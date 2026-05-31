Seguidores de Fuerza Popular y Juntos por el Perú protagonizan incidentes en exteriores del debate presidencial en Lima

Simpatizantes de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegaron al Centro de Convenciones de Lima para respaldar a sus candidatos antes del debate. Composición: Infobae

La jornada previa al segundo debate presidencial de la segunda vuelta electoral transcurrió entre concentraciones partidarias, restricciones de tránsito y episodios de tensión en los alrededores del Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. A pocas horas del encuentro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, simpatizantes de ambas organizaciones políticas ocuparon distintos puntos cercanos al recinto para expresar su respaldo a los candidatos.

Desde la tarde, seguidores de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se instalaron en los accesos al centro de convenciones con banderas, carteles y otros distintivos partidarios. La mayor concentración se observó en la avenida Aviación, donde se reunió un numeroso grupo de militantes y simpatizantes mientras aguardaban el inicio del debate programado para las 8:00 p.m.

En paralelo, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad que incluyó cierres viales y restricciones vehiculares en calles aledañas al recinto. Las medidas buscaron facilitar el desplazamiento de las delegaciones participantes y mantener el orden público durante la actividad electoral.

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Las calles aledañas a la sede del debate se llenan de color y fervor político. Cientos de seguidores se movilizan para alentar a sus candidatos horas antes del encuentro clave de la segunda vuelta electoral. Canal N

Escala la tensión entre simpatizantes en los exteriores del recinto

El escenario cambió conforme avanzaron las horas. Los primeros incidentes entre simpatizantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se registraron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, donde un grupo de seguidores fujimoristas acorraló a un simpatizante de la agrupación rival, según reportó RPP. En medio de la tensión, también se reportó el lanzamiento de líquidos, presuntamente agua y gaseosa, durante los enfrentamientos verbales entre ambos bandos.

Minutos después, un incremento de la tensión en la cuadra 24 de la avenida Aviación. La llegada de más simpatizantes de Juntos por el Perú con grandes banderolas coincidió con un fuerte enfrentamiento verbal entre seguidores de ambas agrupaciones políticas. De acuerdo con la transmisión, los participantes intercambiaron insultos y expresiones ofensivas en medio de una creciente confrontación.

RPP señaló que previamente se había instalado un cordón policial para mantener separados a ambos grupos. Sin embargo, los agentes se retiraron del lugar poco después, situación que coincidió con el deterioro del clima de orden público. Además, se advirtió que la ausencia de efectivos facilitó nuevos incidentes y elevó el riesgo de una confrontación mayor.

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La cobertura también informó que algunos objetos y líquidos alcanzaron a integrantes de la prensa que realizaban la cobertura desde la zona. Ante esta situación, se exhortó a las autoridades a reforzar la presencia policial en los alrededores del recinto para evitar nuevos altercados.

Tránsito bloqueado y presencia policial reducida

Partidarios de Roberto Sánchez muestran su apoyo con pancartas en las calles de Lima, calentando el ambiente para el enfrentamiento verbal con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. - Latina Noticias

Los incidentes generaron un impacto directo en la circulación vehicular. La avenida Aviación quedó completamente bloqueada en el tramo próximo al Centro de Convenciones de Lima, lo que afectó tanto al transporte público como al tránsito particular.

Durante los momentos de mayor tensión, la presencia policial resultó limitada frente a la cantidad de personas concentradas en el lugar. Se informó que únicamente un reducido grupo de agentes llegó posteriormente al sector para intentar recuperar el control de la situación y separar a los simpatizantes enfrentados.

El medio también indicó que Fuerza Popular mantenía una presencia considerablemente mayor en comparación con Juntos por el Perú. Pese a esa diferencia numérica, ambos grupos protagonizaron intercambios verbales y reclamos políticos que mantuvieron un ambiente de tensión en las horas previas al debate.

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Mientras continuaban las restricciones de tránsito y los operativos de seguridad, las autoridades permanecían atentas al desarrollo de los acontecimientos en San Borja, a la espera del inicio del segundo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.