Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 31 de mayo de 2026

La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.
El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.
Perú en el cinturón de fuego
El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja geográfica que bordea el océano Pacífico y se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica. Esta región concentra aproximadamente el 75 % de los volcanes activos del mundo y es responsable de la mayoría de los terremotos de gran magnitud registrados en la historia reciente, según los registros de organismos internacionales de monitoreo geológico.
La presencia de numerosas placas tectónicas en constante interacción hace que países como Chile, Perú, México, Estados Unidos y Japón enfrenten riesgos recurrentes de sismos y erupciones volcánicas. El Cinturón de Fuego influye de manera directa en la planificación urbana y en las políticas de prevención de desastres de estas naciones, que deben adaptar sus infraestructuras y sistemas de alerta ante la posibilidad permanente de eventos naturales de gran impacto.
Entre los sismos reportados por el <b>IGP</b> se encuentran:
- Un sismo de 6.5 grados al sur de Tacna (25 de mayo, 16:52).
- Un temblor de 4.1 grados al norte de Zarumilla, en Tumbes (23 de mayo).
- Un movimiento de 3.5 grados al oeste de Ocuviri, Puno (23 de mayo).
- Un evento de 3.5 grados al sur de Ica (24 de mayo).
- Un temblor de 3.6 grados al oeste de San Vicente de Cañete, Lima (25 de mayo).
- Un sismo de 4.0 grados al sur de Quilca, Arequipa (25 de mayo).
- Un movimiento de 3.9 grados al este de Caravelí, Arequipa (28 de mayo).
- Un temblor de 3.7 grados al suroeste de Chilca, Cañete, Lima (28 de mayo).
- Un evento de 3.9 grados al suroeste de Ilo, Moquegua (29 de mayo).
Alerta sísmica y balance de daños
El sismo de 6.5 grados registrado el lunes 25 de mayo en la región de Tacna fue el más intenso de la semana. El IGP reportó que el epicentro se localizó a 240 kilómetros al sur de la ciudad y a una profundidad de 129 kilómetros. La intensidad percibida fue de grado III en Tacna, lo que provocó que la mayoría de los habitantes sintieran la vibración y el movimiento de objetos, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas hasta el cierre de los informes oficiales. Otros movimientos, como el temblor en Moquegua del 27 de mayo (magnitud 4.1), también fueron percibidos, pero sin consecuencias graves.
La actividad sísmica de la semana no se concentró en una sola región, sino que afectó a diversas zonas costeras y andinas. El IGP registró que los movimientos con magnitudes superiores a 3.5 grados se sintieron en Arequipa, Lima, Ica, Tumbes y Puno, aunque en ninguno de estos casos se reportó una situación de emergencia.
Respuesta institucional y simulacros
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), desarrolló esta semana el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026. El ejercicio, realizado el 29 de mayo, reunió a más de 20 instituciones y buscó preparar a la población ante escenarios de alto impacto.
De acuerdo con la proyección oficial presentada por la MML durante el simulacro, un sismo de 8.8 grados en Lima podría dejar más de 9.255 fallecidos, 157.000 heridos y la destrucción de 363.936 viviendas. Estos datos fueron difundidos en el marco del aniversario número 56 del terremoto de 1970 que devastó la ciudad de Yungay en Áncash.
Autoridades piden que se realice simulacros de manera constante
La importancia de estos simulacros radica en la necesidad de fortalecer la cultura de prevención ante la amenaza constante de los sismos. INDECI y el IGP reiteraron la relevancia de que la ciudadanía conozca las zonas seguras, los puntos de encuentro y los protocolos de evacuación. Entre las recomendaciones figuran permanecer alejados de ventanas y objetos que puedan caer, no utilizar ascensores, y detener los vehículos en lugares seguros durante un sismo.
Importancia de realizar simulacros de sismo
- Permiten a la población identificar rutas de evacuación y zonas seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo.
- Fomentan la coordinación familiar y comunitaria ante situaciones de emergencia.
- Refuerzan la memoria colectiva sobre los pasos a seguir durante un sismo real.
- Facilitan la identificación de posibles obstáculos o riesgos en los entornos cotidianos.
- Fortalecen la articulación entre instituciones de respuesta y la ciudadanía.
Planificación y acciones para reducir el riesgo
El Plan Multisectorial ante Sismos 2026-2028, presentado por las autoridades nacionales, contempla la protección de más de 21 millones de personas frente a desastres naturales. Este plan incluye acciones de capacitación, equipamiento de las brigadas de respuesta y simulacros periódicos en centros educativos, hospitales y empresas privadas.
El objetivo es que la mayor parte de la población sepa cómo actuar de manera automática en caso de un sismo de gran magnitud o de réplicas continuas.
Entre los datos destacados por el IGP se encuentra la distribución de epicentros a lo largo de la costa peruana y la profundidad variable de los eventos, lo que determina el nivel de percepción en las ciudades y la posibilidad de daños. El organismo mantiene una vigilancia permanente, emitiendo alertas y recomendaciones para la protección de la ciudadanía.
Recomendaciones oficiales ante la ocurrencia de sismos
Las autoridades recomiendan, al momento de sentir un temblor, buscar refugio en lugares seguros previamente identificados, evitar ubicarse cerca de ventanas o estanterías, y mantener la calma hasta que el movimiento cese. Si la persona se encuentra dentro de un vehículo, la sugerencia es detenerse en un espacio libre de puentes y postes. El IGP y el INDECI han insistido en no utilizar ascensores durante un sismo y en la importancia de contar con un kit de emergencia en cada hogar.
Las instituciones públicas y privadas han intensificado la difusión de mensajes de prevención en medios y redes sociales, recordando a la población la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales. Recogió testimonios de ciudadanos que participaron en los simulacros y señalaron que la experiencia les permitió reconocer errores y corregir rutinas de evacuación.
Contexto histórico y cultura de prevención
El 31 de mayo se recuerda el terremoto de 1970, considerado una de las mayores tragedias naturales del país, cuando el desprendimiento de hielo del nevado Huascarán provocó un alud que sepultó la ciudad de Yungay. Las autoridades han utilizado este aniversario para fortalecer la memoria colectiva y motivar la participación en simulacros nacionales. La experiencia histórica refuerza el mensaje de que la prevención y la preparación son fundamentales para reducir el impacto de futuros desastres.
El monitoreo constante del IGP y la labor de las entidades de respuesta permiten a la ciudadanía contar con información actualizada y confiable sobre la actividad sísmica. Las recomendaciones oficiales y la realización de simulacros se han consolidado como herramientas esenciales para la gestión del riesgo en un país ubicado en una zona de alta sismicidad.