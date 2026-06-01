Magaly Medina aplaude el empoderamiento de Suheyn Cipriani tras su paso por el Miss Grand International All Stars

La conductora de televisión Magaly Medina dedicó palabras de reconocimiento a Suheyn Cipriani por su desempeño durante el Miss Grand International All Stars 2026 en Tailandia, resaltando su actitud en la pasarela y el crecimiento personal que ha exhibido en el certamen internacional. “Esa es la Suheyn que queremos ver, no la que no se valora”, afirmó Medina, quien destacó la seguridad y empoderamiento mostrados por la modelo peruana en las etapas previas a la final.

La participación de Cipriani en la competencia internacional generó expectativas en el público y fue objeto de análisis por parte de figuras de la televisión peruana. Medina elogió el desenvolvimiento de la modelo y la manera en la que desafió los estereotipos asociados a su carrera anterior en la televisión local.

Una actuación que genera elogios y debate

Magaly Medina valoró la presencia escénica y la disciplina de Suheyn Cipriani durante el certamen, destacando su dominio del inglés y la seguridad proyectada en la pasarela. “Ella está destacando entre todas las concursantes. Es una chica muy guapa, mírenla a ella, toda creída de sí misma, sabiéndose guapa, sintiéndose segura sobre la pasarela”, sostuvo la conductora en su programa.

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La periodista también se refirió a la historia personal de Cipriani, señalando que la seguridad mostrada en el escenario debería reflejarse en las decisiones tomadas en el ámbito privado.

Magaly Medina elogia la seguridad y el empoderamiento de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026, resaltando su desempeño como representante peruana.

“Esa es la Suheyn que queremos ver, no una Suheyn que se boicotea a sí misma, que se dispara a los pies, que no se valora y que no se quiere y por eso se mete con cada mequetrefe que se le cruza en el camino. Esa es la Suheyn que queremos ver cuando regrese, con corona o sin ella”, comentó la conductora de espectáculos.

Durante la etapa preliminar del concurso, Cipriani desfiló con un vestido rojo y ofreció un discurso que enfatizó su resiliencia y su compromiso social.

La modelo compartió: “Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños, y he apoyado iniciativas junto a instituciones en Perú. Quiero inspirar a otros, demostrar que todo es posible y dejar un legado significativo como reina”.

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Su desempeño fue reconocido por el jurado, que le otorgó uno de los puntajes más altos de la noche, con una nota promedio de 9,4 sobre 10.

Contratiempos, resiliencia y reacciones tras la final

Aunque Suheyn Cipriani alcanzó el Top 10 en la final del Miss Grand International All Stars, un incidente con su vestido en la ronda de gala afectó su concentración, según relató la modelo. La representante peruana explicó que el cierre de su atuendo se rompió minutos antes de salir a pasarela, situación que influyó en su desenvolvimiento durante la presentación ante el jurado.

Magaly Medina resalta la espectacular participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International en Tailandia. La modelo peruana demuestra confianza y una figura increíble en la pasarela, dejando a todos boquiabiertos. Video: ATV / Magaly TV La Firme

“Estaba ahí yo parada con el vestido completamente roto de la parte del cierre, los chicos cosiendo, la producción llamándome como que: ‘Peru, Peru’. Y yo estaba como: ‘give me a moment’”, describió Cipriani.

A pesar de los contratiempos, la actuación de Cipriani fue valorada por el público y por especialistas en concursos internacionales. La modelo agradeció el respaldo recibido a través de sus redes sociales y remarcó el aprendizaje obtenido durante el proceso.

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La relación de la modelo con su pasado sentimental también fue materia de comentario público. Antes del certamen, en el pódcast ‘Aquí entre nos’, Cipriani habló sobre el final de su relación con el streamer Macarius, episodio que marcó su vida personal y que, según sus propias palabras, influyó en su visión sobre el amor y la autoestima.

Tras la final de la competencia, la directora del Miss Perú, Jessica Newton, también resaltó el esfuerzo y la evolución de Cipriani, enviando un mensaje público de reconocimiento. “Mi reina lo hiciste espectacular. Gracias por tu compromiso y todo tu esfuerzo, competir contigo ha sido un regalo y verte gritar Perú con todo el corazón un orgullo…”, compartió Newton.

La experiencia de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 ha generado reacciones en la opinión pública y en la prensa de espectáculos, consolidando su imagen como representante peruana y destacando el impacto de su resiliencia tanto en el escenario como fuera de él.

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