Insólito autogol de Rafael Lutiger tras grosero error en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2026

Rafael Lutiger protagonizó una desafortunada acción en el duelo entre Sporting Cristal y Cienciano, disputado este domingo 31 de mayo por la última fecha del Torneo Apertura 2026. El defensor ‘celeste’ intentó despejar un balón tras un tiro de esquina, pero terminó enviándolo a su propia portería, firmando un insólito autogol que significó el empate parcial 1-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
La jugada ocurrió cuando el cuadro limeño atravesaba uno de sus mejores momentos en el compromiso. Los dirigidos por Zé Ricardo habían logrado adelantarse en el marcador gracias a un gol de Gabriel Santana y manejaban la ventaja con tranquilidad, obligando al ‘papá’ a adelantar sus líneas en busca de la igualdad.
Con el paso de los minutos, el cuadro cusqueño comenzó a crecer en el encuentro y encontró en las jugadas de balón detenido una de sus principales herramientas para inquietar a la defensa visitante. La insistencia del ‘papá’ tuvo premio a los 34 minutos, cuando dispuso de un tiro de esquina desde el sector derecho.
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Cristian Souza fue el encargado de ejecutar el córner con un envío al corazón del área buscando la aparición Kevin Becerra. Cuando el defensor de Cienciano se preparaba para atacar el balón, Rafael Lutiger se anticipó a la jugada con la intención de despejar el peligro. Sin embargo, el zaguero no logró conectar de la manera esperada y terminó enviando la pelota al fondo de su propia portería.
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