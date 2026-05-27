Perú

Alumnos de San Marcos acuerdan la entrega de la ciudad universitaria y levantan la toma del campus

Según la UNMSM, los estudiantes levantarán la toma del campus universitario al mediodía del miércoles 27 de mayo en condiciones adecuadas

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Entrada de la Universidad San Marcos cerrada con un portón, una gran pancarta roja con letras blancas arriba y tres personas de espaldas observando
Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tomaron las instalaciones del campus el 12 de mayo en señal de protesta, con pancartas visibles en la entrada. ( CHNM Perú en X.com)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que alcanzó acuerdos durante la mesa de diálogo iniciada ayer con los representantes del grupo de estudiantes que tomó la Ciudad Universitaria con el objetivo de restablecer las actividades académicas y administrativas.

Según el comunicado emitido por la institución, la Federación Universitaria se comprometió a entregar el campus en condiciones adecuadas para reiniciar las actividades el 27 de mayo de 2026 al mediodía. Se indicó que la Defensoría del Pueblo expresó su compromiso de acompañar el proceso de entrega según lo establecido.

Entre los puntos acordados, la UNMSM indicó que publicará en su sitio web un pronunciamiento de rechazo al Proyecto de Ley Nº 12736, que plantea la reelección de rectores, vicerrectores y decanos -y que beneficia a la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón- y que el documento será remitido al Congreso de la República mediante oficio.

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Además, la universidad precisó que la UNMSM elevará el pedido sobre la culminación del mandato de la rectora, vicerrectores y órganos de gobierno a la Asamblea Universitaria para su evaluación después del 7 de junio de 2026 y antes del 26 de julio de 2026.

La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde dentro de la ciudad universitaria. Composición: Infobae
La protesta comenzó alrededor de las 5 de la tarde dentro de la ciudad universitaria. Composición: Infobae

La UNMSM también acordó permitir la participación, con derecho a voz, de un representante acreditado por la Junta Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) en sesiones de la Asamblea Universitaria, el Consejo Universitario y sus comisiones, mientras se esperan los resultados del proceso judicial con la Federación. Según la universidad, se invitará a la Junta Transitoria hasta que concluya su proceso electoral y se elija a sus integrantes debidamente acreditados.

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Estudiantes que tomaron el campus no serán denunciados

En materia disciplinaria, la UNMSM señaló que se comprometió a no impulsar procedimientos administrativos contra los estudiantes que participaron en la toma del 12 de mayo de 2026.

De igual forma, la institución indicó que se abstendrá de iniciar nuevos procedimientos o elevar actuados y que gestionará ante el Ministerio Público la desestimación de denuncias al precisar que el archivo definitivo de procesos penales corresponde exclusivamente a esa entidad.

Estudiantes rechazaron Roberto Sánchez durante la toma de San Marcos

Durante los días en los que el campus de la UNMSM fue tomado por los estudiantes, se produjo un incidente protagonizado por el candidato a la presidencia, Roberto Sánchez, que se hizo presente en la ciudad universitaria hace unos días.

Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS
Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS

A raíz del hecho, el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos manifestó su “más profundo rechazo” a la presencia de Roberto Sánchez, candidato de Junto Por el Perú (JPP), en el campus universitario, de donde fue expulsado por “intentar instrumentalizar la legítima toma con fines políticos o electorales”.

En un comunicado difundido en sus canales oficiales, el grupo estudiantil advirtió que “la movilización de los estudiantes es un acto de resistencia autónoma que responde única y exclusivamente a la defensa de la democracia universitaria, la institucionalidad y las demandas justas de un estudiantado organizado que no se vende ni se rinde”.

El gremio señaló que la Federación de Estudiantes de San Marcos cometió “un grave error político al haber permitido el ingreso” de Sánchez “sin previa coordinación ni consulta con las bases estudiantiles”.

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