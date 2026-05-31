Aldo Olcese acusó a la FPF de haber incidido en el mal presente de Deportivo Municipal: “Le tienen cólera al club”

Aldo Olcese afirmó que Deportivo Municipal recibió sanciones más severas que otros clubes y acusó a la FPF de actuar con animadversión hacia una institución golpeada por la crisis. (Aldo Olcese)

No se calló nada. El expresidente de Deportivo Municipal, Aldo Olcese, atribuyó parte del mal momento del club edil a decisiones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El exvolante afirmó , en diálogo con “La Hora de Lalo” de Radio Ovación, que al “Muni” se le castigó con un rigor que, según su versión, no se replicó en otros casos similares.

En la misma entrevista, opinó sobre el Torneo Apertura y elogió la campaña de Alianza Lima, con una defensa directa del técnico Pablo Guede y del directivo Franco Navarro.

Críticas a la FPF y el foco en las sanciones a Municipal

Olcese marcó distancia entre el sentir de las hinchadas y el de la dirigencia federativa. “Sé que los hinchas de diferentes equipos no le tiene cólera al Municipal, pero creo que la Federación sí le tiene un poco de cólera al Municipal”, señaló en la conversación radial, antes de insistir en que en años recientes el club resultó perjudicado.

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El exdirigente profundizó su reclamo al referirse a los castigos por incumplimientos. “En los últimos años ‘fregaron’ al Municipal y no a otro equipos, sabemos que el equipo incumplió, pero otros también y a esos equipos no los sancionaron”, dijo. En su planteamiento, el eje no pasa por desconocer que existieron faltas, sino por cuestionar la disparidad en el trato disciplinario.

Deportivo Municipal llega a esta temporada luego de haber sido expulsado de la Liga 3 y de quedar encuadrado en la Copa Perú, torneo al que retorna en 2026 desde la Etapa Departamental. La situación se da en un contexto de problemas económicos que, de acuerdo con la información disponible, acompañaron al club en los últimos tiempos y condicionaron su desempeño institucional y deportivo.

El regreso a la Copa Perú: etapa, formato y calendario

Deportivo Municipal iniciará su camino en la Copa Perú 2026 desde la Liga Departamental de Lima, con una serie de ida y vuelta que marcará su intento de volver al ascenso. (Deportivo Municipal)

La campaña de Deportivo Municipal en la Copa Perú comenzará en la Liga Departamental de Lima, etapa definida tras el descenso desde la Liga 3. Para ese tramo, el sorteo estableció que su primer rival será el equipo que finalice como subcampeón en la Liga Provincial de Cañete.

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El cruce se disputará en partidos de ida y vuelta. Según lo previsto, el primer encuentro se jugaría en el sur de la región de Lima, mientras que la revancha se realizaría en Chorrillos, con la Cancha de Los Muertos como escenario probable para el choque decisivo de la llave.

En la Liga Departamental de Lima participarán 24 equipos, emparejados en un sorteo. Los duelos de ida se programaron para el 27 y 28 de junio, y los partidos de vuelta para el 4 y 5 de julio. Los ganadores de las 12 llaves avanzarán a la Fase 2 y se les sumarán los cuatro mejores perdedores, con el objetivo de completar a los 16 clasificados.

Para determinar a esos mejores perdedores se considerarán puntos y goles**, con una tabla comparativa entre los 24 competidores que servirá como criterio de desempate y ordenamiento. En esta etapa, salvo la final, todas las rondas se jugarán con el sistema de ida y vuelta.

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La final de la Liga Departamental de Lima se disputará a partido único el domingo 23 de agosto. Los dos finalistas accederán a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026, instancia que representa la meta deportiva inmediata para un club que busca reencauzar su rumbo y acercarse a la Liga 2 o la Liga 3 del fútbol peruano.

En ese trayecto, el “Muni” podría encontrarse con rivales tradicionales del circuito regional. Entre los posibles contrincantes aparecen Walter Ormeño y Bella Esperanza, además del vigente campeón regional de Lima, Real Huarcos, según el escenario de emparejamientos que podría configurarse en las fases posteriores.

La mirada sobre Alianza Lima y el respaldo a Pablo Guede

Aldo Olcese defendió el trabajo de Pablo Guede en Alianza Lima y aseguró que el técnico silenció críticas con resultados, además de valorar el aporte de Franco Navarro. (Alianza Lima)

Olcese también se pronunció sobre la campaña de Alianza Lima en el Torneo Apertura y enfocó su análisis en el arranque del equipo y en la valoración del trabajo del entrenador. “Alianza empezó ganando, no como quería el hincha”, sostuvo, antes de remarcar que el rendimiento se consolidó pese a críticas iniciales.

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En esa misma línea, defendió con énfasis la conducción del técnico. “El 70% le deben un saludo al profesor Guede, mucho hablaban mal y él terminó callando bocas”, afirmó, aludiendo a cuestionamientos previos que, según su lectura, perdieron sustento con los resultados.

El exdirigente incluyó en ese reconocimiento a un integrante clave del área deportiva. “Tanto él como los Franco Navarro, quienes han hecho un trabajo importante y espero que a fin de año salgan campeones nacionales”, declaró, en referencia a la expectativa de que el club cierre la temporada con el título.

Sus comentarios se dieron en un mismo marco: una entrevista que combinó balance futbolístico del Apertura con una denuncia directa sobre el trato institucional hacia Deportivo Municipal, equipo que en 2026 afrontará el desafío de la Copa Perú desde la etapa departamental con el objetivo de recuperar terreno en el sistema de ligas del país.

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