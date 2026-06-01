Dina Boluarte desliza respaldo a Keiko Fujimori en segunda vuelta: “El Perú no necesita regresar a modelos que fracasaron”

La expresidenta Dina Boluarte insinuó este viernes que respaldará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta, que se celebrará el próximo 7 de junio y en la que competirá con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
En una columna publicada en el diario La Noticia, la exjefa de Estado reapareció y afirmó que “muchas decisiones debieron tomarse pensando no en la popularidad inmediata, sino en la preservación de la democracia, la estabilidad y el futuro del país”, en referencia a su destitución por el Congreso.
Según Boluarte, “con el paso del tiempo, el Perú deberá evaluar este periodo con serenidad y perspectiva histórica. (...) el país necesita estabilidad democrática, inversión, institucionalidad y capacidad de ejecución. No necesita volver a empezar desde cero ni alimentar más enfrentamientos”.
“Sería injusto desconocer que millones de peruanos mejoraron sus condiciones de vida gracias a un modelo económico abierto al mundo, complementado con políticas públicas que permitieron expansión de infraestructura, conectividad y oportunidades”, agregó.
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Reconoció además que “el crecimiento económico por sí solo no basta”, pues “existen brechas profundas que el Estado no logró cerrar con la velocidad que la ciudadanía esperaba”.
La exmandataria sostuvo que el debate de cara a balotaje de este domingo no puede limitarse a “consignas ideológicas”, ya que el país “no necesita regresar a modelos estatistas que ya fracasaron en América Latina y el mundo, pero tampoco puede conformarse con una visión indiferente frente a las desigualdades y necesidades sociales”.
“No podemos debilitar el pilar que sí ha sostenido buena parte de nuestro avance, la libertad económica. Esa libertad, expresada en inversión privada, apertura de mercados, estabilidad macroeconómica y reglas razonablemente previsibles, ha sido uno de los principales motores del crecimiento peruano en las últimas décadas”, afirmó en referencia al modelo económico que diferencia a Fujimori de Sánchez, aliado del expresidente Pedro Castillo.
“Las próximas elecciones deben representar una oportunidad de reflexión colectiva. No se trata únicamente de elegir personas. Se trata de definir qué tipo de país queremos construir en las próximas décadas. Si queremos recuperar la confianza, inversión y capacidad de desarrollo, el Perú no puede quedar atrapado en la confrontación ideológica permanente”, avanzó.
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Boluarte asumió la jefatura del Estado en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado y terminó su gestión marcada por altos niveles de desaprobación, mientras diversos sectores la acusaban de incapacidad, frivolidad y hasta de “asesina”.
Una de las primeras figuras con las que sostuvo un encuentro fue la hija y sucesora política de Alberto Fujimori (1990-2000), en el marco de una serie de conversaciones impulsadas por el Ejecutivo para tratar la inestabilidad institucional y los conflictos sociales presentes en el país.
La semana pasada, a candidata declaró haber pedido “perdón” en la región altiplánica de Puno por las muertes registradas durante las protestas entre diciembre de 2022 y 2023 en contra de la gestión de la exmandataria.
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