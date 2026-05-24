Perú

Aniego inunda colegio de San Juan de Lurigancho: Padres rechazan posible retorno a clases virtuales

La rotura de una tubería causó una grave inundación en un colegio de Canto Grande. Los salones, patios y talleres quedaron cubiertos de lodo y agua, según reportan los docentes

Guardar
Google icon
Un masivo aniego ha inundado por completo las instalaciones del colegio Fe y Alegría N°25 en San Juan de Lurigancho, afectando a más de 3,000 estudiantes. Las imágenes muestran a los propios docentes intentando rescatar lo que pueden, mientras denuncian la pérdida de computadoras compradas con esfuerzo.

La mañana de hoy 24 de mayo, el colegio Fe y Alegría número 25, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, enfrenta una grave emergencia tras un nuevo episodio de aniego que ha afectado de manera directa la infraestructura del plantel y el trabajo de docentes, alumnos y padres de familia. Según reportó TV Perú, el agua ingresó a las aulas y destruyó numerosos equipos informáticos, además de causar daños materiales que ponen en duda el inicio de clases para cerca de tres mil estudiantes.

Este episodio no solo afectó el tránsito vehicular y averió calles, sino que también provocó la inundación del colegio. Jessica Sarmiento, docente de la institución, relató que los equipos tecnológicos fueron afectados.

PUBLICIDAD

“Tenemos computadoras que prácticamente están deshechas, todos los cables y enchufes están llenos de agua”, manifestó. La profesora subrayó que los daños se extienden a “los talleres, los salones de primaria y secundaria, muebles y material educativo”.

La afectación va más allá del daño a los equipos tecnológicos. Yesenia Ramos Caldas, madre de familia, explicó que el aula de AIP, equipada con computadoras adquiridas gracias al esfuerzo de los padres, quedó inutilizable. También detalló que el área de inicial, construida con divisiones de drywall, perdió paredes y materiales, lo que incrementa la situación de riesgo para los estudiantes más pequeños.

PUBLICIDAD

Padres y profesores del plantel en Canto Grande enfrentan daños severos en infraestructura y materiales, exigiendo una respuesta inmediata de Sedapal
Padres y profesores del plantel en Canto Grande enfrentan daños severos en infraestructura y materiales, exigiendo una respuesta inmediata de Sedapal | TV Perú

Preocupación por la continuidad de clases

Docentes y padres de familia coincidieron en que, hasta el cierre de este reporte, no se había registrado la presencia de representantes de Sedapal, entidad responsable de atender emergencias de este tipo.

“Nos han dicho que van a venir, estamos esperando la llegada de Sedapal porque deben solucionar este problema”, señaló la profesora Sarmiento. La comunidad educativa permanece en alerta, aguardando una intervención que permita iniciar la limpieza y evaluar los daños a la brevedad.

La madre de familia agregó que el comité directivo, la directora y el padre de la institución acudieron sin éxito a Sedapal durante la mañana. “Nos dijeron que en veinte minutos llegarían, pero pasaron varias horas y no tenemos respuesta”, explicó Ramos Caldas. Frente a la ausencia de soluciones, la directora del colegio presentó una denuncia en la comisaría Santa Elizabeth y solicitó la intervención de Defensa Civil para cuantificar los daños.

Padres y docentes exigen acción: añego deja tres mil alumnos sin clases en Fe y Alegría 25| TV Perú
Padres y docentes exigen acción: añego deja tres mil alumnos sin clases en Fe y Alegría 25| TV Perú

El sostenimiento del colegio Fe y Alegría 25 depende del compromiso de la congregación Santa Cruz y la colaboración de los padres de familia, quienes han asumido el costo de computadoras y mobiliario. “No contamos con apoyo estatal, todo lo hemos conseguido junto a los padres”, afirmó la profesora Sarmiento. La emergencia actual pone en duda el inicio de clases previsto para el día siguiente y podría obligar a regresar a la enseñanza virtual, lo que supone una dificultad para muchas familias. Ramos Caldas advirtió que, en hogares con varios hijos y un solo celular, las clases a distancia resultan inviables.

La preocupación por la seguridad ha crecido, dado que la ruptura de paredes deja vulnerables las instalaciones en un sector considerado de riesgo. Ramos Caldas solicitó refuerzos de seguridad, ya que el colegio queda expuesto a posibles robos tras los daños sufridos.

Comunicado de Sedapal
Comunicado de Sedapal

Temas Relacionados

San Juan de Luriganchoperu-noticiasMinisterio de EducaciónInundaciónSedapal

Más Noticias

Ignacio Buse: ¿El tenista peruano ganador del ATP 500 en Hamburgo podría llegar al TOP 10 del mundo?

Con solo 22 años, Ignacio Buse ya despierta elogios de referentes como Jaime Yzaga, quien señaló en Latina que el peruano tiene condiciones para llegar al Top 10 mundial y que su presente es solo una muestra de su potencial.

Ignacio Buse: ¿El tenista peruano ganador del ATP 500 en Hamburgo podría llegar al TOP 10 del mundo?

Ignacio Buse: ¿Quién es la persona clave que lo impulsó a ser la gran estrella del ATP 500 de Hamburgo con tan solo 22 años?

El peruano cortó una sequía de 19 años sin finales ATP para su país y ya se ubica entre los 31 mejores del mundo, tras seguir el impulso de su madre hacia el tenis profesional.

Ignacio Buse: ¿Quién es la persona clave que lo impulsó a ser la gran estrella del ATP 500 de Hamburgo con tan solo 22 años?

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 24 de mayo de 2026

El gasohol regular en Lima oscila entre S/ 18,39 y S/ 23,65 por galón, según la plataforma Facilito de Osinergmin. La diferencia entre el grifo más caro y el más barato puede superar los cinco soles. Te explicamos dónde encontrar los precios más accesibles por zona

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 24 de mayo de 2026

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

La candidata de Fuerza Popular asegura que un Congreso dividido en dos cámaras garantizaría estabilidad institucional y permitiría completar el mandato de cinco años, en un escenario donde los sondeos no muestran ventajas claras

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con goles de Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti, el equipo de Zé Ricardo pudo darle vuelta al marcador en el estadio Alberto Gallardo. Ahora deben pensar en Cerro Porteño de visita por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

¿Keiko Fujimori estima que en un Congreso Bicameral el gobierno se completaría por 5 años ya que sería ‘imposible’ una vacancia?

Segunda vuelta electoral: ONPE cierra contrato con Consorcio AFE para el reparto del material electoral

Segunda vuelta en Perú: ¿Cuáles son los desafíos que deben superar Keiko Fujimori y Roberto Sánchez si anhelan llegar a Palacio de Gobierno?

Reniec autoriza a ciudadanos votar con DNI vencido en la segunda vuelta electoral el 7 de junio

Segunda vuelta electoral: Conoce a detalle cuáles son los cambios que ha realizado Roberto Sánchez para poder ganar las presidenciales este 7 de junio

ENTRETENIMIENTO

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Mistura, película de Bárbara Mori y Christian Meier, debutó en EE.UU: gastronomía y cultura peruana en el cine internacional

Buenazo Fest: guía de horarios, espectáculos y más detalles para disfrutar la feria gastronómica este domingo 24 de mayo

Yaco Eskenazi elogia el ascenso de Nicola Porcella y hace mea culpa por no aconsejarlo en su peor momento: “Me siento en deuda con él”

Santos Bravos en Perú: apertura de puertas, horario full experience, accesos, recomendaciones y más

La emotiva despedida de Flaco Granda y Julinho tras el final de Más que fútbol en +QTV: “Me da mucha pena que termine”

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs ADT 2-1: goles y resumen de la remontada ‘celeste’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Yoshimar Yotún con definición de pecho en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026

Gol de Gustavo Cazonatti para remontada de Sporting Cristal ante ADT por Liga 1 2026

El elogio de Pablo Guede a Paolo Guerrero tras ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima: “Es el mejor, me defendió de extremo izquierdo con 42 años”

Sorpresivo gol de Jordan Guivin con especial celebración en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2026