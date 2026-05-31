Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 31 de mayo de 2026

El país vivió una serie de movimientos telúricos recientes, de acuerdo con los datos del Instituto Geofísico del Perú, lo que motiva nuevas recomendaciones sobre simulacros y acciones de prevención

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Mapa que muestra Perú en rojo junto al Océano Pacífico, con las placas de Nazca y Sudamericana delimitadas. Incluye logo del IGP y fecha 31 de mayo de 2026.
Un mapa ilustra la ubicación de Perú, el Océano Pacífico, y la interacción geodinámica entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, destacando la labor del IGP y la fecha 31 de mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad sísmica en Perú ha registrado una semana de fuerte movimiento. Según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP), desde el sábado 24 hasta el viernes 30 de mayo de 2026, el país experimentó al menos nueve sismos repartidos en diferentes regiones.

El evento de mayor magnitud alcanzó los 6.5 grados en la escala de Richter, con epicentro al sur de Tacna, mientras que otras zonas como Arequipa, Lima, Moquegua, Ica, Tumbes, Puno y Pasco también registraron movimientos telúricos de menor intensidad. Estos datos reflejan la constante exposición de la población peruana a riesgos sísmicos durante los últimos días.

10:56 hsHoy

Perú en el cinturón de fuego

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja geográfica que bordea el océano Pacífico y se caracteriza por una intensa actividad sísmica y volcánica. Esta región concentra aproximadamente el 75 % de los volcanes activos del mundo y es responsable de la mayoría de los terremotos de gran magnitud registrados en la historia reciente, según los registros de organismos internacionales de monitoreo geológico.

Mapa del Cinturón de Fuego del Pacífico en América, con volcanes y mapa de Perú en rojo. Incluye el logo del IGP y la fecha 31 de mayo de 2026.
Un mapa geográfico del Instituto Geofísico del Perú (IGP) ilustra la ubicación de Perú dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, con la fecha 31 de mayo de 2026 destacada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de numerosas placas tectónicas en constante interacción hace que países como Chile, Perú, México, Estados Unidos y Japón enfrenten riesgos recurrentes de sismos y erupciones volcánicas. El Cinturón de Fuego influye de manera directa en la planificación urbana y en las políticas de prevención de desastres de estas naciones, que deben adaptar sus infraestructuras y sistemas de alerta ante la posibilidad permanente de eventos naturales de gran impacto.

10:42 hsHoy

Entre los sismos reportados por el <b>IGP</b> se encuentran:

  • Un sismo de 6.5 grados al sur de Tacna (25 de mayo, 16:52).
  • Un temblor de 4.1 grados al norte de Zarumilla, en Tumbes (23 de mayo).
  • Un movimiento de 3.5 grados al oeste de Ocuviri, Puno (23 de mayo).
  • Un evento de 3.5 grados al sur de Ica (24 de mayo).
  • Un temblor de 3.6 grados al oeste de San Vicente de Cañete, Lima (25 de mayo).
  • Un sismo de 4.0 grados al sur de Quilca, Arequipa (25 de mayo).
  • Un movimiento de 3.9 grados al este de Caravelí, Arequipa (28 de mayo).
  • Un temblor de 3.7 grados al suroeste de Chilca, Cañete, Lima (28 de mayo).
  • Un evento de 3.9 grados al suroeste de Ilo, Moquegua (29 de mayo).
10:16 hsHoy

Alerta sísmica y balance de daños

El sismo de 6.5 grados registrado el lunes 25 de mayo en la región de Tacna fue el más intenso de la semana. El IGP reportó que el epicentro se localizó a 240 kilómetros al sur de la ciudad y a una profundidad de 129 kilómetros. La intensidad percibida fue de grado III en Tacna, lo que provocó que la mayoría de los habitantes sintieran la vibración y el movimiento de objetos, aunque no se reportaron daños materiales ni víctimas hasta el cierre de los informes oficiales. Otros movimientos, como el temblor en Moquegua del 27 de mayo (magnitud 4.1), también fueron percibidos, pero sin consecuencias graves.

La actividad sísmica de la semana no se concentró en una sola región, sino que afectó a diversas zonas costeras y andinas. El IGP registró que los movimientos con magnitudes superiores a 3.5 grados se sintieron en Arequipa, Lima, Ica, Tumbes y Puno, aunque en ninguno de estos casos se reportó una situación de emergencia.

Sismo de magnitud 6.5 remeció el sur del Perú la tarde del lunes 25 de mayo y se sintió en Tacna, Moquegua y Arequipa. IGP
Sismo de magnitud 6.5 remeció el sur del Perú la tarde del lunes 25 de mayo y se sintió en Tacna, Moquegua y Arequipa. IGP
10:00 hsHoy

Respuesta institucional y simulacros

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), desarrolló esta semana el I Simulacro Nacional Multipeligro 2026. El ejercicio, realizado el 29 de mayo, reunió a más de 20 instituciones y buscó preparar a la población ante escenarios de alto impacto.

Simulacro en Palacio de Gobierno 2026
Simulacro en Palacio de Gobierno 2026 - PCM

De acuerdo con la proyección oficial presentada por la MML durante el simulacro, un sismo de 8.8 grados en Lima podría dejar más de 9.255 fallecidos, 157.000 heridos y la destrucción de 363.936 viviendas. Estos datos fueron difundidos en el marco del aniversario número 56 del terremoto de 1970 que devastó la ciudad de Yungay en Áncash.

Fotografía dividida horizontalmente: izquierda muestra una calle colorida de Chimbote con niños y casas; derecha muestra la misma calle destruida por un terremoto.
La imagen muestra la dramática transformación de una calle en Chimbote, Perú, con la mitad izquierda vibrante antes de un terremoto y la mitad derecha devastada por los escombros y el polvo después. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:51 hsHoy

Autoridades piden que se realice simulacros de manera constante

La importancia de estos simulacros radica en la necesidad de fortalecer la cultura de prevención ante la amenaza constante de los sismos. INDECI y el IGP reiteraron la relevancia de que la ciudadanía conozca las zonas seguras, los puntos de encuentro y los protocolos de evacuación. Entre las recomendaciones figuran permanecer alejados de ventanas y objetos que puedan caer, no utilizar ascensores, y detener los vehículos en lugares seguros durante un sismo.

Kit de emergencia: mochila con agua, alimentos, radio, botiquín, mascarillas. Junto a mapa de evacuación urbana con rutas y logo INDECI, en mesa.
Un kit de emergencia completo que incluye una mochila, agua, alimentos, linterna, radio, botiquín y mascarillas, junto a un mapa de rutas de evacuación de una ciudad peruana con el logo de INDECI, destacando la importancia de la preparación ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
08:25 hsHoy

Importancia de realizar simulacros de sismo

  • Permiten a la población identificar rutas de evacuación y zonas seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo.
  • Fomentan la coordinación familiar y comunitaria ante situaciones de emergencia.
  • Refuerzan la memoria colectiva sobre los pasos a seguir durante un sismo real.
  • Facilitan la identificación de posibles obstáculos o riesgos en los entornos cotidianos.
  • Fortalecen la articulación entre instituciones de respuesta y la ciudadanía.
Simulacro en Palacio de Gobierno 2026
Simulacro en Palacio de Gobierno 2026 - PCM
07:34 hsHoy

Planificación y acciones para reducir el riesgo

El Plan Multisectorial ante Sismos 2026-2028, presentado por las autoridades nacionales, contempla la protección de más de 21 millones de personas frente a desastres naturales. Este plan incluye acciones de capacitación, equipamiento de las brigadas de respuesta y simulacros periódicos en centros educativos, hospitales y empresas privadas.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es que la mayor parte de la población sepa cómo actuar de manera automática en caso de un sismo de gran magnitud o de réplicas continuas.

Entre los datos destacados por el IGP se encuentra la distribución de epicentros a lo largo de la costa peruana y la profundidad variable de los eventos, lo que determina el nivel de percepción en las ciudades y la posibilidad de daños. El organismo mantiene una vigilancia permanente, emitiendo alertas y recomendaciones para la protección de la ciudadanía.

Vista trasera de un operador con auriculares en una sala de monitoreo sísmico del IGP, rodeado de pantallas con mapas de Perú y gráficos de ondas sísmicas.
Un operador del Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea gráficos de actividad sísmica y mapas del país en una sala de control, con el logo del IGP prominente en la pantalla central. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:03 hsHoy

Recomendaciones oficiales ante la ocurrencia de sismos

Las autoridades recomiendan, al momento de sentir un temblor, buscar refugio en lugares seguros previamente identificados, evitar ubicarse cerca de ventanas o estanterías, y mantener la calma hasta que el movimiento cese. Si la persona se encuentra dentro de un vehículo, la sugerencia es detenerse en un espacio libre de puentes y postes. El IGP y el INDECI han insistido en no utilizar ascensores durante un sismo y en la importancia de contar con un kit de emergencia en cada hogar.

Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones públicas y privadas han intensificado la difusión de mensajes de prevención en medios y redes sociales, recordando a la población la importancia de mantenerse informada a través de canales oficiales. Recogió testimonios de ciudadanos que participaron en los simulacros y señalaron que la experiencia les permitió reconocer errores y corregir rutinas de evacuación.

Familia peruana de cuatro, con mochilas de emergencia, sale de una casa. La madre sostiene una radio. El cartel del INDECI está visible en la pared.
Una familia peruana, compuesta por padre, madre y dos hijos, sale ordenadamente de su hogar con mochilas de emergencia durante un simulacro de evacuación, con el logo del INDECI visible en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:05 hsHoy

Contexto histórico y cultura de prevención

El 31 de mayo se recuerda el terremoto de 1970, considerado una de las mayores tragedias naturales del país, cuando el desprendimiento de hielo del nevado Huascarán provocó un alud que sepultó la ciudad de Yungay. Las autoridades han utilizado este aniversario para fortalecer la memoria colectiva y motivar la participación en simulacros nacionales. La experiencia histórica refuerza el mensaje de que la prevención y la preparación son fundamentales para reducir el impacto de futuros desastres.

Vista de una calle devastada por un terremoto, con casas en ruinas, escombros y polvo. Al fondo, una estatua de Cristo y cuatro palmeras.
La calle principal de Yungay yace cubierta de escombros tras el devastador terremoto de 1970, con la intacta estatua de Cristo en el cementerio y cuatro palmeras erguidas como símbolos de memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monitoreo constante del IGP y la labor de las entidades de respuesta permiten a la ciudadanía contar con información actualizada y confiable sobre la actividad sísmica. Las recomendaciones oficiales y la realización de simulacros se han consolidado como herramientas esenciales para la gestión del riesgo en un país ubicado en una zona de alta sismicidad.

Terremoto - sismo - Yungay - Áncash - Perú - historias - 29 mayo
El terremoto del 31 de mayo de 1970 dejó cicatrices profundas en la sociedad peruana. (La Prensa)

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