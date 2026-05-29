Perú ratifica el tratado de libre comercio suscrito en 2011 con Guatemala

Lima, 29 may (EFE).- El Gobierno de Perú ratificó este viernes el tratado de libre comercio (TLC) suscrito en 2011 con Guatemala, luego de que las conversaciones para poner en marcha nuevamente el proceso se reactivaran en 2024, informaron fuentes oficiales.

La ratificación fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano con la firma del presidente de Perú, José María Balcázar, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y también comprendió el protocolo al TLC consensuado entre ambos países.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que esta decisión marca "un hito en la integración económica regional" y consolidará la relación comercial estratégica entre ambos países, al permitir la entrada en vigor del TLC luego de 14 años de su suscripción.

Al respecto, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes, sostuvo que Perú reafirma su "compromiso con una política comercial abierta, moderna y orientada a generar más oportunidades para las empresas, atraer inversiones y fortalecer su presencia en los mercados internacionales".

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"El trabajo técnico y de coordinación desarrollado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con diversas entidades del Estado ha sido fundamental para hacer realidad este acuerdo. Estamos abriendo una nueva etapa en nuestra relación con Guatemala, generando más oportunidades para nuestras empresas, exportadores y ciudadanos", destacó.

El Ministerio explicó que el camino hacia la ratificación del acuerdo se reactivó en 2024, cuando Guatemala manifestó su interés en retomar las conversaciones para poner en vigencia el TLC.

A partir de ese momento, equipos técnicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú y del Ministerio de Economía de Guatemala desarrollaron una agenda de trabajo que permitió alcanzar consensos, concluir el proceso de solución de diferencias ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y suscribir, en abril de 2025, el protocolo para permitir la entrada en vigor del acuerdo.

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El Ministerio peruano detalló que, tras dos rondas de negociación, se consensuó el texto final de ese protocolo, que incluye modificaciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, comercio de servicios, requisitos específicos de origen, contratación pública y propiedad intelectual.

El Gobierno de Perú agregó que ahora está coordinando con las autoridades guatemaltecas los pasos finales para la entrada en vigor del TLC y su protocolo.

El comercio entre Perú y Guatemala está basado, principalmente, en el intercambio de bienes agrícolas, que llegan al 50 %, y las exportaciones a países centroamericanos llegaron en 2025 a 132 millones de dólares, mientras que los envíos entre enero y marzo de este año acumularon 26 millones de dólares.

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Indicó, además, que durante 2025 un total de 387 empresas peruanas exportaron bienes al mercado guatemalteco, lo que reflejó "el potencial de crecimiento que tendrá la relación comercial una vez que el acuerdo entre en plena vigencia".

Perú tiene actualmente 22 acuerdos comerciales con 58 países, entre los que figuran China, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Reino Unido, Canadá, Japón y México. EFE