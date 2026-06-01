Keiko Fujimori sobre por qué debe ser presidenta: “Al Perú le hace falta ordenarlo, no destruirlo como propone Castillo, Sánchez y Antauro”

En su intervención durante el Debate Presidencial para la segunda vuelta de 2026, la candidata se dirige a los peruanos reconociendo la desesperanza y la crisis actual. Expone los problemas de inseguridad, aumento de precios y falta de servicios, planteando dos caminos para el país: el orden que trae soluciones o el caos que significa la destrucción.

Keiko Fujimori utilizó su primera intervención en el debate presidencial para presentar una visión del país centrada en la necesidad de recuperar el orden frente a los problemas que, según sostuvo, afectan actualmente a millones de peruanos. Ante la pregunta sobre por qué debería ser elegida presidenta de la República, la candidata de Fuerza Popular afirmó que el Perú atraviesa una situación crítica y planteó una elección entre dos caminos para el futuro del país.

“Una vez más, el Perú enfrenta un momento crítico y tenemos dos opciones: o hacemos algo ahora para arreglar nuestro país o repetimos la misma receta que ya fracasó en el 2021. Orden o caos. Estas son las dos opciones que tiene hoy nuestro país”, expresó durante el encuentro organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Centro de Convenciones de Lima.

La candidata inició su respuesta con un mensaje dirigido a los ciudadanos que siguen el debate desde sus hogares. Según indicó, existe un sentimiento de desesperanza relacionado con la situación económica, la inseguridad y las dificultades para acceder a servicios esenciales.

“Sé que muchas de las personas que están hoy mirándonos desde sus casas están con desesperanza, y los entiendo. Basta mirar cómo está el país”, manifestó.

Para sustentar esa afirmación, mencionó una serie de problemas que, a su juicio, forman parte de la realidad cotidiana de la población. Entre ellos citó las extorsiones, el incremento del precio de productos básicos, la reducción del poder adquisitivo de las familias, el temor de comerciantes ante la delincuencia y las dificultades para conseguir atención médica.

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También hizo referencia a la falta de acceso a agua potable y otros servicios básicos en diversas zonas del país, elementos que utilizó para reforzar su diagnóstico sobre la situación nacional.

El concepto de orden como eje de campaña

Keiko Fujimori presentó una visión del país basada en recuperar el “orden” frente a la crisis nacional. Captura de video

Durante su intervención, Fujimori presentó el concepto de orden como la principal propuesta de su candidatura. La postulante vinculó esa idea con mejoras en la economía familiar, la seguridad ciudadana y las condiciones para el trabajo.

“Orden es pollo más barato, balones de gas a precio accesible, fertilizantes a buen precio para tu cosecha, saber que saldrás a trabajar y volverás sano y salvo a tu casa”, señaló.

La candidata planteó que estos objetivos representan respuestas concretas a las preocupaciones de la población. En contraste, sostuvo que el escenario opuesto estaría marcado por la incertidumbre y la falta de estabilidad.

“Caos es incertidumbre y destrucción”, afirmó durante el bloque dedicado a las motivaciones para asumir la presidencia.

La exposición también incluyó cuestionamientos a sectores políticos rivales. Fujimori señaló que el país requiere medidas orientadas a resolver los problemas existentes y rechazó propuestas que, según su posición, conducirían a un escenario de mayor inestabilidad.

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“A nuestro país hace falta ordenarlo, no destruirlo, como propone la fórmula Castillo, Sánchez, Antauro”, declaró.

La candidata utilizó esa comparación para diferenciar su proyecto político del representado por sus adversarios en la contienda electoral, en uno de los momentos más directos de su intervención.

La experiencia del equipo como principal respaldo

Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez enfrentados, con el mapa de Perú dividiéndolos, simbolizando la tensión política en la nación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la parte final de su respuesta, Fujimori destacó la capacidad técnica y la experiencia de las personas que integran su entorno político. Según indicó, esa fortaleza permitiría enfrentar los principales desafíos del país.

“Nosotros tenemos una gran diferencia. Hemos logrado construir un equipo con experiencia y capacidad para resolver estos problemas”, sostuvo.

Con ese mensaje cerró su participación en el bloque inicial del debate presidencial, en el que los candidatos respondieron sobre las razones que justifican su aspiración de dirigir el país. La intervención de la candidata de Fuerza Popular marcó el inicio de una jornada en la que seguridad ciudadana, economía, salud, educación y fortalecimiento democrático ocuparon el centro de la discusión electoral.

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Los bloques temáticos y el orden de intervención son 4

Seguridad ciudadana Primero: Keiko Fujimori Segundo: Roberto Sánchez Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos Primero: Roberto Sánchez Segundo: Keiko Fujimori Educación y salud Primero: Keiko Fujimori Segundo: Roberto Sánchez Economía, empleo y reducción de la pobreza Primero: Roberto Sánchez Segundo: Keiko Fujimori