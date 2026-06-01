Carlos López habla de su futuro en Sport Boys y responde por interés de Sporting Cristal: “Veremos qué pasa”

El extremo colombiano se pronunció sobre su futuro en el club chalaco y el interés de otros equipos por ficharlo. (Video: L1MAX)

Carlos López fue la gran figura del triunfo de Sport Boys por 1-0 ante Comerciantes Unidos, en un partido disputado en el estadio Miguel Grau del Callao por el Torneo Apertura 2026. El extremo colombiano marcó el único gol del compromiso a los 85 minutos, en un duelo cerrado que terminó desatándose en los instantes finales gracias a su aparición decisiva.

Más allá de su aporte determinante en el resultado, el atacante también tomó protagonismo fuera del campo al referirse a su futuro en el club, en medio de los rumores que lo vinculan con otros equipos de cara al Torneo Clausura, entre ellos Sporting Cristal.

“Es una victoria importante. De local tenemos que hacernos fuertes. El equipo la verdad luchó todo el partido. Llevamos cuatro partidos sin recibir gol y también es importante porque la defensa y nuestro arquero hacen un gran trabajo. Felicito a todo el equipo por el triunfo”, señaló en diálogo con L1 MAX, refiriéndose en primer lugar sobre el triunfo en el Callao.

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Carlos López destacó el crecimiento del equipo ‘rosado’ en las últimas jornadas, subrayando el trabajo del comando técnico encabezado por Carlos Desio, que ha permitido una mayor solidez en el funcionamiento colectivo, especialmente en defensa.

“Yo creo que no empezamos bien el año, pero desde la llegada del profe Carlos y su comando técnico las cosas mejoraron bastante. Nos hicimos muy fuertes en defensa, que era lo que nos estaba costando un poco. Y bueno, yo creo que arriba en cualquier momento se nos abre el arco. Hoy fue una victoria importante que nos ayuda para subir un poco en la tabla”, explicó.

Carlos López destacó en el triunfo de Sport Boys en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Crédito: Liga 1

Con este resultado, Sport Boys encadena cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota, un registro que refleja la recuperación del equipo en el tramo final del Apertura y que le permite mirar con mayor optimismo lo que viene.

Su futuro en el Callao

El tema central, sin embargo, fue su continuidad en el club chalaco. Carlos López tiene contrato vigente con Sport Boys hasta el próximo año, pero su nombre ha empezado a sonar en el mercado de fichajes de cara al Torneo Clausura. Pese a ello, el jugador evitó generar incertidumbre y dejó un mensaje de tranquilidad para la hinchada.

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“Yo tengo contrato con Boys hasta el otro año. Esperemos a ver qué pasa. Estoy muy feliz acá y ahora toca disfrutar de la victoria, descansar y prepararnos para lo que viene”, afirmó, en medio de rumores de presuntas negociaciones con Sporting Cristal.

En ese sentido, al ser consultado por el interés de otros clubes, el extremo prefirió no profundizar y mantuvo una postura prudente sobre su futuro inmediato: “Estoy enfocado en el equipo”, dejó entrever en su respuesta.

Carlos López celebrando el gol del triunfo de Sport Boys ante Comerciantes Unidos en el Callao. Crédito: Liga 1

Sport Boys y el reto del Clausura

Con esta victoria, Sport Boys alcanzó los 20 puntos y se ubica en la casilla 11 del torneo, consolidando una mejoría importante en su rendimiento reciente. El equipo ha mostrado mayor orden táctico y una evolución defensiva que le ha permitido sostener resultados positivos.

De cara al Torneo Clausura, el conjunto chalaco buscará mantener esta línea ascendente y seguir sumando puntos que le permitan escalar posiciones y alejarse de la zona baja, con la ilusión de convertirse en un equipo más competitivo en la segunda parte de la temporada.

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En ese contexto, el futuro de Carlos López seguirá siendo un tema a seguir en el mercado, aunque el propio jugador ha dejado claro que, por ahora, su prioridad es Sport Boys.