cara antes de la segunda vuelta del 7 de junio. En declaraciones, Burneo describió la logística del encuentro, el papel de los jóvenes en estas elecciones y los plazos previstos para la proclamación de resultados.

Burneo subrayó que el debate fue el resultado de un proceso de negociación directa entre el JNE y las organizaciones políticas. Las conversaciones abarcaron la fecha del encuentro, el tipo de formato, la metodología y el orden de intervención de cada candidato. “Ha sido un trabajo articulado, inclusive de madrugada, organizando todo esto para el ciudadano”, señaló el magistrado.

El debate se estructuró en cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana; fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos; educación y salud; y economía, empleo y reducción de la pobreza.

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Para Burneo, el propósito central del debate trasciende la presentación de los candidatos: “Lo importante es que los ciudadanos puedan fortalecer y formar su voto informado, su voto consciente, y finalmente tomen la decisión de ir a votar el siete de junio masivamente”.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, destacó la importancia de un voto informado y consciente para la democracia peruana.

Más de 2,5 millones de jóvenes votan por primera vez en segunda vuelta

El presidente del JNE dedicó una parte de su intervención a los votantes jóvenes, a quienes describió como un segmento determinante del electorado. Indicó que 2,5 millones de jóvenes participan por primera vez en una segunda vuelta presidencial, dentro de un universo de más de seis millones de electores menores de 30 años habilitados para estos comicios.

Burneo precisó que el JNE incorporó preguntas ciudadanas al formato del debate a través de la campaña “Participa y decide”, para la que recibió cerca de mil preguntas, muchas de ellas enviadas por jóvenes. Los bloques de empleo, economía, salud y educación, dijo, responden directamente a las inquietudes de ese sector. “Quieren saber cuál va a ser su futuro, quién de las dos propuestas garantizaría ello en los próximos cinco años”, afirmó.

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Más de 2,5 millones de jóvenes votan por primera vez en una segunda vuelta presidencial en un universo de seis millones de electores menores de 30 años. REUTERS/Angela Ponce

El despliegue del material electoral: Lima lista el viernes 5

Sobre la logística del proceso, Burneo informó que el material electoral ya estaba desplegado en casi 100% de las sedes internacionales al momento de la entrevista. Para Lima Metropolitana y localidades cercanas, el cronograma prevé la preparación del material a partir del martes y su distribución el viernes 5 de junio, de modo que el sábado 6 esté instalado en todos los locales de votación.

El magistrado precisó que los locales abrirán a las seis de la mañana, pero que la votación ciudadana comenzará a las siete. La apertura anticipada está destinada a que los miembros de mesa reciban el material, organicen las mesas de sufragio y garanticen una jornada ordenada. Para los peruanos en el exterior, la jornada electoral arranca el sábado 6 de junio, dado que ciudades como Sydney ya se encuentran en domingo por diferencia horaria.

Miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) supervisan el cargamento de material electoral en un camión para la segunda vuelta de las elecciones en Perú. (JNE)

La proclamación de resultados: hasta un mes después del 7 de junio

Burneo abordó también uno de los puntos que genera mayor expectativa en la ciudadanía: cuándo se conocerán los resultados definitivos. Explicó que el sistema electoral peruano contempla varias instancias antes de la proclamación oficial. Tras el cierre de la jornada, se realiza el escrutinio de las actas. Las actas observadas por la ONPE y los recursos de nulidad que presenten las organizaciones políticas son resueltos en primera instancia por los jurados electorales especiales, con posibilidad de apelación ante el pleno del JNE.

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“Estamos yendo a los términos más ambiciosos: casi un mes después del día de la votación para poder proclamar resultados totales", indicó Burneo. Llamó a la ciudadanía a mantener la calma y actuar con responsabilidad durante ese período. “El Jurado va a actuar con independencia y objetividad”, afirmó.

Al cierre de la entrevista, Burneo invocó a los peruanos a concurrir masivamente a las urnas el 7 de junio y a consultar la página de voto informado del JNE, donde están disponibles las propuestas de ambos candidatos finalistas. “Garantizamos que va a ser una jornada totalmente ordenada y que puedan ejercer su voto con tranquilidad”, concluyó el magistrado.