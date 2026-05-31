Transportistas descartan diálogo con el Gobierno antes de paro del 2 de junio: “vamos a parar en nuestra totalidad”

Paro del 2 de junio: transportistas ratifican medida y denuncian incumplimiento del Gobierno por subsidios. (Foto: Agencia Andina)

El gremio de transportistas de Lima y Callao confirmó que el paro anunciado para el próximo 2 de junio sigue en pie y descartaron nuevas conversaciones con el Ejecutivo debido a la publicación de un decreto supremo que otorga un subsidio de S/ 4 para la compra de combustible que beneficia a todo el sector por dos meses, pero que deja afuera precisamente a los trabajadores de la ciudad capital.

En conversación con RPP, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, anunció que la medida de fuerza solo se revertirá si el Ejecutivo publica un decreto de urgencia que, afirmó, ya había sido acordado durante reuniones realizadas durante el mes de abril.

El dirigente afirmó que la paralización durará 24 horas y alcanzará al 100% de las empresas de transporte regular autorizadas por la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU). Según precisó, ese universo no incluye al Metropolitano ni a los corredores, pero sí al resto de operadores formales que, de acuerdo con su declaración, atienden casi el 80% de los viajes en la capital y el primer puerto. “Vamos a parar en nuestra totalidad”, indicó.

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Vargas señaló que la protesta consistirá en un “apagado de motores”, aunque su organización evalúa además movilizaciones hacia Palacio de Gobierno para buscar una reunión con el presidente José María Balcázar.

Los transportistas de Lima y Callao quedaron fuera del decreto supremo que otorga un subsidio de S/ 4 a trabajadores del sector por la compra de combustible. - Crédito: PNP

“Probablemente, haya algunas movilizaciones, (...), porque eso estamos determinando, a fin de poder ir hacia Palacio de Gobierno para conversar con el presidente de la República. A ver si tiene a bien de recibirnos”, indicó el dirigente de los transportistas al medio radial.

El presidente de la CTU aseguró a RPP que el punto de quiebre no es una nueva demanda, sino el incumplimiento de un acuerdo alcanzado en abril con el Gobierno. “Posibilidad de diálogo, no, porque ya no hay nada que conversar. Se ha conversado hace tres meses, se llegó a un acuerdo y está en manos de ellos emitir el decreto”, dijo Vargas.

Gobierno incumplió con su acuerdo, según transportistas

Vargas explicó que el sector atraviesa, según su descripción, una crisis en tres frentes: el transporte de carga, el interprovincial y el urbano de pasajeros. Indicó que el Ejecutivo planteó un programa de subsidios con modalidades distintas según cada actividad.

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Los transportistas de Lima y Callao quedaron fuera del decreto supremo que otorga un subsidio de S/ 4 a trabajadores del sector por la compra de combustible

Para el transporte de carga y el interprovincial, detalló, el esquema acordado fue de 4 soles por galón. Para el transporte urbano de Lima y Callao, añadió, la devolución no debía calcularse por combustible, sino por distancia recorrida debido a la forma en que opera el servicio en la ciudad.

Sobre ese punto, Vargas sostuvo que el entendimiento incluía un subsidio de 0,40 soles y 0,50 soles por kilómetro recorrido, además de una referencia de 0,30 soles por galón de diésel, y que todo ello requería un decreto de urgencia para tener viabilidad legal. “El acta es una cosa que se trabajó, pero el marco normativo se tiene que dar para que esto se ejecute. Entonces, no tenemos el marco normativo, no tenemos subsidio”.

El dirigente remarcó que ese marco debía establecer el otorgamiento del subsidio y los lineamientos de control, entre ellos el envío de información de cada vehículo y de los kilómetros que recorre. Según su versión, esa fue la base técnica pactada con el Ejecutivo.

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Transportistas sostienen que el Gobierno sí cumplió con otros sectores

Vargas afirmó a RPP que el acuerdo fue firmado en abril y que desde entonces debía emitirse una norma para ponerlo en marcha. Su objeción es que el Ejecutivo sí publicó un decreto para carga e interprovincial, pero no hizo lo mismo con el transporte urbano de Lima y Callao.

Los transportistas de Lima y Callao quedaron fuera del decreto supremo que otorga un subsidio de S/ 4 a trabajadores del sector por la compra de combustible. | Fotocomposición: Infobae Perú

“Sin embargo, solamente ha salido un decreto de urgencia donde establece la devolución de este monto para [transporte de] carga e interprovincial. Y hasta el día de hoy no ha salido el decreto de urgencia para el transporte urbano de Lima y Callao, donde la modalidad de devolución es por kilómetro recorrido”.

Esa diferencia, según el dirigente, dejó al transporte urbano fuera del esquema que el propio Gobierno había trabajado con los gremios. También sostuvo que hasta ahora no recibieron una explicación sobre la razón por la que la norma pendiente no fue publicada.

“Lo más grave de esto es que, hasta el momento, no se nos ha explicado por qué razón después de haber trabajado arduamente este proceso de subsidio, no nos explican por qué razón no ha salido el decreto de urgencia”, afirmó el dirigente del transporte.

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