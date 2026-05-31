Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 31 de mayo de 2026

Un mapa ilustra la ubicación de Perú, el Océano Pacífico, y la interacción geodinámica entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, destacando la labor del IGP y la fecha 31 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.

El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.