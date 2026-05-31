Marina Mora, entre las 100 Mujeres Líderes del Perú: de Miss Perú a referente empresarial nacional

Acompáñanos en el detrás de cámaras de la sesión de fotos para '100 Mujeres Líderes Protagonistas de Portada' de la Revista Empresas & Eventos. Un vistazo exclusivo a la preparación, el glamour y la energía de mujeres que inspiran y dejan huella. Video: @revistaempresasyeventos e Instagram Premio Mujer Líder

Marina Mora figura como una de las principales referentes del liderazgo femenino en el país tras ser incluida en la edición especial ’100 Mujeres Líderes’ de la revista Empresas & Eventos, una publicación que resalta a las mujeres más influyentes del Perú por su impacto en ámbitos empresariales, sociales y profesionales.

La empresaria y exreina de belleza encabeza la portada de la edición, consolidando su posicionamiento como una de las figuras más representativas de la industria de la belleza y el emprendimiento nacional.

El reconocimiento responde a su sólida trayectoria profesional, visión empresarial y su trabajo constante en el empoderamiento femenino, tanto en el sector de la belleza como en la formación de nuevas generaciones. Mora ha impulsado proyectos enfocados en el desarrollo de competencias, imagen personal y liderazgo, contribuyendo a la creación de oportunidades para mujeres jóvenes en el Perú.

Marina Mora promueve proyectos orientados al desarrollo de competencias, imagen personal y liderazgo para mujeres jóvenes del Perú.

Un reconocimiento al esfuerzo y la inspiración femenina

La edición especial de la revista Empresas & Eventos reúne a empresarias, ejecutivas y profesionales que han dejado huella en el país desde distintos ámbitos, destacando la innovación, el impacto empresarial y las historias de resiliencia. Para la selección de las 100 mujeres líderes, un jurado especializado evaluó criterios como la trayectoria, la capacidad de inspirar y el aporte social de las candidatas.

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En declaraciones, Marina Mora expresó: “Ser parte de esta edición representa un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y al trabajo que muchas mujeres venimos realizando desde hace años para abrir espacios y generar oportunidades. Esta lista no solo destaca el éxito profesional, sino también historias de resiliencia, disciplina y propósito”.

La empresaria subrayó además la importancia de visibilizar a mujeres que inspiran en diversas industrias y regiones del país: “Creo profundamente en el poder del liderazgo femenino y en la importancia de visibilizar a mujeres que inspiran desde diferentes industrias y regiones del país”.

La publicación reconoce también a figuras como Paola Ochoa, Connie Fletcher, Selene González, Marylyn Reyes, Janeth Mendoza, Priscillia Monet, Vanessa Castañeda, Magali Merino y la artista peruana Mimy Succar, única peruana con dos premios Grammy americanos.

La revista Empresas & Eventos destaca a Marina Mora entre las 100 Mujeres Líderes del Perú por su trayectoria en el sector empresarial y belleza.

Trayectoria, resiliencia y aporte en la formación de nuevas generaciones

Marina Mora construyó su carrera pública al coronarse Miss Perú en 2001 y representar al país en Miss Universo 2002, donde alcanzó notoriedad internacional. Tras su paso por los certámenes, desarrolló una carrera empresarial enfocada en el empoderamiento femenino y la formación integral a través de la Marina Mora Escuela, donde dirige proyectos y certámenes de modelaje como el Miss Teen Model Internacional y Miss Top Model Internacional.

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En el ámbito personal, Mora ha compartido de manera abierta su experiencia con la maternidad, lograda a los 43 años mediante un tratamiento in vitro, así como los desafíos enfrentados respecto a la fertilidad y la conciliación de su vida profesional y familiar.

Además, ha hecho frente a críticas mediáticas por cambios en su aspecto físico, promoviendo la aceptación y el respeto entre mujeres. La empresaria padeció hipertiroidismo y se sometió a una manga gástrica en 2021, experiencias que fortalecieron su mensaje de autoaceptación y resiliencia.

Marina Mora, fundadora de Marina Mora Group, comparte su felicidad y gratitud al ser reconocida como 'Mujer Líder'. En sus palabras, reafirma su gran responsabilidad de seguir trabajando por las mujeres de nuestro país. Video: Instagram Premio Mujer Líder

A lo largo de los años, Mora ha impulsado espacios de crecimiento profesional para mujeres, fomentando el talento y la preparación en el sector de la belleza y el emprendimiento. Su enfoque en el desarrollo integral y la promoción de oportunidades la posiciona como una referente de inspiración para nuevas generaciones.

La inclusión de Marina Mora en la lista de las 100 Mujeres Líderes del Perú reafirma el papel del liderazgo femenino en la transformación del país y reconoce la importancia de aquellas figuras que, desde sus respectivos sectores, impulsan cambios positivos y abren nuevos caminos para las mujeres peruanas.

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