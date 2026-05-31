Seguidores de Fuerza Popular y Juntos por el Perú protagonizan incidentes en exteriores del debate presidencial en Lima

La jornada previa al segundo debate presidencial de la segunda vuelta electoral transcurrió entre concentraciones partidarias, restricciones de tránsito y episodios de tensión en los alrededores del Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. A pocas horas del encuentro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, simpatizantes de ambas organizaciones políticas ocuparon distintos puntos cercanos al recinto para expresar su respaldo a los candidatos.
Desde la tarde, seguidores de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se instalaron en los accesos al centro de convenciones con banderas, carteles y otros distintivos partidarios. La mayor concentración se observó en la avenida Aviación, donde se reunió un numeroso grupo de militantes y simpatizantes mientras aguardaban el inicio del debate programado para las 8:00 p.m.
En paralelo, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad que incluyó cierres viales y restricciones vehiculares en calles aledañas al recinto. Las medidas buscaron facilitar el desplazamiento de las delegaciones participantes y mantener el orden público durante la actividad electoral.
PUBLICIDAD
Escala la tensión entre simpatizantes en los exteriores del recinto
El escenario cambió conforme avanzaron las horas. Los primeros incidentes entre simpatizantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú se registraron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, donde un grupo de seguidores fujimoristas acorraló a un simpatizante de la agrupación rival, según reportó RPP. En medio de la tensión, también se reportó el lanzamiento de líquidos, presuntamente agua y gaseosa, durante los enfrentamientos verbales entre ambos bandos.
Minutos después, un incremento de la tensión en la cuadra 24 de la avenida Aviación. La llegada de más simpatizantes de Juntos por el Perú con grandes banderolas coincidió con un fuerte enfrentamiento verbal entre seguidores de ambas agrupaciones políticas. De acuerdo con la transmisión, los participantes intercambiaron insultos y expresiones ofensivas en medio de una creciente confrontación.
RPP señaló que previamente se había instalado un cordón policial para mantener separados a ambos grupos. Sin embargo, los agentes se retiraron del lugar poco después, situación que coincidió con el deterioro del clima de orden público. Además, se advirtió que la ausencia de efectivos facilitó nuevos incidentes y elevó el riesgo de una confrontación mayor.
PUBLICIDAD
La cobertura también informó que algunos objetos y líquidos alcanzaron a integrantes de la prensa que realizaban la cobertura desde la zona. Ante esta situación, se exhortó a las autoridades a reforzar la presencia policial en los alrededores del recinto para evitar nuevos altercados.
Tránsito bloqueado y presencia policial reducida
Los incidentes generaron un impacto directo en la circulación vehicular. La avenida Aviación quedó completamente bloqueada en el tramo próximo al Centro de Convenciones de Lima, lo que afectó tanto al transporte público como al tránsito particular.
Durante los momentos de mayor tensión, la presencia policial resultó limitada frente a la cantidad de personas concentradas en el lugar. Se informó que únicamente un reducido grupo de agentes llegó posteriormente al sector para intentar recuperar el control de la situación y separar a los simpatizantes enfrentados.
El medio también indicó que Fuerza Popular mantenía una presencia considerablemente mayor en comparación con Juntos por el Perú. Pese a esa diferencia numérica, ambos grupos protagonizaron intercambios verbales y reclamos políticos que mantuvieron un ambiente de tensión en las horas previas al debate.
PUBLICIDAD
Mientras continuaban las restricciones de tránsito y los operativos de seguridad, las autoridades permanecían atentas al desarrollo de los acontecimientos en San Borja, a la espera del inicio del segundo debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Más Noticias
Debate presidencial 2026 HOY EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cara a cara desde las 20:00 horas
El último encuentro entre los candidatos que disputan la presidencia de la República llega tras un paro agrario, transportistas amenazados de muerte y casi un cuarto del electorado sin definir su voto. Conoce cómo serán los bloques y todos los detalles de este debate previo al 7 de junio
Sporting Cristal 2-3 Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por Torneo Apertura de Liga 1 2026
El estadio Inca Garcilaso de la Vega será escenario de un atractivo enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan momentos diferentes en el campeonato doméstico. Sigue las incidencias en tiempo real
Gol de Alejandro Hohberg con sutil definición para remontada de Cienciano ante Sporting Cristal por Liga 1 2026
El goleador del ‘papá’ apareció en un tramo decisivo del partido para inclinar la balanza a favor de los suyos y castigar a su exclub con el tanto del 3-2 en el Cusco
‘La Cortadedos’: el perturbador perfil psicológico de la mujer que torturaba víctimas del Tren de Aragua en Lima
El informe psicológico determinó que la joven de 19 años intervenida muestra tendencia a la agresión y carencia total de culpa, según antecedentes personales y pericia psicológica practicada por especialistas designados
Profesora recibe amenazas de muerte tras denunciar escándalo sexual del director de la UGEL Jaén: “Me piden que calle”
La docente Zoila Llanos afirmó que tras dar a conocer el caso comenzó a recibir mensajes intimidatorios y advirtió que hasta ahora no hubo respuesta oficial de las autoridades educativas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD