Mes Jubilar de Cusco: conoce las principales actividades y celebraciones que podrás disfrutar durante junio

Cusco se prepara para un mes de junio lleno de celebraciones y eventos culturales. (Composición: Infobae / Andina)

Las celebraciones por el Mes Jubilar de Cusco convertirán durante junio a la capital histórica del Perú en el principal escenario de actividades culturales, artísticas y tradicionales. La programación prevista para estas fechas reunirá a miles de residentes y visitantes en distintos espacios del centro histórico, con una agenda que incluye ceremonias ancestrales, presentaciones de danza, desfiles cívicos y exhibiciones alegóricas.

La festividad constituye uno de los momentos más importantes del calendario cultural cusqueño. Instituciones educativas, organizaciones públicas, empresas privadas y agrupaciones artísticas participarán en una serie de actos destinados a resaltar las expresiones culturales de la región y fortalecer la presencia de sus tradiciones en espacios públicos.

Según la Empresa Municipal de Festejos de Cusco (Emufec), las actividades se extenderán a lo largo de todo el mes y tendrán como escenario principal la Plaza Mayor, también conocida como Hawkaypata, además de diversas calles del centro histórico. La programación busca congregar a públicos de distintas edades mediante propuestas que abarcan música, danza y manifestaciones culturales representativas de la región.

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Una ceremonia ancestral abrirá las celebraciones

Desfile cívico. (Foto: Andina)

El inicio oficial de las actividades tendrá lugar con una ofrenda a la Pachamama en la Plaza de Armas de Cusco. Durante este acto tradicional, las autoridades presentarán un “despacho” elaborado con diversos elementos simbólicos, alimentos, dulces y hojas de coca, envueltos en una tela de inspiración inca.

La ceremonia constituye una expresión de agradecimiento a la madre tierra por los recursos que proporciona a las comunidades andinas. Además, representa una petición colectiva para que las actividades programadas durante el mes se desarrollen en un ambiente de armonía y participación ciudadana.

Universidades y centros educativos protagonizarán los primeros desfiles

Las primeras semanas de junio estarán marcadas por la participación de instituciones académicas. El calendario preparado por Emufec contempla la presencia de delegaciones universitarias y escolares que exhibirán danzas tradicionales y expresiones artísticas representativas de distintas zonas de la región.

La Universidad Tecnológica de Los Andes abrirá esta etapa con una presentación programada para el 5 de junio. Posteriormente participarán instituciones educativas de nivel inicial, así como delegaciones de la Universidad Andina del Cusco y de la Universidad Continental.

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Durante la segunda quincena también desfilarán estudiantes de institutos superiores y Centros de Educación Técnico-Productiva (Cetpro), además de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). Los días posteriores estarán dedicados a las presentaciones de escolares de primaria y secundaria, tanto de instituciones públicas como privadas.

Las mascotas tendrán una jornada especial en la Plaza Mayor

Corpus Christi en Cusco. (Foto: Andina)

Uno de los eventos más particulares de la programación se desarrollará el 13 de junio. Ese día, las mascotas de numerosas familias cusqueñas participarán en un desfile donde lucirán vestimenta típica junto a sus propietarios.

La actividad comenzará desde las 08:30 horas y reunirá a ciudadanos que acudirán con perros y otros animales domésticos caracterizados con trajes inspirados en las tradiciones regionales. La propuesta forma parte de las actividades que buscan ampliar la participación de distintos sectores de la población en las celebraciones jubilares.

Delegaciones de todo el país mostrarán la diversidad cultural peruana

El mismo 13 de junio también se realizará el tradicional Desfile de Saludo del Perú. Delegaciones procedentes de distintas regiones exhibirán danzas, música y manifestaciones culturales representativas de sus lugares de origen.

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Al día siguiente se efectuará el izamiento del pabellón nacional y de la bandera del Cusco. La programación incluye además un desfile organizado por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) y una presentación de agrupaciones de adultos mayores vinculadas a EsSalud.

Estas actividades permitirán mostrar la diversidad cultural existente en distintas partes del país dentro del marco de las celebraciones cusqueñas.

Alegorías gigantes y sátira social marcarán una de las jornadas centrales

La Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito celebró el mes jubilar del Cusco con una muestra de escultura, danza, crítica y color. (Composición: Infobae)

El 20 de junio tendrá lugar una de las actividades más esperadas del calendario festivo. La Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito presentará alegorías de gran formato que recorrerán la Plaza Mayor.

Cada año, estas exhibiciones convocan a una gran cantidad de asistentes debido a las representaciones artísticas y los mensajes satíricos vinculados con acontecimientos de actualidad. La jornada incluirá además el desfile conmemorativo por el 75 aniversario de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega.

Provincias, empresas y organizaciones participarán en los actos principales

La programación continuará el 21 de junio con el Corso de las Empresas, espacio destinado a organizaciones privadas que respaldan las festividades y que aprovecharán la ocasión para mostrar su presencia en la ciudad.

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El 22 de junio arribarán a Cusco delegaciones de las trece provincias de la región. Los grupos participantes presentarán danzas tradicionales y expresiones culturales vinculadas con sus respectivas localidades.

Un día después se desarrollará el Gran Desfile Cívico, una de las actividades más extensas del calendario. Barrios, instituciones públicas, organizaciones culturales, asociaciones civiles y entidades privadas recorrerán las principales vías de la ciudad en una jornada que suele prolongarse durante varias horas.

Los escolares cerrarán una de las últimas jornadas festivas

Entre las actividades programadas para los días finales figura el desfile de comparsas y alegorías de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega, previsto para el 25 de junio.

Los estudiantes de primaria y secundaria recorrerán diversas calles desde la avenida de La Cultura, donde se ubica el centro educativo. Familias cusqueñas y visitantes podrán observar representaciones artísticas, comparsas y expresiones culturales preparadas especialmente para el Mes Jubilar, una celebración que durante junio concentrará gran parte de la actividad cultural de la ciudad.

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Calendario de actividades del Mes Jubilar de Cusco

1 de junio: Ofrenda a la Pachamama en la Plaza de Armas o Hawkaypata.

5 de junio: Desfile de danzas de la Universidad Tecnológica de Los Andes (Utea).

8 de junio: Presentación de instituciones educativas de nivel inicial.

9 de junio: Participación de delegaciones de la Universidad Andina del Cusco.

10 de junio: Desfile de la Universidad Continental.

13 de junio (08:30 horas): Desfile de mascotas con trajes típicos junto a sus propietarios.

13 de junio: Gran Desfile de Saludo del Perú con delegaciones de diversas regiones.

14 de junio: Izamiento del pabellón nacional y de la bandera del Cusco, desfile de Gercetur y presentación de danzas de adultos mayores de EsSalud.

15 de junio: Desfile de estudiantes de institutos superiores y Cetpros.

16 de junio: Participación de las escuelas profesionales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).

17 de junio: Desfile de escolares de nivel primario.

18 de junio: Presentación de estudiantes de nivel secundario de instituciones públicas y privadas.

20 de junio: Exhibición de alegorías gigantes de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito y desfile por los 75 años de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega.

21 de junio: Corso de las Empresas.

22 de junio: Llegada y presentación de delegaciones de danzas de las trece provincias de la región Cusco.

23 de junio: Gran Desfile Cívico con participación de barrios, instituciones públicas, privadas y organizaciones culturales.

25 de junio: Desfile de comparsas y alegorías de la Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega.