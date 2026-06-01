Roberto Sánchez sobre por qué quiere ser presidente del Perú: “Para salvar nuestra democracia de las garras de Fuerza Popular”

El candidato Roberto Sánchez hace un llamado a la esperanza y la unidad para recuperar la democracia. Durante su discurso, critica duramente a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, a quienes acusa de haber subvertido el sistema de justicia y corroído el país.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, respondió este domingo una de las primeras preguntas del Debate Presidencial 2026: por qué considera que debe ser elegido como próximo mandatario del país. Durante su intervención, el aspirante apeló a su historia personal, su trayectoria en el sector público y lanzó críticas contra Fuerza Popular, agrupación a la que acusó de haber deteriorado la democracia y el sistema de justicia.

En un mensaje marcado por referencias a sus orígenes familiares y su experiencia profesional, Sánchez buscó presentarse como un representante de los sectores populares. Además, aseguró que comprende la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política y planteó que su candidatura representa una oportunidad para recuperar la esperanza y fortalecer las instituciones democráticas en el Perú.

Roberto Sánchez destacó su formación y experiencia de trabajo en todo el país

Foto: JNE

Al responder la pregunta formulada por los moderadores del debate, Roberto Sánchez inició su participación recordando su paso por la educación pública. Señaló que cursó sus estudios escolares en instituciones estatales de la provincia de Huaral y destacó posteriormente su formación como psicólogo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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“Soy hijo de la educación pública”, expresó el candidato, quien también resaltó que, al igual que millones de peruanos, ha trabajado durante toda su vida para sostener a su familia.

Durante su intervención, recordó que sus padres son de origen ayacuchano y apurimeño, y afirmó que de ellos aprendió la vocación de servicio. Asimismo, mencionó su paso por un seminario de formación religiosa, experiencia que, según indicó, fortaleció su compromiso con el trabajo social y el apoyo a los demás.

El candidato de Juntos por el Perú también resaltó su experiencia en distintos niveles del Estado. Indicó que ha trabajado en gobiernos locales, gobiernos regionales y que además ejerció funciones como ministro de Estado.

“He trabajado toda mi vida. Comprendo la desconfianza de la clase popular con los políticos y tienen toda la razón”, manifestó durante su exposición.

El candidato vinculó su propuesta con la defensa de la democracia

El candidato Roberto Sánchez Palomino inicia su participación en el Debate Presidencial de la Segunda Vuelta 2026 con un potente discurso. Denuncia la pobreza, la desnutrición infantil y la violencia, y hace un llamado a recuperar la democracia y la justicia en el país. | JNE

Además de presentar aspectos de su trayectoria personal, Sánchez aprovechó su intervención para plantear uno de los ejes centrales de su campaña: la defensa de la democracia y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.

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El aspirante presidencial sostuvo que el país atraviesa una profunda crisis política e institucional y aseguró que es necesario impulsar cambios que permitan fortalecer el sistema democrático. En ese contexto, responsabilizó directamente a Fuerza Popular de haber contribuido al deterioro de la justicia y de la gobernabilidad durante los últimos años.

“Juntos vamos a trabajar para salvar nuestra democracia de las garras de quienes han secuestrado hace más de diez años, subvertido el sistema de justicia, han corroído el país y ellos son Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori”, afirmó.

Minutos antes, durante su presentación inicial en el debate, Sánchez también había hecho referencia a diversos problemas que afectan al país, entre ellos la pobreza, la desnutrición infantil, la anemia y la violencia sexual contra menores de edad.

En ese mensaje, pronunciado parcialmente en quechua, sostuvo que millones de peruanos continúan viviendo en condiciones de exclusión y afirmó que su participación en la contienda electoral responde a la necesidad de recuperar la democracia, la justicia y las oportunidades para todos los ciudadanos.

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La intervención de Roberto Sánchez se produjo en la primera etapa del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde cada candidato disponía de un minuto y treinta segundos para responder por qué considera que debe ser elegido presidente de la República.

Posteriormente se discutirá sobre los cuatro ejes temáticos definidos para este debate: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.